Главный тренер баскетбольной сборной оценил решение МОК вернуть россиян

Тренер сборной по баскетболу Лукич: Российский спорт ждет международных турниров

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть отечественных спортсменов на международные турниры. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

«Не только российский баскетбол, но и весь российский спорт ждет возвращения на международную арену. Показать, насколько мы сейчас конкурентоспособны, могут только игры. Давайте подождем», — заявил Лукич. Он подчеркнул, что исключение баскетбола из международных соревнований на долгий промежуток времени оказало большое влияние со знаком минус на развитие игроков и самого баскетбола в России.

«За последнее время команда ни разу не собралась в самом сильном составе. Не получилось это по разным причинам. Увидим, какой уровень мы сможем показать, но у команды точно будет мотивация запредельная, всем есть что доказывать, и, я надеюсь, что нам удастся собрать всех лучших игроков к этому чемпионату», — отметил тренер.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение сохранить действующее отстранение российских и белорусских баскетболистов от международных соревнований. Спортсмены не участвуют в международных соревнованиях под эгидой организации с марта 2022 года.