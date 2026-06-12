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12 июня 2026, 07:44

Помощь с ипотекой для одной категории россиян, первый матч ЧМ по футболу и бесплатная парковка в День России. Главное к утру 12 июня

Помощь с ипотекой для одной категории россиян, первый матч ЧМ по футболу и бесплатная парковка в День России. Главное к утру 12 июня
Российский посол в США рассказал о том, как изменились отношения Москвы и Вашингтона при Трампе. По его мнению, между президентами двух стран сейчас «есть личная химия». Регионы России этой ночью снова попытались атаковать ВСУ. Один из беспилотников угодил в дом в Татарстане, а под Брянском под огнем артиллерии погиб директор заповедника. А Госдуме предложили помочь с ипотекой одной категории граждан. Кому именно, а также как пережить летнюю жару, где можно парковать бесплатно в праздник — в нашем утреннем дайджесте.

Атаки ВСУ: удар по дому в Татарстане и гибель директора заповедника в Брянской области

Украинские беспилотники и артиллерия ночью атаковали российские регионы.

В Замкамском регионе Татарстана дрон попал в жилую многоэтажку, из-за чего пострадали три человека. Им помогли врачи. Остальных жильцов эвакуировали, рассказал глава республики Рустам Минниханов.

На подлете к Москве сбили 10 БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте их падения работают оперативные службы. О разрушениях и пострадавших информации нет.

Всего за ночь системы ПВО перехватили 231 беспилотник ВСУ над 16 регионами России.

Где ночью сбивали дроны
  • Астраханская область;
  • Белгородская область;
  • Брянская область;
  • Воронежская область;
  • Калужская область;
  • Курская область;
  • Липецкая область;
  • Ростовская область;
  • Самарская область;
  • Саратовская область;
  • Смоленская область;
  • Тульская область;
  • Ульяновская область;
  • Московский регион;
  • Крым;
  • Татарстан.

Помимо этого, украинские военные нанесли артиллерийский удар по поселку Суземка в Брянской области. Погибли два местных жителя, включая директора заповедника Александра Никитенкова, рассказал врио губернатора Егор Ковальчук. Еще два человека пострадали, им оказали помощь.

Посол России в США рассказал, как изменились отношения двух стран при Трампе

Российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев выступил на приеме по случаю Дня России и пообщался с журналистами. Он рассказал, как изменились отношения США и РФ, когда к власти пришел президент Дональд Трамп. По словам дипломата:

  • диалог восстановился, хотя до этого был практически на нуле;
  • у Трампа есть возможность обеспечить прорыв в отношениях;
  • между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным «есть химия», это помогает налаживать диалог;
  • с «духом Анкориджа» у Белого дома «есть проблемы», но Россия готова продолжать работу в этом направлении.
  • Москва ждет назначения американского посла.

До этого об отношениях Штатов и России высказывались в Кремле.

«Танго нужно танцевать вдвоем, и пока американцы этого не хотят», — говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что Москве «некуда спешить».

Семьям с детьми захотели давать выплаты на погашение ипотеки

Идею озвучил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Размер выплаты, по его словам, должен зависеть от количества детей:

  • за первенца — 500 000 рублей от суммы долга по ипотеке;
  • за второго — 600 000;
  • за третьего — 700 000.

Партия предлагает привязать ставку по льготной ипотеке к количеству детей в семье: 6% для семей с одним ребенком, 4% — с двумя, 2% — для многодетных.

Кредит под 0% депутаты предлагают давать молодым многодетным родителям в возрасте до 35 лет.

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В Москве два дня можно будет бесплатно парковаться

Власти столицы отменили плату за парковку 12 и 13 июня. Бесплатно можно будет оставить машину на любой уличной парковке, в том числе в местах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа.

Но если парковка со шлагбаумом, то платить придется.

В праздники трафик ниже, поэтому на загруженность дорог отмена платы за парковку не повлияет, объяснил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

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Россиянам рассказали, как спастись от жары, если нет кондиционера

Главное — следить за питьевым режимом, посоветовала терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая. Причем пить стоит понемногу в течение всего дня, а не ориентироваться только на чувство жажды.

Лучше, если это будет обычная вода комнатной температуры, потому что слишком холодные напитки могут вызвать спазм сосудов. Кофе, сладкая газировка и алкоголь жаду не уберут, а только усилят потерю жидкости, предупредила врач.

В самые жаркие часы нужно максимально сократить физическую активность.

Что еще поможет:

  • прохладный душ перед сном;
  • легкое постельное белье из хлопка или льна;
  • прохладные компрессы на шею, запястья или ступни.

Если окна в вашей квартире выходят на солнечную сторону, их лучше держать закрытыми с позднего утра до вечера, чтобы помещение не перегревалось. Помогут плотные шторы, жалюзи или светоотражающие экраны. Рано утром или поздно вечером, когда температура не такая высокая, нужно проветрить помещение.

В Госдуме напомнили об обязанности частных медклиник оказывать экстренную помощь бесплатно

Если человеку стало плохо, необязательно искать государственную больницу — экстренную помощь ему обязаны оказать в любой клинике, даже частной, сказал депутат Дмитрий Свищев.

Но важно отличать экстренную и неотложную помощь. Экстренная помощь нужна, когда состояние пациента угрожает его жизни. Например:

  • инфаркт;
  • инсульт;
  • тяжелая травма;
  • отравление;
  • сильное кровотечение;
  • потеря сознания;
  • затрудненное дыхание;
  • ожоги и обморожения.

Если в частной клинике отказываются помогать бесплатно, нужно жаловаться в территориальный фонд ОМС, Росздравнадзор, прокуратуру или сразу идти в суд.

Мексика выиграла матч открытия ЧМ-2026 против ЮАР

Мексиканская сборная по футболу 11 июня обыграла соперников из Южно-Африканской республики (ЮАР) на матче открытия чемпионата мира в Мехико. Матч закончился со счетом 2:0.

За нарушения с поля удалили троих игроков команды ЮАР. Один из них ударил соперника по лицу.

Больше новостей о ЧМ-2026 можно прочитать здесь.

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Илон Маск стал первым триллионером в истории

Состояние американского бизнесмена Илона Маска достигло триллиона долларов. Это первый человек в истории, сумевший заработать такую сумму.

Произошло событие после размещения акций компании SpaceX на на IPO: 555 555 555 штук по $135 за каждую. Они будут торговаться на бирже Nasdaq, начиная с сегодняшнего числа.

Над Россией можно будет наблюдать метеорный поток и парад планет

Сразу два астрономических явления можно будет увидеть в ночь с 12 на 13 августа.

Первое — метеорный поток Персеиды. Можно будет заметить до 100 «падающих звезд» в час (самый сильный звездопад начнется ближе к рассвету). Наблюдать лучше в западных регионах страны, небо будет темным из‑за новолуния.

В эту же ночь случится «парад» из шести планет (Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун). Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн видны невооруженным глазом, Уран и Нептун — в бинокль или телескоп. Этот «парад» можно будет наблюдать еще около недели после 12 августа.

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