Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:08, 14 июля 2026Мир

В МИД России сделали заявление об Иране

МИД РФ: Россия крайне обеспокоена новым витком военных действий вокруг Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Россия крайне обеспокоена новым витком военных действий вокруг Ирана и призывает стороны к возобновлению диалога. Об этом говорится в заявлении российского дипведомства по итогам встречи в Москве замглавы МИД России Дмитрия Любинского с и. о. генерального директора главного управления по правам человека МИД Ирана Хамидом Ахмади, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что в ходе встречи состоялся содержательный обмен мнениями по ряду наиболее актуальных вопросов международной правозащитной повестки дня.

Кроме того, страны подтвердили готовность к дальнейшей консолидации усилий на профильных площадках ООН.

Ранее США завершили пятичасовую атаку по целям на территории Ирана, использовав высокоточные припасы. В CENTCOM указали, что США в ходе своей атаки использовали высокоточные боеприпасы против иранских систем береговой обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Российские войска ударили по украинским судам и портам
    «Зенит» заинтересовался футболистом сборной Парагвая
    Россиян предупредили об увеличении сроков ожидания машин из-за рубежа
    В МИД России сделали заявление об Иране
    В России в два раза выросло количество подростков-террористов
    Москвичам назвали дату прекращения дождей
    Зеленский обсудит будущее Минобороны Украины
    Глухой мужчина ослепил лазером пилота пассажирского самолета во время посадки
    Экономист оценил вероятность снижения ключевой ставки до конца года
    Ипотеку в России назвали тикающей бомбой
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok