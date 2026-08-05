На Украине отреагировали на возвращение российских боксеров на международную арену

Федерация бокса Украины опротестовала решение World Boxing вернуть российских спортсменов

На Украине отреагировали на возвращение российских боксеров на международную арену. Об этом сообщается на сайте местной федерации бокса.

«Федерация бокса Украины не поддерживает решение World Boxing вернуть русских спортсменов к международным соревнованиям под национальными символами. Официальный протест уже отправлен», — говорится в заявлении организации.

30 июля World Boxing допустила российских спортсменов до международных турниров под своей эгидой с флагом и гимном. Организация уполномочена проводить олимпийские соревнования по боксу. Федерация бокса России (ФБР) была принята в World Boxing в марте 2026 года, а в конце апреля российских спортсменов допустили до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

World Boxing была создана в 2023 году в качестве альтернативы Международной ассоциации бокса (IBA). Президентом организации является член исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев.