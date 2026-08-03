Главное к утру 3 августа. Рациональная экономия россиян, выплаты к школе и новый рекорд России

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уже в понедельник США и Иран проведут новый раунд переговоров. По его словам, стороны обсуждают соглашение по Ормузскому проливу, после чего могут перейти к сделке по иранской ядерной программе.

Трамп также заявил, что отменил запланированный удар по Ирану после обращений со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и самого Тегерана.