Заявление Путина об атаках БПЛА на Россию, массовые проверки автомобилистов и крупный град после жары. Главное за 12 июня
Путин рассказал, зачем ВСУ расширяют использование БПЛА. И как ответит Россия
Президент РФ Владимир Путин в День России встретился с участниками СВО. Одной из тем встречи стало увеличение числа атак украинских беспилотников.
Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи. И задача — это внести раскол в российское общество, нанести нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Ничего не получится.
Будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у него желание нападать на наши гражданские объекты.
Параллельно российские специалисты работают над созданием группировки спутников, которые будут управлять тяжелыми боевыми дронами. Путин подчеркнул: орбитальная система не будет ни в чем уступать американской Starlink.
Что еще сказал Путин на встрече с военными
- число российских военных в зоне СВО превышает 700 тысяч человек;
- ВС РФ постепенно продвигаются вперед, каждый день, но «не так быстро, как хотелось бы»;
- Россия готова вести переговоры по украинскому конфликту, но с учетом своих интересов;
- Россия должна быть на шаг впереди Запада, а не отвечать на его вызовы;
- недругам России никогда не стоит воевать с Москвой;
- память бойцов СВО нужно увековечивать — называть их именами улицы и школы.
В Иране заявили, что частично согласовали с США меморандум о мире. О чем договорились стороны
Вашингтон и Тегеран утвердили основные положения меморандума об урегулировании конфликта, pассказал представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
28 февраля США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана. Официальная причина — провал переговоров о ядерной программе Исламской Республики.
В ответ иранские военные атаковали Израиль, базы США в ОАЭ и других странах Ближнего Востока, а также перекрыли Ормузский пролив.
С 8 апреля между США и Ираном действует временное перемирие и продолжаются переговоры.
В своих основных пунктах текст практически согласован. Проблема заключается в том, что противоречивая позиция США всегда вызывала сбои в этом процессе.
Иранское агентство Mehr опубликовало предварительный проект меморандума. Он состоит из 14 пунктов:
- Прекращение боевых действий, в том числе в Ливане.
- США обязуются не вмешиваться в дела Ирана.
- США снимают морскую блокаду в течение 30 дней.
- США обязуются вывести войска из районов вокруг Ирана.
- Судоходство в Ормузском проливе возобновится в течение 30 дней после согласия Ирана.
- США приостановят санкции против Ирана, включая ограничения на продажу нефти.
- США и союзники представят план восстановления Ирана с минимальной заложенной в него суммой $300 млрд.
- Утверждается период 60 дней, чтобы достичь согласия по ядерной сделке и снятию всех санкций США с Ирана.
- Иран подтверждает, что не будет производить ядерное оружие.
- США обязуются не наращивать численность войск в регионе и не вводить новые санкции.
- Вашингтон разблокирует $24 млрд активов Ирана в течение 60 дней. Половину Тегеран должен получить до начала переговоров.
- Вводится наблюдение за соблюдением соглашения.
- Окончательную версию договора должен одобрить Совбез ООН.
- Финальный 60-дневный этап переговоров не начнется, пока США не разблокируют деньги Ирана, не снимут блокаду с портов и не приостановят санкции.
Отмечается, что стороны договорились не обсуждать ракетную программу Ирана и поддержку Тегераном йеменских повстанцев (хуситов) и шиитской организации «Хезболла».
О том, что США и Ирану удалось договориться, 11 июня говорил американский президент Дональд Трамп.
«Мы только что достигли отличных договоренностей о прекращении войны с Ираном», — рассказал он журналистам.
По его словам, соглашение могут подписать уже на текущих выходных.
Однако в МИД Ирана тогда назвали заявление Трампа «спекулятивным» и подчеркнули, что время и место подписания договора, а также сам проект пока окончательно не согласованы.
Новости туризма: США «охотятся» за россиянами в Таиланде, Турция меняет правила в отелях, а россияне массово поехали в Грузию
МИД предупредил, что США развернули «охоту» на россиян в Таиланде . Американские правоохранительные органы и спецслужбы в этой стране «отлавливают» граждан РФ, которые по той или иной причине попали в их поле зрения, без оглядки на таиландские власти, говорится в заявлении дипведомства.
Там посоветовали россиянам крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд. А тем, у кого есть малейшие основания предполагать, что они могут стать объектом уголовного преследования со стороны США, рекомендовали вообще воздержаться от посещения королевства и избегать пересадок в местных аэропортах.
Многие из задержанных сталкиваются с угрозами со стороны американских спецслужб, запугиванием, психологическим давлением с целью склонения к признанию вины.
Турецкие отели изменили график работы из-за футбольных фанатов. Рестораны, бары и развлекательные зоны в Анталье, Кемере и Белеке будут работать круглосуточно во время чемпионата мира по футболу, который стартует 12 июля.
Мундиаль проходит в США, Мексике и Канаде. Из-за большой разницы в часовых поясах основные трансляции будут идти ночью и рано утром.
Местные отельеры приготовились развлекать футбольных фанатов круглосуточно: для них устанавливают огромные экраны, где будут транслировать матчи, и открывают ночные буфеты, пишет портал «Турпром».
Тем, кто едет в Турцию, чтобы отдыхать, а не следить за ЧМ-2026, придется искать номера подальше от бассейнов и центральных площадей, чтобы не слушать крики футбольных фанатов до утра.
Спрос на поездки в Грузию среди россиян подскочил на 30% из-за Канье Уэста. Легендарный рэпер впервые приехал с концертом в эту страну.
Число покупок авиабилетов на дату его выступления в Тбилиси выросло в 1,3 раза по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Еще часть россиян едут в страну наземным путем.
Из-за концерта власти Тбилиси продлили работу метро и нескольких автобусных маршрутов в столице.
Похожая ситуация была в мае, когда Канье Уэст выступал в Стамбуле. Спрос на туры в Турцию тоже вырос.
Стамбульский концерт Канье Уэста стал самым посещаемым за всю историю мировых стадионных концертов: его посетили около 118 тысяч зрителей.
Что еще важно: запрет на пассажирские перевозки по ночам, массовые проверки автомобилистов и снижение цен на топливо в Крыму
Россиянка попала в больницу из-за взорвавшегося дрона. Украинский беспилотник сдетонировал на территории частного дома в городе Гайвороне Белгородской области. Местная жительница получила ранения грудной клетки и бедра. Она сама пришла к врачам. Ей окажут первую помощь и направят в больницу в Белгороде, сообщили местные власти.
В ДНР запретили пассажирские перевозки по ночам. Ограничения будут действовать с 21:00 до 05:00. Они касаются как регулярных, так и нерегулярных пассажирских автомобильных перевозок.
Кроме того, местные власти временно запретили отправлять организованные группы детей на отдых за пределы региона.
В ночь на 3 июня украинский дрон атаковал пассажирский автобус в городе Енакиеве в ДНР. Он следовал по маршруту Подольск — Симферополь.
В автобусе было 53 пассажира, среди них были жители разных регионов России и граждане Польши. Восемь человек погибли, 12 получили травмы.
В Крыму снизят цены на бензин и дизель. Пока местные власти договорились об этом с двумя сетями — АТАН и ТЭС, но ведут работу и с другими трейдерами, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Ценники на заправках этих компаний обновятся в полночь 13 июня.
Цены на бензин
|Вид топлива
|Цена за литр (руб.)
|Дизельное топливо
|85
|Бензин марки АИ‑92
|79
|Бензин марки АИ‑95
|86
В России начали массово проверять автомобилистов. Сплошные проверки на дорогах проводит Госавтоинспекция. Основная цель — поиск нетрезвых водителей.
О переходе на усиленный режим проверок сообщили региональные управления ГИБДД Тверской, Новгородской, Ивановской, Пензенской, Кировской и Еврейской автономной областей, а также в Коми, Крыму и ряде других регионов. Они продлятся до 14 июня.
На экс-министра госбезопасности ДНР совершили покушение в Новой Москве. По данным телеграм-каналов, курьер маркетплейса передал полковнику Андрею Пинчуку посылку, которая позже взорвалась. Он не пострадал, так как успел укрыться за бронированной дверью. На месте взрыва работают взрывотехники.
Что еще интересно: умер основатель поп-арта, Москву накрыло ледяным градом, а сын Кадырова снова стал Героем Чечни
Умер один из основателей британского поп-арта Дэвид Хокни Ему было 88 лет. Мировую известность ему принесли картины с калифорнийскими бассейнами, масштабные пейзажи родного Йоркшира и смелые эксперименты с фотографией. В 2018 году его «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» ушел с молотка за $90,3 млн. Тогда Хокни стал самым дорогим из ныне живущих художников.
Российские регионы засыпало крупным градом. Непогода обрушилась на Москву, Подмосковье, Краснодарский и Хабаровский края. А на Ставрополье жители заметили смерч.
Всему виной перегрев атмосферы и аномальная жара — воздух прогрелся настолько, что запустил мощные восходящие потоки, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Впрочем, пятница, 12 июня, во всяком случае в Москве, станет последним аномально жарким днем, сказал синоптик. В выходные в столицу придет холодный фронт с грозами. К воскресенью температура опустится до +21…+23 градусов.
Адам Кадыров повторно получил звание Героя Чечни. Сына главы республики Рамзана Кадырова и секретаря Совбеза Чечни наградили за «выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, активную плодотворную деятельность, направленную на всестороннюю поддержку специальной военной операции, и в связи с Днем России».
18-летний Адам Кадыров уже получал звание Героя Чеченской Республики. Впервые ему присвоили его в 2023 году.