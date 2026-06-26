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26 июня 2026, 16:05

Главное за 26 июня. Режим ЧС в Крыму, уголовка для нерадивых родителей и «смерть» клона Telegram

Главное за 26 июня. Режим ЧС в Крыму, уголовка для нерадивых родителей и «смерть» клона Telegram
В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС на фоне перебоев с электроэнергией. Власти заверяют: ни местных жителей, ни туристов никакие ограничения не коснутся. Последних на полуострове — сотни тысяч. В Москве скончался экс-министр обороны Сергей Иванов. А в Следственном комитете озвучили сразу две инициативы: снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет и ввести уголовную статью для родителей юных преступников. Какие еще события произошли 26 июня — рассказали в ежедневном вечернем дайджесте.

В Крыму ввели режим ЧС. Что происходит на полуострове, где находится около 200 тысяч туристов

Почему в Крыму ввели режим ЧС

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Крыму, объявил глава республики Сергей Аксенов. Такая же мера будет действовать в Севастополе по распоряжению губернатора Михаила Развожаева.

Во время действия особого режима власти смогут оперативно принимать решения в сферах, от которых зависит жизнеобеспечение населения. Например, он упрощает прохождение бюрократических процедур и согласований, позволяет менять условия контрактов по госзакупкам и расторгать их, объяснил глава Крыма.

Режим чрезвычайной ситуации позволяет осуществлять оперативное управление (например, намного быстрее, чем в обычных условиях, закупать генераторы и топливо, снабжать всем необходимым объекты жизнеобеспечения, проводить аварийно-восстановительные работы, заключать контракты и так далее).

Сергей Аксенов

По словам Развожаева, пока действует режим ЧС, предприниматели смогут заявлять о форс-мажорах, а местные жители — получать компенсацию, если их техника пострадает от перебоев с электричеством.

Что происходит с электричеством в Крыму

Часть Крыма оказалась обесточена из-за аварий на объектах электросетевого хозяйства. С 21 июня на полуострове ввели графики отключения электроэнергии, чтобы не перегружать сети и не допустить аварии во всей энергосистеме.

Затронет ли режим ЧС в Крыму жителей и туристов

Нет. По словам Аксенова, на простых граждан он не накладывает никаких ограничений.

Режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа. Все разговоры об этом — фейк. Еще раз: никаких ограничений для крымчан и гостей полуострова.

Сергей Аксенов

Большинство туристов, которые сейчас отдыхают в Крыму, приехали туда самостоятельно на автомобилях, сообщила Ассоциация туроператоров России. Организованных туристов — не больше 30–40 тыс.

150–200 тыс. туристов

отдыхают сейчас на полуострове

Туристы, которые приехали в Крым на поезде и хотят прервать отдых раньше, могут воспользоваться поездами, которые следуют из Керчи, добавили в АТОР.

Там предупредили, что во время действия режима ЧС при необходимости могут ограничить посещение лесов и прибрежных зон. А если будет угроза жизни, могут объявить эвакуацию в безопасные районы.

Тысячи авто стоят в очереди перед Крымским мостом

Очередь на ручной досмотр образовалась со стороны Керчи. Время ожидания в ней — около пяти часов.

2230 авто

стояли в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи по состоянию на 18:00 мск

При этом со стороны Тамани очереди нет.

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(Не)детские инициативы СК: уголовная ответственность с 12 лет и статья для нерадивых родителей

Глава СК поддержал снижение возраста уголовной ответственности до 12 лет. По словам Александра Бастрыкина, ведомство ранее выступало с такой инициативой, но ее отклонили.

Сейчас уголовная ответственность в России наступает с 16 лет. За тяжкие преступления (убийство, изнасилование, кража, вандализм, диверсии и ряд других) — с 14 лет.

В 2025 году несовершеннолетние совершили в 1,2 раза больше тяжких и особо тяжких преступлений, рассказал Бастрыкин.

12 687

столько тяжких преступлений совершили подростки в прошлом году

В Госдуме идею Бастрыкина назвали негуманной. Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина отметила, что дети не должны расплачиваться за «ошибки и невнимание к ним со стороны взрослых». Обеспечивать безопасность взрослых за счет изоляции детей — преступно по отношению к последним, считает она.

Почему не до 10 [лет снизить возраст уголовной ответственности] или уж сразу с момента, когда ребенок научится ходить и говорить?

Нина Останина

Однако в СК предлагают ужесточить наказание не только для детей, но и для взрослых.

Бастрыкин поддержал идею уголовного наказания для нерадивых родителей. Глава СК отметил, что согласен с тем, что «все начинается с семьи».

Сейчас есть административная ответственность родителей за некоторые правонарушения, совершенные подростками. Я думаю, что надо прийти к уголовной ответственности.

Александр Бастрыкин

Сейчас за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних взрослых могут оштрафовать на сумму до 5000 рублей или арестовать на пять суток.

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Что еще важно: обмен пленными с Украиной, смерть экс-главы Минобороны и проблемы с Молдавией

Россия и Украина обменялись пленными по формуле «160 на 160» человек. Об этом сообщили в Минобороны. Освобожденные российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека при президенте Яна Лантратова.

Она также обсудила с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом передачу писем от военнопленных их близким и наоборот. Процесс, по словам российского омбудсмена, будет поэтапным.

Умер бывший глава Минобороны и экс-спецпредставитель президента Сергей Иванов. Ему было 73 года. О смерти сообщил Telegram-канал Единой Лиги ВТБ, в которой Иванов был почетным президентом. Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким экс-министра.

Россиянам посоветовали воздержаться от поездок в Молдавию. В МИД России сообщили, что Кишинев взял антироссийский курс и вводит дискриминационные меры против граждан РФ. По сообщениям ведомства, прилетающие в Кишинев россияне вынуждены терпеть длительные досмотры без оснований, многочасовое ожидание без еды и воды и допросы. А сотрудников российского консульства не пускают к нашим соотечественникам.

В ведомстве отметили, что антироссийская политика Молдавии проводится при поддержке Запада.

В России предложили замедлять онлайн-игры для детей по аналогии с Telegram. Об этом заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ). Она считает, что видеоигры нужно контролировать, а ведомства должны задействовать «все знания и профессиональный опыт» для защиты детей от виртуального пространства и соцсетей.

Останина также сказала, что Минцифры и Роскомнадзор пока недостаточно защищают детей.

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