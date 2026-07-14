Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
14:03, 14 июля 2026СпортЭксклюзив

В Госдуме ответили на призыв стран Европы наказать МОК за допуск российских спортсменов

Депутат Журова: Предложение Европы наказать МОК за допуск спортсменов из РФ неприемлемо
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Инициатива стран Европы лишить Международный олимпийский комитет (МОК) финансирования является неприемлемой, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала данный шаг политическим давлением.

Ранее стало известно, что Эстония совместно с восемью европейскими государствами обратилась к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием прекратить финансирование МОК и других спортивных организаций, отменяющих ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов.

«Они пытаются таким образом оказывать политическое давление на общественную организацию, которая призвана развивать спорт во всем мире и быть равной для всех. А в карте МОК написано, что так делать нельзя. Ну, если они под это прогнутся то, к сожалению, МОК обречен. И по другим моментам будет примерно то же самое, другие страны будут что-то такое устраивать. Это неприемлемо вообще», — сказала Журова.

Парламентарий выразила надежду, что МОК сможет противостоять этому давлению. Она также усомнилась в том, что Евросоюз является значительным источником финансирования для МОК.

«Я, например, не знаю, насколько там Евросоюз сильно финансирует МОК. Вот я не могу понять объем этого финансирования, потому что, наоборот, как бы МОК как раз финансирует другие страны», — добавила Журова.

Ранее МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский похвалил российские ракеты
    АвтоВАЗ рассказал о новых двигателях для Lada
    Собака принесла домой боевую гранату и грызла ее целый день
    Россиянин в восьмой раз попался полиции на езде в нетрезвом виде
    Путин обратился к бойцам СВО
    Применение американских БЭК против Ирана связали с заимствованием
    Уехавшую из России бывшую ведущую Первого канала оштрафовали на 50 тысяч рублей
    Командующий люфтваффе обратился с призывом к Европе из-за России
    В Турции назвали угрозой атаки ВСУ на суда в Черном море
    Женщина съела блюдо с креветками и лишилась части бедра и ягодиц
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok