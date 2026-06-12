Заявление Путина об атаках БПЛА на Россию, массовые проверки автомобилистов и крупный град после жары. Главное за 12 июня

Спрос на поездки в Грузию среди россиян подскочил на 30% из-за Канье Уэста . Легендарный рэпер впервые приехал с концертом в эту страну.

Число покупок авиабилетов на дату его выступления в Тбилиси выросло в 1,3 раза по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Еще часть россиян едут в страну наземным путем.

Из-за концерта власти Тбилиси продлили работу метро и нескольких автобусных маршрутов в столице.

Похожая ситуация была в мае, когда Канье Уэст выступал в Стамбуле. Спрос на туры в Турцию тоже вырос.

Стамбульский концерт Канье Уэста стал самым посещаемым за всю историю мировых стадионных концертов: его посетили около 118 тысяч зрителей.