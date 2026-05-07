Сбившему насмерть звезду клипа «Девочка-война» байкеру избрали меру пресечения

В Москве суд отправил под домашний арест сбившего фотографа Добромилову байкера

В Москве суд избрал меру пресечения 34-летнему байкеру Максиму Завирюхе, который насмерть сбил звезду клипа «Девочка-война» и фотографа Ксению Добромилову. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

Мужчину отправили под домашний арест на два месяца, как на этом и настаивало следствие. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Байкеру грозит до пяти лет лишения свободы.

Об аварии на Большой Дорогомиловской улице, унесшей жизнь Добромиловой, сообщалось 5 мая. Девушка фотографировала прокаты байкеров, когда один из них встал на заднее колесо. Водитель не справился с управлением и сбил девушку. После задержания его доставили в суд, где он попал на видео.