Главное к утру 25 июля. Cтабилизация ситуации с бензином, планы по наземной операции в Иране и неудачное признание Зеленского
Что известно о массированной атаке беспилотников на Белгородскую и Ростовскую области
Беспилотники нанесли мощный удар по Белгороду и области в ночь на 25 июля. Дроны повредили многоэтажку, частные дома, газовую трубу и магазины. Врио губернатора Александр Шуваев сообщил о пострадавших среди мирных жителей. На местах возгораний работают пожарные, в регионе сохраняется воздушная опасность.
- В микрорайоне «Улитка» загорелся балкон многоквартирного дома. Взрывной волной в соседних квартирах выбило окна и повредило газовую трубу.
- Один беспилотник ударил по магазину на улице Есенина. Пострадал прохожий — врачи диагностировали у него осколочные ранения лица и бедра.
- Остальных раненых оперативно доставили в больницы, медики оказывают им всю необходимую помощь.
Массированной атаке подверглась также Ростовская область. Там пострадали пятеро мужчин: четверо в Ростове-на-Дону, еще один в Красносулинском районе, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Двоим потребовалась госпитализация.
В Ростове незначительно повреждены два многоквартирных и два частных дома, строящиеся высотные здания, коммерческие организации, складские помещения.
В Красносулинском районе частично повреждена инфраструктура и административное здание автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск».
В Азовском районе загорелся частный дом и получило повреждения административное здание.
В Мясниковском районе частичные повреждения получили коммерческие объекты.
Зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев объяснил удары по гражданским объектам слабостью противника. Вокруг обычных домов и магазинов нет мощных систем ПВО, поэтому такие цели поразить проще. Депутат уверен, что таким способом украинская сторона пытается продемонстрировать западным кураторам активность, но это вызывает у россиян лишь обратный эффект.
Атаки на приграничные районы почти не прекращаются. 24 июля ракета попала в частный дом в селе Казачья Лисица, из-за чего два человека погибли. Женщину с тяжелыми ранениями удалось спасти. В тот же день беспилотник атаковал тракториста в поле — мужчину госпитализировали со множественными переломами.
За день до этого под удар попали предприятия и автомобили обычных граждан в Шебекине, поселке Октябрьском и других населенных пунктах региона. Ранения получили еще несколько человек.
Почему Трамп грозит Ирану наземной операцией и чем это обернется
США и Иран готовятся к затяжным боям вплоть до ноябрьских выборов в Америке. Переговоры сорвались, и армия США уже 12 ночей подряд наносит удары по иранской территории. Дональд Трамп поручил разработать сценарий с высадкой войск. Белый дом обсуждает захват острова Харк и уничтожение иранских подземных ядерных объектов.
Однако, по данным Bloomberg, Конгресс США отказывается увеличивать военный бюджет, а Дональд Трамп почти не пытается решить эту проблему. Администрация вынуждена экстренно искать деньги в других источниках.
Военная кампания уже обошлась Вашингтону примерно в $40 млрд.
Около $26 млрд из этой суммы ушло исключительно на боеприпасы. По подсчетам аналитиков, только первые 100 часов боевых действий стоили США $3,7 млрд.
Руководство ближневосточных стран, включая ОАЭ, не спешит поддерживать наземную операцию и предпочитает договариваться с Ираном напрямую. В это время Тегеран отступать не собирается и отвечает жесткими мерами:
- минирует южный маршрут Ормузского пролива;
- угрожает инфраструктуре соседей по Персидскому заливу ракетными ударами;
- привлекает йеменских хуситов, которые уже атаковали два нефтяных танкера Саудовской Аравии в Красном море.
Сотрудник ИМЭМО РАН Анастасия Кислицына уверена, что обмен ударами продолжится. Америка будет бить по иранской территории, а Тегеран — по американским и израильским базам. Если арабские монархии открыто выступят на стороне Вашингтона, иранские ракеты полетят и в них. В итоге страны региона могут разочароваться в американских гарантиях безопасности и потребуют от США вывести контингент уже к концу этого года.
В Кремле внимательно следят за эскалацией конфликта. Президент Владимир Путин еще в начале лета призывал стороны отказаться от обострения и сохранить перемирие. Пресс-секретарь Дмитрий Песков выразил надежду, что напряжение спадет. По его словам, как только американцы урегулируют иранскую проблему, они смогут снова переключить внимание и возобновить усилия на украинском направлении.
Как ретейлеры меняют логистику после воздушных атак
Глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания перестраивает маршруты доставки. После того как огромные логистические комплексы в Шушарах и Уткиной Заводи приостановили работу, нагрузку перераспределяют на тысячи других сортировочных центров по всей стране.
Продавцы из числа малого и среднего бизнеса, чьи товары сгорели на складах Wildberries, автоматически получили кредитные каникулы. Предпринимателям разрешили не платить основной долг и проценты три месяца — следующий платеж перенесли на конец октября. Писать заявления или предоставлять документы для этого не нужно.
Строительная сеть «Петрович» предупредила клиентов о переносе части заказов по Санкт-Петербургу и Северо-Западу. Компания тоже закрыла свой распределительный центр в Уткиной Заводи из-за повреждений. С покупателями связываются напрямую для согласования новых дат доставки.
Массированная атака дронов, из-за которой пострадали склады, произошла утром 24 июля. Под удар попали объекты в Санкт-Петербурге и Ленобласти. На птицефабрике в Синявине частично обрушились конструкции, при атаке на другие объекты региона пострадали три человека.
Этому предшествовала серия налетов на логистические центры Wildberries в Котовске, Краснодаре и Электростали.
Чтобы защитить мосты, порты и склады со стороны воды, инженеры разработали плавучую платформу «Плот-47». Опытный образец, не имеющий аналогов в России, уже испытали в Выборге. Установка должна перехватывать беспилотники и морские дроны противника еще на подлете к важной инфраструктуре.
Как Зеленский ответил на слухи об употреблении кокаина с Макроном
Президент Украины Владимир Зеленский заявил американскому блогеру Лоре Лумер, что никогда не употреблял наркотики вместе с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Политики и эксперты сразу обратили внимание на странную формулировку ответа, которая оставляет простор для догадок и исключает лишь факт совместного приема запрещенных веществ.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник с иронией отметил, что глава Украины выдал «непревзойденное откровение», так старательно отрицая компанию Макрона.
Покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал ситуацию трагедией. Парламентарий считает, что такие интервью лишь подтверждают факт управления государствами людьми с серьезными зависимостями.
Наркозависимость украинского лидера обсуждают регулярно. Об изменении поведения начальника после походов в уборную рассказывала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель. Супруга нового главкома ВСУ Юлия Драпатая также намекала на зависимость политика в соцсетях. А бывший депутат Рады Владимир Олейник еще в апреле 2025 года называл странные приказы и провалы в памяти украинского лидера явными симптомами употребления кокаина.
В это же время французское правительство начало отстранять чиновников, которые не смогли пройти внезапные тесты на наркотики. Проверку устроили для госслужащих с доступом к секретной информации. Тех, кто сдал положительный тест, уволили.
Российский нарколог Василий Шуров уверен, что сам Эммануэль Макрон подобную проверку тоже бы не прошел. Эксперт припомнил судорожные движения французского лидера во время поездки на поезде из Киева. При этом врач добавил, что истинная причина внезапных тестов в правительстве — это просто удобный способ провести кадровую чистку и избавиться от нелояльных людей.
Что еще важно: как изменятся экзамены на права, когда внедрят новую систему в вузах и где подешевел бензин
МВД планирует обновить правила сдачи экзамена на водительские права. По новым нормам кандидатам больше не придется приносить в ГИБДД бумажную медицинскую справку, а за попытку списать или воспользоваться телефоном тестирование сразу же прервут.
С 1 марта 2027 года поликлиники начнут загружать результаты водительских медкомиссий напрямую в электронный реестр Минздрава, поэтому инспекторы увидят их в базе. А отстранять от экзамена за использование гаджетов, фотокамер и шпаргалок начали еще в мае — теперь же эти основания просто официально закрепят в регламенте.
До 2030 года все российские вузы полностью внедрят новую систему высшего образования. Сейчас обновленный формат тестируют в 17 университетах, после чего новшество постепенно и аккуратно распространят на всю страну, чтобы не навредить учебному процессу.
В рамках изменений российским студентам придется учить четыре обязательные дисциплины вне зависимости от их будущей профессии. К привычным философии и истории добавятся «Основы российской государственности» и курс русского языка.
Ситуация с топливом в российских регионах начала налаживаться. В Минэнерго фиксируют, что очереди на АЗС сокращаются, а закрытые колонки возобновляют работу благодаря запрету на экспорт бензина и максимальной загрузке отечественных заводов.
По словам главы Минэнерго Сергея Цивилева, нормализация рынка уже заметна в Калининградской, Иркутской, Архангельской и Саратовской областях, на Кубани, в Татарстане и Забайкалье.
Что еще интересно: почему США лишат Испанию части призовых, зачем Маск запустил Starship и за что Лерчек грозит арест
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Сборная Испании рискует отдать американским властям почти треть призовых за победу на футбольном чемпионате мира — 2026. За первое место ФИФА перевела команде $50 млн, однако законодательство США обязывает иностранных спортсменов платить налог до 30% с доходов на их территории. Если налог начислят, испанцам придется перечислить в казну около $16 млн. Американский конгрессмен Тим Берчетт назвал такую систему грабежом, который отпугивает иностранцев от выступлений в стране.
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Компания SpaceX со второй попытки запустила ракету с кораблем Starship в 13-й испытательный полет. Аппарат успешно стартовал с полигона в Техасе, чтобы вывести на орбиту 20 новых спутников Starlink и через час плавно приводниться в Индийском океане. Запуск переносили дважды: 16 июля ракета не взлетела из-за сбоя в двигателях, а затем старту помешала плохая погода.
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Прокуратура требует перевести больную раком блогершу Лерчек (Валерию Чекалину) под домашний арест и возобновить судебное разбирательство. Девушка нарушила запрет определенных действий, уехав в Санкт-Петербург, при этом у нее на руках остался загранпаспорт, с которым можно скрыться от следствия.
Гагаринский суд рассмотрит дело 30 июля. Врачи онкоцентра имени Блохина подтвердили, что четвертая стадия рака не мешает фигурантке посещать заседания.
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