Главное к утру 2 августа. Подробности взрыва в Москве, удары по украинскому маркетплейсу и финграмотность в школах

Предположительно, курьер не знала, что находилось внутри коробки. Охране она сказала, что это был подарок. Бомбу могли взорвать дистанционно.

21 пострадавший госпитализирован с открытыми и закрытыми черепно-мозговыми травмами, проникающими ранениями тела и конечностей и ожогами. Один из них перенес клиническую смерть.