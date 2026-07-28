28 июля 2026 года по всей стране празднуют День крещения Руси. На эту же дату приходится День борьбы с гепатитом — заболеванием печени. День рождения 28 числа отмечает актриса Юлия Меньшова. «Лента.ру» рассказывает подробнее о других значимых событиях в конце июля, а также о том, кто из знаменитостей родился в этот день и какие приметы с ним связаны.
Праздники в России
День Крещения Руси
День Крещения Руси — важный праздник не только для православной церкви, но и для всей страны. В 2010 году по указу президента он стал государственной памятной датой. Тем не менее отмечают его преимущественно по-церковному: 28 июля проводят молебны и особые службы, устраивают крестные ходы.
Принятие православия на Руси отсчитывают с 988 года, указанного в «Повести временных лет». Тогда князя Владимира крестили в Херсонесе. Вернувшись в Киев, он обратил в новую веру сыновей и бояр, а затем и горожане массово крестились в Днепре.
Какие еще праздники отмечают в России 28 июля
- День PR-специалиста;
- День приказа «Ни шагу назад!»
Праздники в мире
Всемирный день борьбы с гепатитом
День, посвященный борьбе с гепатитом, до 2011 года проводили 19 мая. Дату изменили на 28 июля в честь дня рождения Баруха Бламберга — ученого, который открыл вирус гепатита B и получил за это Нобелевскую премию. Каждое 28 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный альянс по борьбе с гепатитом проводят мероприятия, цель которых — распространить в мире информацию о заболевании.
Гепатит — это воспаление печени, которое происходит по различным причинам. Среди прочего, его может вызывать вирус гепатита, у которого выделяют основные штаммы A, B, C, D и Е. По данным ВОЗ, 304 миллиона человек живут с хроническим гепатитом B и C — им заражаются при контакте с биологическими жидкостями больного человека, чаще всего новорожденные от матери. При этом от гепатита B существует вакцина, но в первые сутки жизни ее получают лишь 45 процентов младенцев.
Какие еще праздники отмечают в мире 28 июля
- День загадывания желаний;
- День независимости в Перу;
- День победы над фашизмом в Сан-Марино.
Какой церковный праздник 28 июля
День памяти равноапостольного великого князя Владимира
Князь Владимир Святославич жил во второй половине X — начале XI века. Он обратил Русь в православие в 988 году. При этом первым правителем, который крестился, была его бабушка, — княгиня Ольга, но она сделала это в частном порядке. При Владимире новую религию постепенно насаждали в разных городах. Сначала массово крестились киевляне, затем от языческих идолов избавились в Новгороде, Ростове, Суздале, Муроме, Смоленске и так далее. Владимир княжил 33 года.
Православная церковь всегда почитала князя Владимира. Празднование в его честь официально установил Александр Невский в XIII веке после победы над шведскими крестоносцами, в которой, как считается, помогло заступничество святого Владимира.
Какие еще церковные праздники отмечают 28 июля
- День памяти мученика Кирика и мученицы Иулитты;
- День памяти мученика Авудима Тенедосского;
- День памяти священномученика Петра Троицкого;
- Собор Киевских святых.
Приметы на 28 июля
- Утренний ливень предвещает солнечную погоду днем.
- Вечерний туман — к дождю на следующий день.
- Если видны желтые листья, то осень наступит рано.
- Сны в ночь на этот день помогут найти выход из трудностей.
- Это хороший день, чтобы загадывать желания. Но просить о чем-то можно только для себя.
Кто родился 28 июля
Юлия Меньшова (57 лет)
Российская актриса и телеведущая, Юлия Меньшова — дочь режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой. За свою карьеру играла в труппе МХТ им. Чехова, работала на канале «ТВ-6 Москва», где прославилась как ведущая передачи «Я сама», играла в сериалах («Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» и «Между нами, девочками»). Сейчас ведет популярный YouTube-канал «Сама Меньшова».
Маха Вачиралонгкорн (74 года)
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (коронован как под именем Рама X) считается одним из самых богатых монархов мира. На престоле уже восемь лет. Был единственным сыном предыдущего короля и представляет династию Чакри, которая правит страной с 1782 года.
Несмотря на то что в Таиланде очень жесткие законы об оскорблении величества, в мировых СМИ ходит много слухов про любовную жизнь и здоровье Вачиралонгкорна. В 2024 году появилась информация, что ему некому оставить престол, несмотря на семерых детей.
Кто еще родился 28 июля
- Стив Морс (72 года) — американский музыкант, гитарист группы Deep Purple;
- Максим Матвеев (44 года) — российский актер, супруг Елизаветы Боярской;
- Андрей (Дюша) Романов (1956-2000) — советский рок-музыкант, участник группы «Аквариум»;
- Уго Чавес (1954-2013) — бывший президент Венесуэлы;
- Алексис Ципрас (52 год) — бывший премьер-министр Греции.