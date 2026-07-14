В Госдуме ответили на призыв стран Европы наказать МОК за допуск российских спортсменов

Депутат Журова: Предложение Европы наказать МОК за допуск спортсменов из РФ неприемлемо

Инициатива стран Европы лишить Международный олимпийский комитет (МОК) финансирования является неприемлемой, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала данный шаг политическим давлением.

Ранее стало известно, что Эстония совместно с восемью европейскими государствами обратилась к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием прекратить финансирование МОК и других спортивных организаций, отменяющих ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов.

«Они пытаются таким образом оказывать политическое давление на общественную организацию, которая призвана развивать спорт во всем мире и быть равной для всех. А в карте МОК написано, что так делать нельзя. Ну, если они под это прогнутся то, к сожалению, МОК обречен. И по другим моментам будет примерно то же самое, другие страны будут что-то такое устраивать. Это неприемлемо вообще», — сказала Журова.

Парламентарий выразила надежду, что МОК сможет противостоять этому давлению. Она также усомнилась в том, что Евросоюз является значительным источником финансирования для МОК.

«Я, например, не знаю, насколько там Евросоюз сильно финансирует МОК. Вот я не могу понять объем этого финансирования, потому что, наоборот, как бы МОК как раз финансирует другие страны», — добавила Журова.

Ранее МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.