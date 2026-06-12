Помощь с ипотекой для одной категории россиян, первый матч ЧМ по футболу и бесплатная парковка в День России. Главное к утру 12 июня
Атаки ВСУ: удар по дому в Татарстане и гибель директора заповедника в Брянской области
Украинские беспилотники и артиллерия ночью атаковали российские регионы.
В Замкамском регионе Татарстана дрон попал в жилую многоэтажку, из-за чего пострадали три человека. Им помогли врачи. Остальных жильцов эвакуировали, рассказал глава республики Рустам Минниханов.
На подлете к Москве сбили 10 БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте их падения работают оперативные службы. О разрушениях и пострадавших информации нет.
Всего за ночь системы ПВО перехватили 231 беспилотник ВСУ над 16 регионами России.
- Астраханская область;
- Белгородская область;
- Брянская область;
- Воронежская область;
- Калужская область;
- Курская область;
- Липецкая область;
- Ростовская область;
- Самарская область;
- Саратовская область;
- Смоленская область;
- Тульская область;
- Ульяновская область;
- Московский регион;
- Крым;
- Татарстан.
Помимо этого, украинские военные нанесли артиллерийский удар по поселку Суземка в Брянской области. Погибли два местных жителя, включая директора заповедника Александра Никитенкова, рассказал врио губернатора Егор Ковальчук. Еще два человека пострадали, им оказали помощь.
Посол России в США рассказал, как изменились отношения двух стран при Трампе
Российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев выступил на приеме по случаю Дня России и пообщался с журналистами. Он рассказал, как изменились отношения США и РФ, когда к власти пришел президент Дональд Трамп. По словам дипломата:
- диалог восстановился, хотя до этого был практически на нуле;
- у Трампа есть возможность обеспечить прорыв в отношениях;
- между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным «есть химия», это помогает налаживать диалог;
- с «духом Анкориджа» у Белого дома «есть проблемы», но Россия готова продолжать работу в этом направлении.
- Москва ждет назначения американского посла.
До этого об отношениях Штатов и России высказывались в Кремле.
«Танго нужно танцевать вдвоем, и пока американцы этого не хотят», — говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что Москве «некуда спешить».
Семьям с детьми захотели давать выплаты на погашение ипотеки
Идею озвучил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Размер выплаты, по его словам, должен зависеть от количества детей:
- за первенца — 500 000 рублей от суммы долга по ипотеке;
- за второго — 600 000;
- за третьего — 700 000.
Партия предлагает привязать ставку по льготной ипотеке к количеству детей в семье: 6% для семей с одним ребенком, 4% — с двумя, 2% — для многодетных.
Кредит под 0% депутаты предлагают давать молодым многодетным родителям в возрасте до 35 лет.
В Москве два дня можно будет бесплатно парковаться
Власти столицы отменили плату за парковку 12 и 13 июня. Бесплатно можно будет оставить машину на любой уличной парковке, в том числе в местах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа.
Но если парковка со шлагбаумом, то платить придется.
В праздники трафик ниже, поэтому на загруженность дорог отмена платы за парковку не повлияет, объяснил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.
Россиянам рассказали, как спастись от жары, если нет кондиционера
Главное — следить за питьевым режимом, посоветовала терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая. Причем пить стоит понемногу в течение всего дня, а не ориентироваться только на чувство жажды.
Лучше, если это будет обычная вода комнатной температуры, потому что слишком холодные напитки могут вызвать спазм сосудов. Кофе, сладкая газировка и алкоголь жаду не уберут, а только усилят потерю жидкости, предупредила врач.
В самые жаркие часы нужно максимально сократить физическую активность.
Что еще поможет:
- прохладный душ перед сном;
- легкое постельное белье из хлопка или льна;
- прохладные компрессы на шею, запястья или ступни.
Если окна в вашей квартире выходят на солнечную сторону, их лучше держать закрытыми с позднего утра до вечера, чтобы помещение не перегревалось. Помогут плотные шторы, жалюзи или светоотражающие экраны. Рано утром или поздно вечером, когда температура не такая высокая, нужно проветрить помещение.
В Госдуме напомнили об обязанности частных медклиник оказывать экстренную помощь бесплатно
Если человеку стало плохо, необязательно искать государственную больницу — экстренную помощь ему обязаны оказать в любой клинике, даже частной, сказал депутат Дмитрий Свищев.
Но важно отличать экстренную и неотложную помощь. Экстренная помощь нужна, когда состояние пациента угрожает его жизни. Например:
- инфаркт;
- инсульт;
- тяжелая травма;
- отравление;
- сильное кровотечение;
- потеря сознания;
- затрудненное дыхание;
- ожоги и обморожения.
Если в частной клинике отказываются помогать бесплатно, нужно жаловаться в территориальный фонд ОМС, Росздравнадзор, прокуратуру или сразу идти в суд.
Мексика выиграла матч открытия ЧМ-2026 против ЮАР
Мексиканская сборная по футболу 11 июня обыграла соперников из Южно-Африканской республики (ЮАР) на матче открытия чемпионата мира в Мехико. Матч закончился со счетом 2:0.
За нарушения с поля удалили троих игроков команды ЮАР. Один из них ударил соперника по лицу.
Больше новостей о ЧМ-2026 можно прочитать здесь.
Илон Маск стал первым триллионером в истории
Состояние американского бизнесмена Илона Маска достигло триллиона долларов. Это первый человек в истории, сумевший заработать такую сумму.
Произошло событие после размещения акций компании SpaceX на на IPO: 555 555 555 штук по $135 за каждую. Они будут торговаться на бирже Nasdaq, начиная с сегодняшнего числа.
Над Россией можно будет наблюдать метеорный поток и парад планет
Сразу два астрономических явления можно будет увидеть в ночь с 12 на 13 августа.
Первое — метеорный поток Персеиды. Можно будет заметить до 100 «падающих звезд» в час (самый сильный звездопад начнется ближе к рассвету). Наблюдать лучше в западных регионах страны, небо будет темным из‑за новолуния.
В эту же ночь случится «парад» из шести планет (Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун). Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн видны невооруженным глазом, Уран и Нептун — в бинокль или телескоп. Этот «парад» можно будет наблюдать еще около недели после 12 августа.