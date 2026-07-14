В МИД России сделали заявление об Иране

МИД РФ: Россия крайне обеспокоена новым витком военных действий вокруг Ирана

Россия крайне обеспокоена новым витком военных действий вокруг Ирана и призывает стороны к возобновлению диалога. Об этом говорится в заявлении российского дипведомства по итогам встречи в Москве замглавы МИД России Дмитрия Любинского с и. о. генерального директора главного управления по правам человека МИД Ирана Хамидом Ахмади, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что в ходе встречи состоялся содержательный обмен мнениями по ряду наиболее актуальных вопросов международной правозащитной повестки дня.

Кроме того, страны подтвердили готовность к дальнейшей консолидации усилий на профильных площадках ООН.

Ранее США завершили пятичасовую атаку по целям на территории Ирана, использовав высокоточные припасы. В CENTCOM указали, что США в ходе своей атаки использовали высокоточные боеприпасы против иранских систем береговой обороны.