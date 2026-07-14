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17:56, 14 июля 2026Мир

В Чехии обозначили границы свободы выражения мнения

Novinky: Суд в Чехии подтвердил приговор политику за ношение одежды с литерой Z
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Jiri Vondracek / Shutterstock / Fotodom

Верховный суд Чехии подтвердил приговор об условном заключении бывшего главы регионального отделения «Партии зеленых» Павела Крживки за ношение одежды с литерой Z. Об этом сообщил новостной портал Novinky.

«Речь шла не только о самой букве Z, но и о сочетании нескольких мотивов, совокупное значение которых, по мнению суда, не допускало иной разумной интерпретации, кроме поддержки российской военной агрессии», — заявила пресс-секретарь суда Габриэла Томичкова.

Она также заметила, что у свободы выражения мнения, лежащей в основе демократического общества, есть свои пределы.

Суд вынес приговор Крживке в ноябре 2025 года. Поводом для обвинения политика стало ношение толстовки с литерой Z на груди, которую он дополнил надписью «За победу» на русском языке. Верховный суд отклонил его апелляцию, заявив, что одобрение российской специальной военной операции на Украине «не может быть прикрыто свободой выражения мнения».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что объединенное руководство Европы по уровню русофобии превзошло нацистскую Германию.

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