Главное к утру 10 июля. Ограничения на иностранные сим-карты, высылка русскоязычных из Прибалтики и свадьба Мизулиной с Шаманом

В луганском Новоайдаре беспилотник ударил по местной заправке. В тот момент там находились люди, осколочные ранения получили пятеро местных жителей.

В Донецкой Народной Республике атаки затронули сразу несколько районов. В Новоазовске дрон атаковал предприятие, погиб сторож. Еще двое мужчин пострадали при ударах по легковому авто на трассе к Мариуполю и по селу Темрюк. Кроме того, двое жителей Волновахи подорвались на минах во время уборки двора.

Также Минобороны подвело итоги атак 9 июля. С 8 утра до 20 часов вечера ПВО перехватила 152 дрона над восемью областями, Московским регионом, Крымом и акваторией Азовского моря.