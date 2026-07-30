31 июля в России отмечают День военно-морского врача ВМФ. В мире празднуют День африканской женщины и Международный день спасателя на воде. Кроме того, на 31 июля выпадает день рождения Гарри Поттера. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках этого дня — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День военно-морского врача ВМФ России

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Торжество учредили в 1996 году приказом Министерства обороны РФ. Однако должность судового врача существует еще с петровских времен: готовить будущих корабельных медиков начали в 1707 году при московском госпитале.

Считается, что судовой доктор — третье по важности лицо на корабле после капитана и старпома

Традиционно с праздником поздравляют врачей, медсестер и другой медицинский персонал при ВМФ РФ, а также преподавателей и студентов профильных учебных заведений. В этот день их награждают почетными грамотами и дипломами. Кроме того, проводятся выставки нового медицинского оборудования для нужд ВМФ, семинары, конференции и другие мероприятия, приуроченные к торжеству.

Праздники в мире

Международный день спасателя на воде

Спасатели на воде (еще их называют пляжными спасателями) отвечают за безопасность людей на морских и речных пляжах, в аквапарках и бассейнах. Впервые свой профессиональный праздник они отметили в 2020 году.

В праздник стоит поблагодарить спасателей на ближайшем пляже, в тренажерном зале или аквапарке. Также можно разместить в социальных сетях публикации с хэштегами #InternationalLifeguardAppreciationDay и #LifeguardAppreciationDay — чтобы еще больше людей узнали о празднике.

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

День африканской женщины

Памятную дату учредили в 1962 году решением Всеафриканской конференции женщин в Танзании. Этот праздник посвящен всем жительницам Африки, независимо от цвета кожи — торжество призвано обратить внимание на права и свободы африканских женщин, а также напомнить общественности о том, что притеснение каких-либо социальных и этнических групп в современном мире недопустимо.

Какие еще праздники отмечают в мире 31 июля

День рождения Гарри Поттера;

Всемирный день рейнджера;

День необычных музыкальных инструментов;

День авокадо в США;

День казначейства в Польше.

Какой церковный праздник 31 июля

День памяти мученика Емилиана Доростольского

Согласно преданию, святой Емилиан был рабом градоначальника и втайне исповедовал христианство. Однажды возмущенный указом о гонениях на христиан, Емилиан пробрался в капище язычников и устроил там погром. Обнаружив разбитые изваяния идолов, разгневанная толпа начала избивать случайного прохожего — тогда Емилиан признался в содеянном.

Святого схватили и повели к судье. Сначала его жестоко избили, а затем приговорили к сожжению. Чудом огонь не навредил Емилиану, но опалил стоящих вокруг язычников. Когда костер погас, святой лег на тлеющие угли и предал душу Богу.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Какие еще церковные праздники отмечают 31 июля

День памяти мученика Иакинфа Амастридского;

День памяти преподобного Иоанна Многострадального, Печерского, в Ближних пещерах;

День памяти преподобного Памвы, затворника Печерского, в Дальних пещерах;

День памяти преподобного Памвы (Памво) пустынника.

Приметы на 31 июля

Появилось много мух — к ухудшению погоды;

Устраивать пышные застолья в этот день — к нищете;

Человек, который 31 июля решил выйти из дома после захода солнца, рискует встретиться с нечистой силой.

Кто родился 31 июля

Британская писательница Джоан Роулинг родилась 31 июля 1965 года. Широкую славу ей принесли книги о юном волшебнике Гарри Поттере и их экранизации.

Сейчас Роулинг считается одним из богатейших писателей в мире: в 2017 году Forbes оценил ее состояние в 650 миллионов долларов. В настоящее время Джоан Роулинг продолжает писать. В 2024 году она начала работу над восьмой книгой о частном детективе Корморане Страйке.

Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ

Советская и российская певица Эдита Пьеха родилась 31 июля 1937 года. Ее карьера началась во второй половине 1950-х, с выступлений в составе ансамбля «Дружба». За годы творчества Пьеха исполнила более 500 композиций, фирменный стиль артистки отличает глубокий тембр голоса и легкий иностранный акцент — певица родилась во Франции и имеет польские корни. В 1988 году Эдита Пьеха стала народной артисткой СССР.

Кто еще родился 31 июля