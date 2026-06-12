Помощь с ипотекой для одной категории россиян, первый матч ЧМ по футболу и бесплатная парковка в День России. Главное к утру 12 июня

Украинские беспилотники и артиллерия ночью атаковали российские регионы.

В Замкамском регионе Татарстана дрон попал в жилую многоэтажку, из-за чего пострадали три человека . Им помогли врачи. Остальных жильцов эвакуировали, рассказал глава республики Рустам Минниханов.

На подлете к Москве сбили 10 БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин . На месте их падения работают оперативные службы. О разрушениях и пострадавших информации нет.

Всего за ночь системы ПВО перехватили 231 беспилотник ВСУ над 16 регионами России.