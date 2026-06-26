Главное за 26 июня. Режим ЧС в Крыму, уголовка для нерадивых родителей и «смерть» клона Telegram

Россия и Украина обменялись пленными по формуле «160 на 160» человек. Об этом сообщили в Минобороны. Освобожденные российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека при президенте Яна Лантратова.

Она также обсудила с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом передачу писем от военнопленных их близким и наоборот. Процесс, по словам российского омбудсмена, будет поэтапным.

Умер бывший глава Минобороны и экс-спецпредставитель президента Сергей Иванов. Ему было 73 года. О смерти сообщил Telegram-канал Единой Лиги ВТБ, в которой Иванов был почетным президентом. Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким экс-министра.

Россиянам посоветовали воздержаться от поездок в Молдавию. В МИД России сообщили, что Кишинев взял антироссийский курс и вводит дискриминационные меры против граждан РФ. По сообщениям ведомства, прилетающие в Кишинев россияне вынуждены терпеть длительные досмотры без оснований, многочасовое ожидание без еды и воды и допросы. А сотрудников российского консульства не пускают к нашим соотечественникам.

В ведомстве отметили, что антироссийская политика Молдавии проводится при поддержке Запада.

В России предложили замедлять онлайн-игры для детей по аналогии с Telegram. Об этом заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ). Она считает, что видеоигры нужно контролировать, а ведомства должны задействовать «все знания и профессиональный опыт» для защиты детей от виртуального пространства и соцсетей.

Останина также сказала, что Минцифры и Роскомнадзор пока недостаточно защищают детей.