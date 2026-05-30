Удар возмездия по военным объектам на Украине, компенсация семейного отдыха и массовый сбой Figma. Главное за 30 мая

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по военным аэродромам, а также объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, которые используют в интересах ВСУ, заявило Минобороны РФ.

Он стал ответом на террористические атаки на гражданские объекты на территории России. Для удара российские военные использовали высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования и ударные беспилотники.