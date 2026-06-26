Главное за 26 июня. Режим ЧС в Крыму, уголовка для нерадивых родителей и «смерть» клона Telegram
В Крыму ввели режим ЧС. Что происходит на полуострове, где находится около 200 тысяч туристов
Почему в Крыму ввели режим ЧС
Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Крыму, объявил глава республики Сергей Аксенов. Такая же мера будет действовать в Севастополе по распоряжению губернатора Михаила Развожаева.
Во время действия особого режима власти смогут оперативно принимать решения в сферах, от которых зависит жизнеобеспечение населения. Например, он упрощает прохождение бюрократических процедур и согласований, позволяет менять условия контрактов по госзакупкам и расторгать их, объяснил глава Крыма.
Режим чрезвычайной ситуации позволяет осуществлять оперативное управление (например, намного быстрее, чем в обычных условиях, закупать генераторы и топливо, снабжать всем необходимым объекты жизнеобеспечения, проводить аварийно-восстановительные работы, заключать контракты и так далее).
По словам Развожаева, пока действует режим ЧС, предприниматели смогут заявлять о форс-мажорах, а местные жители — получать компенсацию, если их техника пострадает от перебоев с электричеством.
Часть Крыма оказалась обесточена из-за аварий на объектах электросетевого хозяйства. С 21 июня на полуострове ввели графики отключения электроэнергии, чтобы не перегружать сети и не допустить аварии во всей энергосистеме.
Затронет ли режим ЧС в Крыму жителей и туристов
Нет. По словам Аксенова, на простых граждан он не накладывает никаких ограничений.
Режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа. Все разговоры об этом — фейк. Еще раз: никаких ограничений для крымчан и гостей полуострова.
Большинство туристов, которые сейчас отдыхают в Крыму, приехали туда самостоятельно на автомобилях, сообщила Ассоциация туроператоров России. Организованных туристов — не больше 30–40 тыс.
отдыхают сейчас на полуострове
Туристы, которые приехали в Крым на поезде и хотят прервать отдых раньше, могут воспользоваться поездами, которые следуют из Керчи, добавили в АТОР.
Там предупредили, что во время действия режима ЧС при необходимости могут ограничить посещение лесов и прибрежных зон. А если будет угроза жизни, могут объявить эвакуацию в безопасные районы.
Тысячи авто стоят в очереди перед Крымским мостом
Очередь на ручной досмотр образовалась со стороны Керчи. Время ожидания в ней — около пяти часов.
стояли в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи по состоянию на 18:00 мск
При этом со стороны Тамани очереди нет.
(Не)детские инициативы СК: уголовная ответственность с 12 лет и статья для нерадивых родителей
Глава СК поддержал снижение возраста уголовной ответственности до 12 лет. По словам Александра Бастрыкина, ведомство ранее выступало с такой инициативой, но ее отклонили.
Сейчас уголовная ответственность в России наступает с 16 лет. За тяжкие преступления (убийство, изнасилование, кража, вандализм, диверсии и ряд других) — с 14 лет.
В 2025 году несовершеннолетние совершили в 1,2 раза больше тяжких и особо тяжких преступлений, рассказал Бастрыкин.
столько тяжких преступлений совершили подростки в прошлом году
В Госдуме идею Бастрыкина назвали негуманной. Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина отметила, что дети не должны расплачиваться за «ошибки и невнимание к ним со стороны взрослых». Обеспечивать безопасность взрослых за счет изоляции детей — преступно по отношению к последним, считает она.
Почему не до 10 [лет снизить возраст уголовной ответственности] или уж сразу с момента, когда ребенок научится ходить и говорить?
Однако в СК предлагают ужесточить наказание не только для детей, но и для взрослых.
Бастрыкин поддержал идею уголовного наказания для нерадивых родителей. Глава СК отметил, что согласен с тем, что «все начинается с семьи».
Сейчас есть административная ответственность родителей за некоторые правонарушения, совершенные подростками. Я думаю, что надо прийти к уголовной ответственности.
Сейчас за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних взрослых могут оштрафовать на сумму до 5000 рублей или арестовать на пять суток.
Что еще важно: обмен пленными с Украиной, смерть экс-главы Минобороны и проблемы с Молдавией
Россия и Украина обменялись пленными по формуле «160 на 160» человек. Об этом сообщили в Минобороны. Освобожденные российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека при президенте Яна Лантратова.
Она также обсудила с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом передачу писем от военнопленных их близким и наоборот. Процесс, по словам российского омбудсмена, будет поэтапным.
Умер бывший глава Минобороны и экс-спецпредставитель президента Сергей Иванов. Ему было 73 года. О смерти сообщил Telegram-канал Единой Лиги ВТБ, в которой Иванов был почетным президентом. Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким экс-министра.
Россиянам посоветовали воздержаться от поездок в Молдавию. В МИД России сообщили, что Кишинев взял антироссийский курс и вводит дискриминационные меры против граждан РФ. По сообщениям ведомства, прилетающие в Кишинев россияне вынуждены терпеть длительные досмотры без оснований, многочасовое ожидание без еды и воды и допросы. А сотрудников российского консульства не пускают к нашим соотечественникам.
В ведомстве отметили, что антироссийская политика Молдавии проводится при поддержке Запада.
В России предложили замедлять онлайн-игры для детей по аналогии с Telegram. Об этом заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ). Она считает, что видеоигры нужно контролировать, а ведомства должны задействовать «все знания и профессиональный опыт» для защиты детей от виртуального пространства и соцсетей.
Останина также сказала, что Минцифры и Роскомнадзор пока недостаточно защищают детей.
Приложение Telega перестанет работать с 1 июля. Разработчики объяснили, что они не могут соблюсти все требования и правила, которые сейчас действуют. Помешало и то, что Apple удалила приложение из своего магазина.
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