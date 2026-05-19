Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по-новому и диагностика рака матки по крови. Что нового к утру 19 мая
США частично сняли ограничения на операции с российской нефтью
Минфин США разрешил ряд операций, связанных с продажей и транспортировкой российской нефти и нефтепродуктов, если их загрузили на танкеры до 17 апреля.
Лицензия действует для сделок до 00:01 17 июня 2026 года (07:01 по московскому времени). При этом она не распространяется на операции, связанные с рядом регионов, включая Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, а также с рядом стран, находящихся под отдельными ограничениями, — Иран, Куба, КНДР.
Спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что это решение — «позитивный сигнал» для мировых рынков. По его словам, мировая энергетическая безопасность невозможна без участия российских энергоносителей.
Путин обратился к гражданам Китая перед визитом в Пекин
Владимир Путин 19−20 мая посетит Китай с официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В преддверии своего визита он обратился к гражданам Китая. Собрали ключевое из его речи:
- Отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня.
- Страны поддерживают друг друга по ключевым вопросам, включая суверенитет и государственное единство.
- Между лидерами двух стран сохраняется тесный и долгосрочный диалог.
- Введение безвизового режима расширяет деловые, туристические и человеческие контакты.
- Москва и Пекин намерены углублять партнерство ради развития стран и глобальной стабильности.
- Российско-китайский товарооборот давно превысил отметку в $200 млрд.
При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания.
Россияне массово жалуются на микрофинансовые организации. Что происходит
В первом квартале 2026 года в России подскочило число жалоб на микрофинансовые организации. Прирост по стране составил 47,5% — до 14 тыс. обращений, сообщили в Банке России.
В регуляторе пояснили: всплеск связан с деятельностью так называемых раздолжнителей — компаний, которые обещают списать долги. На деле они лишь имитируют помощь: отправляют шаблонные жалобы и подают заявления о банкротстве, зарабатывая на клиентах, пока их задолженность растет.
Самый надежный способ решить проблему — напрямую договариваться с кредитором и использовать реструктуризацию или кредитные каникулы, объяснили в ЦБ.
Многодетным семьям расширят доступ к единому пособию
Благодаря смягчению критериев нуждаемости единое пособие в 2026 году смогут дополнительно получить около 74 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 230 тысяч детей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
По его словам, теперь семьи смогут сохранять выплату, если их доход превышает прожиточный минимум не более чем на 10% — в этом случае пособие в размере 50% прожиточного минимума продлевается еще на год.
С 22 мая Социальный фонд России начнет пересмотр ранее вынесенных отказов и будет назначать выплаты семьям, которые теперь подпадают под новые условия.
В России разработали анализ крови для раннего выявления рака матки
Ученые Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова создали метод диагностики полипов, гиперплазии и рака эндометрия по анализу крови. Как сообщили в вузе, технология позволяет выявлять заболевания точнее УЗИ и гистероскопии (осмотр матки изнутри камерой).
Для исследования требуется всего четыре миллилитра крови из вены. Образец обрабатывают с помощью специальной технологии с наночастицами серебра и лазером, после чего программа анализирует молекулярные сигналы и определяет наличие заболевания.
В университете отметили, что новый метод показал высокую точность и снижает риск ложноположительных результатов.
Мошенники начали обманывать россиян под видом визовых центров
Перед сезоном отпусков мошенники активизировали схемы с оформлением виз, рассказал депутат Госдумы Антон Немкин.
Злоумышленники звонят россиянам, которые как раз занимаются оформлением документов, от имени сотрудников посольств или визовых центров.
Далее начинаются стандартные приемы: сообщения о взломе «Госуслуг», истории с фиктивными документами или обвинения в финансировании терроризма. За этим следует требование срочно перевести деньги или раскрыть банковские данные.
Немкин уточнил, что опасность в том, что в схеме несколько этапов. Так аферисты пытаются создать у россиян ощущение реальной угрозы.
В Эрмитаже назвали вандализмом инцидент с троном
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал инцидент с Большим императорским троном «явным актом вандализма» и подчеркнул, что подобные действия наносят музеям не только материальный, но и моральный ущерб.
17 мая в Георгиевском зале музея произошел инцидент: мужчина сел на Большой императорский трон — музейный экспонат, входящий в исторический интерьер зала, и начал зачитывать текст.
После замечания сотрудницы музея он начал вести себя агрессивно и оказал сопротивление прибывшим сотрудникам Росгвардии. Нарушителя задержали и доставили в отделение.
Даже если экспонат физически не поврежден, «вульгарное прикосновение» к музейным объектам оскорбляет культурное пространство и подрывает уважение к истории и искусству, объяснил он.
По мнению Пиотровского, музеям нужна более серьезная защита от подобных случаев.
Умер актер, озвучивший Йоду из «Звездных войн»
Американского актера Тома Кэйна не стало на 65-м году жизни.
По данным СМИ, актер скончался в больнице в Канзас-Сити в окружении семьи. Причиной смерти стали осложнения после инсульта, перенесенного в 2020 году.
Кэйн озвучивал не только Йоду, но и других персонажей франшизы, а также работал более чем над сотней фильмов и проектами Disney.