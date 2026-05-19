Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по-новому и диагностика рака матки по крови. Что нового к утру 19 мая

Минфин США разрешил ряд операций, связанных с продажей и транспортировкой российской нефти и нефтепродуктов, если их загрузили на танкеры до 17 апреля.

Лицензия действует для сделок до 00:01 17 июня 2026 года (07:01 по московскому времени). При этом она не распространяется на операции, связанные с рядом регионов, включая Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, а также с рядом стран, находящихся под отдельными ограничениями, — Иран, Куба, КНДР.

Спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что это решение — «позитивный сигнал» для мировых рынков. По его словам, мировая энергетическая безопасность невозможна без участия российских энергоносителей.