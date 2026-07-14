Гоблин вспомнил об алкогольном безумии в России 90-х

Блогер Пучков вспомнил, как в России в 90-е годы продавали водку с рекомендацией Ван Дамма

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, вспомнил о том, как в России в 90-е годы продавали алкоголь. На эту тему он высказался в эфире радиостанции Sputnik, запись доступна в «VK Видео».

Комментируя новость о том, что потребление спиртных напитков в России в июне снизилось до нового минимума с 1997-1998 годов, Пучков счел странным то, что показатели потребления алкоголя сопоставляли с данными 90-х.

«Сравнение с цифрами 98-го года... Это вообще безумие. Когда все магазины были завалены водкой с рекомендациями Жан-Клода Ван Дамма на этикетке и тому подобным добром, когда из Владикавказа просто вереницей "наливняки" со спиртом левым...» — вспомнил Гоблин.

При этом блогер назвал прекрасным тот факт, что россияне стали меньше пить.

Ранее Пучков рассказал о работе в уголовном розыске в 1990-х годах. Блогер заявил, что его коллеги-правоохранители часто употребляли спиртное.