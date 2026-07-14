Бразильский пилот долетел до Магадана на одномоторном самолете

В Магадан на одномоторном самолете прилетел бразильский путешественник Александр Фрота

Магадан стал одной из остановок необычного кругосветного путешествия, которое совершает бразильский пилот-любитель Александр Фрота. Он прилетел в столицу Колымы на экспериментальном одномоторном самолете, а затем продолжил путь в Анадырь. Об этом сообщили в магаданской авиагавани в Telegram.

Путешественник реализует собственный проект Frotas Pelo Mundo. Его цель — стать первым бразильцем, который в одиночку облетит земной шар на таком воздушном судне. Старт экспедиции состоялся около четырех месяцев назад в городе Форталеза, где живет Александр. К моменту посадки в Магадане за его плечами было уже 118 дней пути.

В аэропорту Магадана признались, что рады были поприветствовать бразильца.

«Мы рады, что наш аэропорт стал частью этой уникальной авиационной истории и уверены, что у Александра впереди еще много впечатляющих перелетов!» — отметили в воздушной гавани.

Следующей точкой маршрута стал Анадырь. После этого пилот планирует пересечь Берингов пролив, добраться до Аляски, а затем завершить кругосветное путешествие возвращением в Бразилию.

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