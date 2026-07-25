Зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев объяснил удары по гражданским объектам слабостью противника. Вокруг обычных домов и магазинов нет мощных систем ПВО, поэтому такие цели поразить проще. Депутат уверен, что таким способом украинская сторона пытается продемонстрировать западным кураторам активность, но это вызывает у россиян лишь обратный эффект.

Атаки на приграничные районы почти не прекращаются . 24 июля ракета попала в частный дом в селе Казачья Лисица, из-за чего два человека погибли. Женщину с тяжелыми ранениями удалось спасти. В тот же день беспилотник атаковал тракториста в поле — мужчину госпитализировали со множественными переломами.

За день до этого под удар попали предприятия и автомобили обычных граждан в Шебекине, поселке Октябрьском и других населенных пунктах региона. Ранения получили еще несколько человек.