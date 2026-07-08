Главное к утру 8 июля. США ударили по Ирану, Песков назвал условия мира, застройщикам запретят наценки
США нанесли новые мощные удары по Ирану
Американские военные атаковали более 80 целей на территории Ирана. Под удар попали острова Кешм и Харк, а также южные города Сирик и Бендер-Аббас. Несколько человек пострадали.
Американский чиновник в беседе с журналистами назвал действия Вашингтона масштабным «наказанием» для Тегерана. Атаки стали ответом на события 6 июля, когда иранские военные выпустили как минимум две ракеты по коммерческим танкерам, сказал он.
На фоне обострения конфликта США вновь наложили санкции на мировые сделки с иранской нефтью. Оформлять новые контракты нельзя, а текущие нужно завершить до 17 июля.
Сразу после этого решения биржевые цены на нефть марки Brent подскочили с 72 до 75 долларов за баррель.
18 июня США и Иран заключили в Исламабаде временный меморандум на 60 дней. Стороны условились остановить конфликты, открыть судоходство в Ормузском проливе и снять часть санкций.
Теперь сделка под угрозой: власти Ирана считают, что Вашингтон грубо нарушил договоренности, отозвав нефтяную лицензию. Глава иранского МИД Аббас Аракчи подчеркнул, что вести переговоры под угрозами Тегеран не станет.
Американская сторона заявляет, что военные корабли готовы возобновить блокаду иранских портов по приказу Дональда Трампа, но при этом дипломаты все еще рассчитывают на итоговое соглашение.
Какие условия для завершения СВО назвал Кремль западным журналистам
Спецоперация может завершиться буквально на следующий день, если Киев выведет свои войска из новых российских регионов и признает текущие реалии. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche. По его словам, из-за открытого вмешательства западных стран и массовых поставок оружия конфликт уже превратился в «настоящую войну».
Песков подчеркнул, что Москва полностью перестроила экономику под новые условия и у нее достаточно сил для продолжения боевых действий. Наши военные уверенно идут вперед на разных направлениях.
В Кремле в очередной раз напомнили, что страна применит ядерное арсенал только в одном случае — если возникнет реальная угроза самому существованию государства. Все текущие задачи спецоперации армия способна решить обычным оружием.
- Понять, что Россия не угрожает Европе.
- Прислушиваться к опасениям Москвы.
- Не игнорировать тревоги России, иначе это неизбежно приведет к большим проблемам.
- Как можно скорее возобновить диалог с русскими.
Договориться с нынешними европейскими лидерами вряд ли получится, считает Песков — возвращать конструктивное общение придется уже следующему, более мудрому поколению политиков.
Мошенники воруют пенсии и предлагают стать тайными курьерами: новые схемы
Злоумышленники звонят пенсионерам под видом сотрудников Социального фонда и пугают ошибками в начислении июльских выплат. Аферисты ссылаются на выдуманные «новые указы» и требуют срочно продиктовать реквизиты банковской карты или код из СМС, чтобы якобы исправить технический сбой и начислить надбавку к пенсии.
Также жулики стали представляться работниками Центробанка и пытаются сделать жертв курьерами, чтобы вывести украденные средства. Для этого они под видом «тайной операции» просят забрать чужой рюкзак, в котором лежат 200 тысяч рублей. Аферисты разрешают оставить себе 5 тысяч в качестве награды, а остальные деньги просят перевести на счет и «задекларировать».
Соглашаться на такое нельзя — это сделает вас соучастником преступления, предупредили в МВД. Настоящие официальные ведомства никогда не нанимают граждан для секретных заданий.
Застройщикам могут запретить брать больше за квартиру в рассрочку
Власти думают над тем, чтобы запретить застройщикам завышать цену на жилье при покупке в рассрочку. Такую меру планируют включить в законопроект о регулировании этого рынка. Сейчас разница между ценой при единовременной оплате и рассрочке может достигать 15–20%.
Зампред Центробанка Михаил Мамута пояснил «Известиям»: цена квартиры в рассрочку не должна отличаться от стоимости при полной оплате — точно так же, как это уже работает с другими товарами.
Помимо цены, законопроект должен решить еще несколько проблем:
- сделать условия рассрочки понятнее — сейчас договоры настолько сложные, что покупатели не всегда разбираются в деталях сделки;
- установить пределы стоимости рассрочки;
- ограничить размер штрафов за просрочку платежей.
Эксперты при этом отмечают: даже завышенная цена при рассрочке в большинстве случаев выходит дешевле, чем переплата по ипотеке.
ФИФА может вернуть Россию в международный футбол
ФИФА заявила, что предметно изучит вопрос о снятии запрета на участие наших сборных и клубов в международных турнирах. Так в организации отреагировали на то, что МОК 7 июля восстановил Олимпийский комитет России в правах и отменил рекомендации об ограничениях для российских спортсменов.
СПРАВКА
Российский футбол отстранен от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Из-за этого сборная пропускает чемпионат мира — 2026, который сейчас проходит в США, Мексике и Канаде.
Разговоры о возвращении России шли и раньше. В феврале 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино признал, что бан не дал нужного результата и вопрос надо пересмотреть. Но совет организации тогда так и не решился его рассмотреть — побоялся критики со стороны европейских стран.
Что еще важно и интересно: коротко
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В июле может выпасть снег в нескольких регионах. Синоптики предупреждают о возможном мокром снеге в Норильске, Таймыре и Якутии на текущей неделе. Там же ожидается похолодание. В Москве на этой неделе — кратковременные ливни и грозы.
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С 1 сентября для младших классов изменится учебная нагрузка. Минпросвещения скорректировало допустимый объем аудиторных часов для учеников 1–4 классов за четыре года: не менее 2966 и не более 3305 часов. Раньше нижняя планка была чуть ниже, а верхняя — выше. При этом первоклассников освободят от домашних заданий.
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Миронов предложил платить россиянам за долгий брак. Лидер «Справедливой России» считает, что государство должно поощрять семьи, которые держатся вместе: 5000 рублей — за 5 лет брака, 10 000 рублей — за 10 лет. По его словам, суммы символические, но важно, чтобы государство таким образом отмечало крепкие союзы. Выплаты должны быть федеральными, а не региональными.
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