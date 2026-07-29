Бегунья фразой «все видели мою попу» высмеяла гид против сексуализации легкоатлеток

Бегунья Бендова высмеяла рекомендации European Athletics против сексуализации легкоатлеток

Чешская легкоатлетка Никола Бендова высмеяла рекомендации Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) и Европейского вещательного союза (EBU) для операторов, направленные против сексуализации женщин в трансляциях. Ее слова приводит iSport.

«Вся Чехия уже видела мою задницу», — заявила Бендова. По ее мнению, предложение EBU выглядит комичным: «Было забавно, сейчас нам выдадут скафандры. Я не знаю никого, кто бы на это жаловался. Мы постоянно работаем, чтобы у нас были красивые попы. Я не против, если ее снимают».

Спортсменка добавила, что форма легкоатлеток «не настолько откровенная, чтобы это выглядело неприглядно», и посетовала на «странные ракурсы» в видео, которые ей присылали фанаты. «Я просто посмеялась над этим, вот и все», — сказала она.

26‑летняя Никола Бендова — шестикратная чемпионка Чехии и бронзовый призер чемпионата Европы среди юниорок (до 18 лет).

Ранее European Athletics и EBU выпустили для телевизионных режиссеров и операторов специальный гид с правилами съемки женщин-атлеток, чтобы избежать объективации и унижения достоинства спортсменок в прямых эфирах.