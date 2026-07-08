Главное к утру 8 июля. США ударили по Ирану, Песков назвал условия мира, застройщикам запретят наценки

Американские военные атаковали более 80 целей на территории Ирана. Под удар попали острова Кешм и Харк, а также южные города Сирик и Бендер-Аббас. Несколько человек пострадали.

Американский чиновник в беседе с журналистами назвал действия Вашингтона масштабным «наказанием» для Тегерана. Атаки стали ответом на события 6 июля, когда иранские военные выпустили как минимум две ракеты по коммерческим танкерам, сказал он.

На фоне обострения конфликта США вновь наложили санкции на мировые сделки с иранской нефтью. Оформлять новые контракты нельзя, а текущие нужно завершить до 17 июля.

Сразу после этого решения биржевые цены на нефть марки Brent подскочили с 72 до 75 долларов за баррель.