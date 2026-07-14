В России отреагировали на выход одной страны из «коалиции желающих» по Украине

Депутат Новиков: Говорить о распаде «коалиции желающих» невозможно

Решение Болгарии выйти из «коалиции желающих» по Украине отражает внутриполитическую борьбу ряда стран в Европе, в результате которой к власти приходят прагматичные политики, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с «Лентой.ру» он также подчеркнул, что говорить о распаде «коалиции желающих» сегодня невозможно.

Ранее болгарский премьер Румен Радев заявил, что Болгария больше не будет участвовать в деятельности «коалиции желающих» по Украине. Он подчеркнул, решение украинского конфликта заключается не в его затягивании военными средствами, а в дипломатической миссии, которая положит ему конец.

Говорить о распаде "коалиции желающих" невозможно, потому что ведущие политические силы Европы, которые в итоге формируют свои правительства и общеевропейские структуры, сформировали антироссийский консенсус, который будет работать долго Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

«Но именно потому, что внутриполитическая борьба в странах полностью не отменена, такие эпизоды, как в случае с особой позицией по ряду вопросов премьер-министра Чехии [Андрея] Бабиша, как ситуация, которую мы недавно наблюдали с Венгрией, ситуация со Словакией, нынешняя ситуация с Болгарией, она подчеркивает, что в результате такой внутриполитической борьбы в целом ряде стран Европейского союза на важные и ответственные посты приходят люди с прагматичным взглядом, связанным с интересами своих стран», — сказал Новиков.

Парламентарий отметил, что позиция Радева является не пророссийской, а проболгарской, поскольку тратить деньги бюджета на поддержку войны противоречит интересам страны.

«Я сознательно не говорю сейчас об их пророссийской позиции, она не является пророссийской, она в данном случае является проболгарской позицией, потому что изымать какие-то средства из болгарского бюджета, из болгарской экономики ради того, чтобы поддержать войну в Европе, к тому же поддержать неонацистские силы это для здравомыслящих людей, не забывших в том числе историю, не самое перспективное занятие», — сказал Новиков.

По словам депутата, Румен Радев уже давно в политике и всегда занимал взвешенную позицию, оставаясь верным своим взглядам на интересы Болгарии.

«Нынешний премьер-министр Болгарии отличается тем, что он и ранее, участвуя во внутриболгарской политической борьбе по многим вопросам занимал взвешенную позицию. Он давно в политике, и, в общем, он в этой части остался верен своим взглядам на болгарские интересы», — добавил Новиков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что так называемая «коалиция желающих» по своей сути является «коалицией подстрекателей войны», поскольку ее участники не стремятся к урегулированию украинского конфликта.