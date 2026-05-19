19 мая 2026, 04:59

Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по-новому и диагностика рака матки по крови. Что нового к утру 19 мая

США частично сняли санкции с российской нефти и нефтепродуктов. Послабления будут действовать до 17 июня, но лицензия не распространяется на операции с рядом российских регионов. Тем временем в России смягчили критерии нуждаемости для выплаты единого пособия многодетным семьям. О жалобах россиян на микрофинансовые организации, успехах в диагностике одного вида рака, популярной схеме мошенников и других событиях читайте в нашем дайджесте.

США частично сняли ограничения на операции с российской нефтью

Минфин США разрешил ряд операций, связанных с продажей и транспортировкой российской нефти и нефтепродуктов, если их загрузили на танкеры до 17 апреля.

Лицензия действует для сделок до 00:01 17 июня 2026 года (07:01 по московскому времени). При этом она не распространяется на операции, связанные с рядом регионов, включая Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, а также с рядом стран, находящихся под отдельными ограничениями, — Иран, Куба, КНДР.

Спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что это решение — «позитивный сигнал» для мировых рынков. По его словам, мировая энергетическая безопасность невозможна без участия российских энергоносителей.

Путин обратился к гражданам Китая перед визитом в Пекин

Владимир Путин 19−20 мая посетит Китай с официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В преддверии своего визита он обратился к гражданам Китая. Собрали ключевое из его речи:

  • Отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня.
  • Страны поддерживают друг друга по ключевым вопросам, включая суверенитет и государственное единство.
  • Между лидерами двух стран сохраняется тесный и долгосрочный диалог.
  • Введение безвизового режима расширяет деловые, туристические и человеческие контакты.
  • Москва и Пекин намерены углублять партнерство ради развития стран и глобальной стабильности.
  • Российско-китайский товарооборот давно превысил отметку в $200 млрд.

При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания.

Владимир Путин
Россияне массово жалуются на микрофинансовые организации. Что происходит

В первом квартале 2026 года в России подскочило число жалоб на микрофинансовые организации. Прирост по стране составил 47,5% — до 14 тыс. обращений, сообщили в Банке России.

В регуляторе пояснили: всплеск связан с деятельностью так называемых раздолжнителей — компаний, которые обещают списать долги. На деле они лишь имитируют помощь: отправляют шаблонные жалобы и подают заявления о банкротстве, зарабатывая на клиентах, пока их задолженность растет.

Самый надежный способ решить проблему — напрямую договариваться с кредитором и использовать реструктуризацию или кредитные каникулы, объяснили в ЦБ.

Многодетным семьям расширят доступ к единому пособию

Благодаря смягчению критериев нуждаемости единое пособие в 2026 году смогут дополнительно получить около 74 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 230 тысяч детей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

По его словам, теперь семьи смогут сохранять выплату, если их доход превышает прожиточный минимум не более чем на 10% — в этом случае пособие в размере 50% прожиточного минимума продлевается еще на год.

С 22 мая Социальный фонд России начнет пересмотр ранее вынесенных отказов и будет назначать выплаты семьям, которые теперь подпадают под новые условия.

В России разработали анализ крови для раннего выявления рака матки

Ученые Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова создали метод диагностики полипов, гиперплазии и рака эндометрия по анализу крови. Как сообщили в вузе, технология позволяет выявлять заболевания точнее УЗИ и гистероскопии (осмотр матки изнутри камерой).

Для исследования требуется всего четыре миллилитра крови из вены. Образец обрабатывают с помощью специальной технологии с наночастицами серебра и лазером, после чего программа анализирует молекулярные сигналы и определяет наличие заболевания.

В университете отметили, что новый метод показал высокую точность и снижает риск ложноположительных результатов.

Мошенники начали обманывать россиян под видом визовых центров

Перед сезоном отпусков мошенники активизировали схемы с оформлением виз, рассказал депутат Госдумы Антон Немкин.

Злоумышленники звонят россиянам, которые как раз занимаются оформлением документов, от имени сотрудников посольств или визовых центров.

Далее начинаются стандартные приемы: сообщения о взломе «Госуслуг», истории с фиктивными документами или обвинения в финансировании терроризма. За этим следует требование срочно перевести деньги или раскрыть банковские данные.

Немкин уточнил, что опасность в том, что в схеме несколько этапов. Так аферисты пытаются создать у россиян ощущение реальной угрозы.

В Эрмитаже назвали вандализмом инцидент с троном

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал инцидент с Большим императорским троном «явным актом вандализма» и подчеркнул, что подобные действия наносят музеям не только материальный, но и моральный ущерб.

Контекст

17 мая в Георгиевском зале музея произошел инцидент: мужчина сел на Большой императорский трон — музейный экспонат, входящий в исторический интерьер зала, и начал зачитывать текст.

После замечания сотрудницы музея он начал вести себя агрессивно и оказал сопротивление прибывшим сотрудникам Росгвардии. Нарушителя задержали и доставили в отделение.

Даже если экспонат физически не поврежден, «вульгарное прикосновение» к музейным объектам оскорбляет культурное пространство и подрывает уважение к истории и искусству, объяснил он.

По мнению Пиотровского, музеям нужна более серьезная защита от подобных случаев.

Умер актер, озвучивший Йоду из «Звездных войн»

Американского актера Тома Кэйна не стало на 65-м году жизни.

По данным СМИ, актер скончался в больнице в Канзас-Сити в окружении семьи. Причиной смерти стали осложнения после инсульта, перенесенного в 2020 году.

Кэйн озвучивал не только Йоду, но и других персонажей франшизы, а также работал более чем над сотней фильмов и проектами Disney.

