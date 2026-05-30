Удар возмездия по военным объектам на Украине, компенсация семейного отдыха и массовый сбой Figma. Главное за 30 мая
РФ ответила Украине на удар по гражданским объектам. Целями стали военный аэродром и ТЭК
Вооруженные силы России нанесли групповой удар по военным аэродромам, а также объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, которые используют в интересах ВСУ, заявило Минобороны РФ.
Он стал ответом на террористические атаки на гражданские объекты на территории России. Для удара российские военные использовали высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования и ударные беспилотники.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Москва пообещала ответить Киеву за атаку на колледж в Старобельске
В минувший понедельник, 25 мая, МИД России заявил, что российские военные приступают к «последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве».
Их будут наносить и по центрам принятия решений, и по командным пунктам, сказала официальный представитель дипведомства Мария Захарова. Она добавила, что под удар попадут конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников.
МИД выступил с таким заявлением после того, как ВСУ в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске.
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу 28 мая говорил, что Россия ответила на террористическую атаку на колледж в Старобельске и показала, какой силы может быть удар.
Германия пообещала России ответ из-за падения дрона в Румынии. Что на это сказали в Москве
Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль пообещал совместный ответ Европы в адрес России из-за падения БПЛА в Румынии. Он сказал, что Европу не удастся «ни запугать, ни расколоть». Москву же он обвинил в «безрассудных действиях», которые якобы угрожают Европе.
Европа и дальше будет решительно поддерживать Украину, добавил он.
В ночь на 29 мая на крышу многоквартирного дома румынского города Галац упал беспилотник. Пострадали два человека.
Власти страны заявили, что это якобы был российский БПЛА, который летел в сторону Украины. Глава Румынии Никушор Дан предположил, что дрон могли повредить украинские ПВО, из-за чего он изменил траекторию и оказался на территории страны.
Президент России Владимир Путин сказал, что происхождение беспилотника может установить только экспертиза. Россия готова провести расследование инцидента.
В Госдуме заявления Берлина назвали попыткой переложить ответственность. Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что Россия не использует такие беспилотники, как тот, что упал в Румынии.
Он предложил властям ФРГ «обратить особое внимание», что со стороны стран НАТО наносятся удары дронами по территории России.
На этом фоне Эстония объявила об установке первых устройств защиты от дронов на границе. Они расположились на юго-востоке страны между пунктом пропуска Лухамаа на эстонско-российской границе и точкой стыка границ Эстонии, Латвии и России.
Власти страны закупают оборудование для следующих участков границы.
Что еще важно: удар ВСУ по Запорожской АЭС, выходной на Троицу, компенсация семейного отдыха и счета за воду × 3
ВСУ атаковали дроном Запорожскую АЭС. Удар пришелся на машинный зал 6-го энергоблока атомной станции. Место, куда попал дрон, находится буквально в нескольких метрах от реактора, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Основное оборудование не пострадало, но в стене образовалась дыра.
Глава «Росатома» Алексей Лихачев исключил версию, что дрон попал по станции случайно, так как он управлялся по оптоволокну.
Пять регионов России сделали 1 июня выходным. 31 мая православные христиане отмечают День Святой Троицы. Поскольку это воскресенье, власти нескольких субъектов РФ, включая новые регионы, перенесли выходной на следующий день.
Где будут отдыхать 1 июня:
- Крым;
- Запорожская область;
- Херсонская область;
- ДНР;
- ЛНР.
В Госдуме предложили давать налоговый вычет за семейный отдых. Депутат Каплан Панеш считает, что семьям могли бы компенсировать расходы на проживание и проезд (авиа‑ и ж/д билеты), если поездка по России длится не менее трех ночей.
Он предлагает установить лимит в 250 тысяч рублей в год на одного работающего члена семьи. Если вычет оформят оба родителя, они смогут получить максимум 65 тысяч рублей.
Власти определились, как будут продавать «красивые» номера на авто. Доработанный законопроект внесли в Госдуму. Он предполагает, что автовладельцы смогут за плату выбрать два вида номеров:
- уникальные — с повторяющимися символами;
- индивидуальные, для которых водитель сам сможет выбрать сочетание букв и цифр.
Стоимость таких номеров установит правительство. Половина вырученных средств пойдет на зарплаты и премии сотрудникам МВД.
Законопроект запрещает перепродавать «уникальные» номера в течение трех лет после покупки, чтобы бороться с теневым рынком.
Закон может вступить в силу с 1 июля 2027 года.
Счета за холодную воду для некоторых россиян могут вырасти втрое. Это коснется тех, на кого распространяется повышающий коэффициент. Его применяют в следующих случаях:
- у собственника нет счетчика холодной воды, хотя есть техническая возможность его установить;
- счетчик установлен, но не прошел поверку;
- владелец жилья более трех месяцев не передает показания прибора учета.
Первоклассникам не будут ставить оценки за поведение, следует из приказа Минпросвещения. Со следующего учебного года такую оценку введут в десяти школах каждого региона. При ее выставлении будут оценивать дисциплину, социальное взаимодействие, личностные качества и учебную активность. Будет три вида оценки — «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Через год систему планируют распространить на все школы страны.
Что еще интересно: сбой в работе Figma, дорожающая водка и свет умирающей звезды
В России перестало работать популярное приложение для веб-дизайна Figma. Оно перестало открываться у российских пользователей еще накануне. За сутки зафиксировали больше 2 тыс. жалоб на его недоступность.
Пользователи предположили, что на платформу наложили ограничения, потому что за рубежом сервис по-прежнему доступен. Хотя представители самой Figma утверждают, что приложение работает в штатном режиме.
Водка за год подорожала на 15%. В Руспродсоюзе это объяснили увеличением акциза на алкоголь. С 1 января он вырос более чем на 11%.
Свою роль сыграло подорожание сырья, электроэнергии, логистики и других компонентов себестоимости.
«Роскосмос» показал первую планетарную туманность, открытую человеком. Это туманность Гантель — облако газа, сброшенное умирающей звездой. Ее свет преодолевает путь до Земли за 1360 лет.
Туманность открыл астроном Шарль Мессье еще в 1764 году. Свое название она получила из-за сходства со спортивным снарядом. Хотя некоторые говорят, что ее форма больше напоминает яблоко.