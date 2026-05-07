Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:44, 7 мая 2026Силовые структуры

Сбившему насмерть звезду клипа «Девочка-война» байкеру избрали меру пресечения

В Москве суд отправил под домашний арест сбившего фотографа Добромилову байкера
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Москве суд избрал меру пресечения 34-летнему байкеру Максиму Завирюхе, который насмерть сбил звезду клипа «Девочка-война» и фотографа Ксению Добромилову. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

Мужчину отправили под домашний арест на два месяца, как на этом и настаивало следствие. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Байкеру грозит до пяти лет лишения свободы.

Об аварии на Большой Дорогомиловской улице, унесшей жизнь Добромиловой, сообщалось 5 мая. Девушка фотографировала прокаты байкеров, когда один из них встал на заднее колесо. Водитель не справился с управлением и сбил девушку. После задержания его доставили в суд, где он попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности перемирия в честь Дня Победы. В ответ Зеленский призвал зарубежных лидеров покинуть Москву 9 мая

    Граничащая с Россией страна ответила на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Мощный торнадо обрушился на США и снес сотни домов

    Фекальное цунами из Мексики испортило отдых на лучшем пляже США

    В Москве пожар заблокировал в квартире ребенка

    Пять российских авиакомпаний сообщили об изменении правил провоза пауэрбанков

    Apple купит миллионы бракованных чипов

    Трамп признался в любви шутившему про него иностранному лидеру

    Раскрыты пикантные подробности о звездах в туалете на Met Gala

    В России суд отменил автоштраф за тонировку по одной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok