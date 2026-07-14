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13:19, 14 июля 2026Интернет и СМИ

Собчак высказалась о причастности Kyivstoner к попытке теракта в России

Собчак усомнилась в причастности Kyivstoner к подготовке теракта в России
Маргарита Щигарева

Фото: Aleksandr Gusev / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась о сообщении о том, что популярный украинский рэпер Альберт Васильев, известный как Kyivstoner, причастен к подготовке теракта в России. Об этом она написала в Telegram-канале.

Собчак усомнилась в том, что рэпер причастен к попытке теракта, и отметила, что Kyivstoner отрицает обвинения. «Может там кто-то просто "Тает лед" (песня украинской группы «Грибы», в которой состоял Kyivstoner — прим. «Ленты.ру») в наушниках слушал?» — поиронизировала она.

14 июля ФСБ России сорвала попытку Службы безопасности Украины (СБУ) устроить теракт на стратегическом предприятии в жилом районе Московской области. Утверждалось, что СБУ планировала осуществить атаку при помощи БПЛА, контрабандой доставленных в Россию. В ведомстве заявили, что Васильев причастен к организации теракта и руководству пособниками.

Kyivstoner опроверг причастность к попытке устроить теракт. Он также опубликовал в соцсетях обращение к поклонникам.

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