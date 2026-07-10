Главное к утру 10 июля. Ограничения на иностранные сим-карты, высылка русскоязычных из Прибалтики и свадьба Мизулиной с Шаманом
Где сбивали беспилотники этой ночью и что известно о последствиях
Над Ленинградской областью силы ПВО уничтожили 14 аппаратов. Губернатор Александр Дрозденко сообщал об опасности с воздуха и отметил, что боевая работа продолжается. Еще девять дронов перехватили над шестью районами Калужской области. Обломки упали на землю, но никто не пострадал.
В новых регионах последствия агрессии ощутимее. Из-за регулярных атак Херсонская область частично или полностью осталась без света.
Больницы, скорые и другие объекты жизнеобеспечения Херсонской области оперативно перевели на резервное питание.
В луганском Новоайдаре беспилотник ударил по местной заправке. В тот момент там находились люди, осколочные ранения получили пятеро местных жителей.
В Донецкой Народной Республике атаки затронули сразу несколько районов. В Новоазовске дрон атаковал предприятие, погиб сторож. Еще двое мужчин пострадали при ударах по легковому авто на трассе к Мариуполю и по селу Темрюк. Кроме того, двое жителей Волновахи подорвались на минах во время уборки двора.
Также Минобороны подвело итоги атак 9 июля. С 8 утра до 20 часов вечера ПВО перехватила 152 дрона над восемью областями, Московским регионом, Крымом и акваторией Азовского моря.
В МИД рассказали, сколько мирных жителей РФ страдает из-за ВСУ
За минувшую неделю из-за ударов БПЛА погибли 38 мирных жителей, включая одного ребенка. Еще 270 человек получили ранения, в том числе восемь детей подсчитали в МИД России.
За три последних месяца атаки унесли жизни 422 человек, еще 2618 жителей получили ранения. При оказании помощи людям пострадали 40 сотрудников МЧС, 33 коммунальщика и 31 медик.
Официальный представитель министерства Мария Захарова объяснила атаки гражданскую инфраструктуру — особенно на пассажирские автобусы — попытками Украины отчитаться перед Западом. Так спонсорам демонстрируют эффективность зарубежного оружия и просят новые партии военной помощи.
Все, кто поставляет вооружение, фактически становятся соучастниками терроризма, подчеркнула дипломат.
Кто стал жертвой массовой аварии с курским вице-губернатором
В аварии под Курском погибла 15-летняя девушка, а ее брат-подросток попал в больницу. Их машина внезапно вылетела на встречную полосу и протаранила автомобиль, в котором на пассажирском сиденье ехал замгубернатора области Александр Чепик.
Трагедия произошла 9 июля на 5-м километре трассы Конышевка — Макаро-Петровское. За рулем Daewoo Nexia сидел юноша 2008 года рождения. Он потерял управление, машина столкнулась с Toyota чиновника, а затем зацепила ехавшую позади Chevrolet.
Губернатор региона Александр Хинштейн пообещал поддержать семью погибшей девушки. Полиция уже изъяла записи с видеорегистраторов со всех машин, чтобы восстановить точную картину произошедшего.
В третьем автомобиле находились сотрудники местной газеты — медики быстро помогли им прямо на трассе. Водитель Daewoo сейчас в больнице. Его сестра получила слишком тяжелые травмы. Врачи сделали все возможное, но спасти девушку так и не удалось.
Почему иностранные сим-карты больше не помогают обойти блокировки
Владельцы иностранных сим-карт больше не могут заходить на заблокированные в стране сайты, сообщают «Известия». Теперь зарубежный роуминг внутри России проходит ту же фильтрацию трафика, что и сети местных операторов связи. Однако такие карты все еще позволяют пользоваться сервисами, которые сами закрыли доступ для россиян, например Netflix.
Информацию о новых правилах работы роуминга подтвердили в Минцифры. В ведомстве пояснили, что никто не собирается полностью отключать интернет иностранным абонентам. Это лишь значит, что на их трафик теперь распространяются общие правила ограничений. Доступ к открытым порталам сохраняется в полном объеме.
Россияне начали активно покупать иностранные номера в 2022 году, чтобы регистрироваться в ушедших сервисах и заходить в приложения зарубежных банков. По оценке аналитиков Mobile Research Group, сейчас у граждан на руках около 2 млн таких сим-карт.
Прибалтика готовится высылать русскоязычных граждан, заявили в МИД
Власти Латвии, Литвы и Эстонии планируют массово высылать русскоязычных жителей, причем депортация грозит даже пожилым людям. О планах соседей сообщил представитель МИД России Григорий Лукьянцев.
Он добавил, что местные власти открыли настоящую охоту на активистов, которые выступают за нормальные отношения с Москвой, защищают русскую культуру и язык.
Тем временем МИД Литвы направил России официальную ноту. В Вильнюсе заявили, что никогда не позволяли беспилотникам пересекать свою территорию для ударов по российским объектам. Это стало реакцией на заявление замглавы МИД РФ Михаила Галузина, которое прозвучало 4 июля. Тогда он предупредил, что страны Балтии «играют с огнем», когда предоставляют воздушные коридоры для атак.
Сколько стоила закрытая свадьба Мизулиной и Shaman, какой будет арка Трампа и что еще интересно к этому утру
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