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08:02, 29 июля 2026 (обновлено: 09:13, 29 июля 2026)Спорт

Бегунья фразой «все видели мою попу» высмеяла гид против сексуализации легкоатлеток

Бегунья Бендова высмеяла рекомендации European Athletics против сексуализации легкоатлеток
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David W Cerny / Reuters

Чешская легкоатлетка Никола Бендова высмеяла рекомендации Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) и Европейского вещательного союза (EBU) для операторов, направленные против сексуализации женщин в трансляциях. Ее слова приводит iSport.

«Вся Чехия уже видела мою задницу», — заявила Бендова. По ее мнению, предложение EBU выглядит комичным: «Было забавно, сейчас нам выдадут скафандры. Я не знаю никого, кто бы на это жаловался. Мы постоянно работаем, чтобы у нас были красивые попы. Я не против, если ее снимают».

Спортсменка добавила, что форма легкоатлеток «не настолько откровенная, чтобы это выглядело неприглядно», и посетовала на «странные ракурсы» в видео, которые ей присылали фанаты. «Я просто посмеялась над этим, вот и все», — сказала она.

26‑летняя Никола Бендова — шестикратная чемпионка Чехии и бронзовый призер чемпионата Европы среди юниорок (до 18 лет).

Ранее European Athletics и EBU выпустили для телевизионных режиссеров и операторов специальный гид с правилами съемки женщин-атлеток, чтобы избежать объективации и унижения достоинства спортсменок в прямых эфирах.

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