Главное к утру 3 августа. Рациональная экономия россиян, выплаты к школе и новый рекорд России
Трамп заявил о новых переговорах США и Ирана
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уже в понедельник США и Иран проведут новый раунд переговоров. По его словам, стороны обсуждают соглашение по Ормузскому проливу, после чего могут перейти к сделке по иранской ядерной программе.
Трамп также заявил, что отменил запланированный удар по Ирану после обращений со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и самого Тегерана.
При этом он подчеркнул, что США готовы возобновить военную операцию «в любой момент», если переговоры сорвутся.
Атаки БПЛА на российские регионы. Что известо
В Валуйском округе Белгородской области украинский беспилотник ударил рядом с детской площадкой. В результате атаки погибла 13-летняя девочка. Также пострадали две девочки 7 и 9 лет. Их госпитализировали, врачи оказывают необходимую помощь.
Еще БПЛА атаковал коммерческий объект в городе Короче Белгородской области.
По предварительным данным, пострадали два человека. Мужчина получил множественные ссадины, его госпитализировали. Также ранения получил 16-летний подросток — его доставили в детскую областную больницу для обследования.
Россияне стали экономить на крупных покупках
Россияне все чаще откладывают крупные покупки и выбирают более дешевые товары, говорится в докладе Банка России.
По данным регулятора, люди стали покупать мебель и бытовую технику по частям, искать скидки, выбирать бюджетные аналоги и чаще делать покупки на маркетплейсах. Некоторые вместо нового товара рассматривают даже подержанные варианты.
Главные причины — замедление роста доходов, высокая инфляция и дорогие кредиты. При этом общие расходы россиян не сократились: в первом полугодии доходы выросли на 7%, а траты — сразу на 14%. Эксперты объясняют это тем, что деньги уходят на повседневные покупки, которые продолжают дорожать.
В России предложили ввести «Первосентябрьский капитал» для школьников
В Госдуме предложили выплачивать семьям «Первосентябрьский капитал» на каждого ребенка школьного возраста перед началом учебного года.
Размер выплаты предлагают привязать к средней зарплате в регионе: 25% — для учеников начальной школы, 30% — для школьников 5–9-х классов и 35% — для старшеклассников.
Деньги хотят перечислять не позднее чем за месяц до 1 сентября, чтобы родители успели купить форму, канцтовары, учебники и другую необходимую для учебы продукцию.
Россиянам напомнили, как получить остаток маткапитала наличными
Если на сертификате материнского капитала осталось не более 10 тысяч рублей, эти деньги можно получить единовременной выплатой и потратить на любые нужды, в том числе на подготовку ребенка к школе, напомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
Проверить остаток можно через «Госуслуги» или в Социальном фонде России. Если сумма не превышает 10 тысяч рублей, достаточно подать заявление через «Госуслуги», МФЦ или отделение Соцфонда.
Если же остаток больше 10 тысяч рублей, снять его наличными нельзя. Эти средства можно использовать только по целевому назначению — например, на покупку жилья, образование детей или другие предусмотренные законом цели.
Певец Ваня Дмитриенко установил рекорд России
Певец Ваня Дмитриенко официально вошел в Книгу рекордов России как самый молодой артист, собравший «Лужники» с сольным концертом. Его сольник 2 августа собрал 70 тысяч зрителей.
На момент выступления музыканту было 20 лет, 9 месяцев и 8 дней. Ранее рекорд принадлежал Егору Криду, который выступил на этой площадке в 2025 году.
«Одиссея» Кристофера Нолана снова возглавила кинопрокат в России
Фильм «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана стал лидером российского кинопроката, собрав 147 млн рублей за выходные.
Картина рассказывает о возвращении царя Итаки Одиссея домой после Троянской войны. На его пути встречаются циклопы, сирены и другие мифические существа. Главные роли исполнили Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Том Холланд и Роберт Паттинсон.
Картина вышла на экраны 17 июля и держится на первом месте проката уже третью неделю.
На втором месте — комедия «На деревню дедушке 2» (46,1 млн рублей), на третьем — байопик «Майкл» о Майкле Джексоне (39,6 млн рублей).