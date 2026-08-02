Главное к утру 2 августа. Подробности взрыва в Москве, удары по украинскому маркетплейсу и финграмотность в школах
Новые подробности взрыва в ресторане в Москве. Что известно к утру
При взрыве в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве погибли охранник, один из посетителей и женщина, которая пыталась пронести внутрь самодельную бомбу. ЧП произошло накануне около 20:00. В результате пострадал 21 человек. Cреди них четыре сотрудника ресторана.
UPD По данным на 11:30 мск, число жертв взрыва выросло до пяти. В больнице скончались еще двое пострадавших. Более шести человек находятся в тяжелом состоянии.
Ресторан был закрыт на спецобслуживание. По данным СМИ, там праздновали свадьбу. Мероприятие тщательно охраняли: по словам очевидцев, там было около 15 человек охраны. Предположительно, благодаря этому удалось избежать большего числа жертв. Когда к ресторану подошла женщина-курьер с посылкой, один из охранников решил ее проверить. В этот момент прогремел взрыв.
Сила взрыва была эквивалентна килограмму тротила, а сама бомба была начинена металлическими шариками.
Предположительно, курьер не знала, что находилось внутри коробки. Охране она сказала, что это был подарок. Бомбу могли взорвать дистанционно.
21 пострадавший госпитализирован с открытыми и закрытыми черепно-мозговыми травмами, проникающими ранениями тела и конечностей и ожогами. Один из них перенес клиническую смерть.
Российские военные нанесли удар по крупнейшему украинскому маркетплейсу
Вооруженные силы РФ нанесли удар по логистическим складам Rozetka под Киевом ракетами «Герань». Rozetka — крупнейший украинский интернет-магазин и маркетплейс электроники. В результате серьезно пострадали склады и была уничтожена логистическая техника.
В Самарской области после атаки ВСУ загорелся склад Wildberries
На месте работают пожарные, сообщили в пресс-службе маркетплейса. По предварительной информации, никто не пострадал. Компания перестроила логистические цепочки, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.
Два человека погибли в Саратовской области из-за атаки БПЛА
Во время атаки украинских беспилотников получил повреждения многоквартирный дом в Энгельсе, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Не удалось спасти двух человек. Власти пообещали помощь их семье. Были ли еще пострадавшие — не уточняется. Жильцам пострадавшего дома предоставят временное размещение.
Несколько жильцов многоквартирного дома пострадали во время атаки БПЛА в Саратове, рассказал Бусаргин. Им помогают медики. На месте развернули два штаба, власти собирают заявления на оказание материальной помощи.
Минпросвещения утвердило новые направления внеурочных занятий
В новом учебном году российские школьники в свободное от уроков время смогут освоить до девяти направлений внеурочных занятий. Их рекомендовало Минпросвещения.
В список вошли:
- «Разговоры о важном» (для учеников 1–11-х классов);
- «Россия — мои горизонты» (для 6–11-х классов);
- «Орлята России» (для начальной школы);
- «Военные учебные сборы» или «Начальная военная подготовка» (для 8-х и 10-х классов);
- курсы по финансовой грамотности (для 2–11-х классов);
- математические и естественно-научные курсы (для 5–11-х классов);
- профильное обучение и углубленное изучение отдельных предметов (для 7–11-х классов);
- курсы физического развития (для 1–11-х классов).
Перечень курсов каждая школа может установить сама. Объем внеурочной деятельности — до 10 часов в неделю.
Россиянам напомнили о новых правилах провоза животных и багажа в такси
Таксопарки теперь смогут сами устанавливать требования к размерам, количеству и способам размещения ручной клади. Она не должна загрязнять салон или ограничивать обзор водителю. С его разрешения багаж, который не помещается в багажник, можно будет взять с собой в салон. Но при условии, что он не будет загораживать обзор таксисту и угрожать пассажирам.
В такси можно будет брать собаку в наморднике, но только с поводком и подстилкой. Мелких домашних животных и птиц можно будет перевозить в контейнере с глухим дном.
Правила начнут действовать с 1 сентября.
Умер звезда «Клана Сопрано» Винсент Пасторе
Пасторе скончался у себя дома в Бронксе. Актера обнаружил мертвым его друг Стивен Виллано. Звезде «Клана Сопрано» было 80 лет. По данным СМИ, он умер по естественным причинам.
Пасторе прославился благодаря сериалу HBO «Клан Сопрано» (1999–2007). Он сыграл там роль Сальваторе «Биг Пусси» Бонпенсьеро. Благодаря «характерной» внешности ему часто предлагали роли преступников и мафиози. Среди других его известных ролей картины «Славные парни» (1990), «Путь Карлито» (1993), «Пробуждение» (1990).