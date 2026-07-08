Главное за 8 июля. Новые правила для нейросетей в России, отказ от мирного плана Трампа и короткая Анкара
Украина отказалась от мирного плана Трампа, а президент США на этом фоне анонсировал звонок Путину
Украина отвергла мирный план Дональда Трампа из 28 пунктов по прекращению конфликта с Россией: украинские чиновники потребовали более выгодных для Киева условий, сообщила газета New York Post.
Зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что тем самым Владимир Зеленский пытается затянуть боевые действия и наживается на конфликте.
Американская делегация передала документ Зеленскому еще в ноябре прошлого года в Киеве. План среди прочего требовал от Киева закрепить в конституции безъядерный статус Украины и полностью вывести войска с территории ДНР.
Владимир Путин ранее заявлял, что эти пункты могут лечь в основу окончательного урегулирования, если за столом переговоров учтут интересы Москвы.
Переговоры Трампа и Зеленского в Анкаре
Сегодня же, 8 июля, Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились на полях саммита НАТО в Анкаре. Открытая часть переговоров длилась 40 минут, причем треть этого времени Трамп посвятил говорил о конфликте с Ираном.
Вот ключевые его ключевые тезисы:
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Трамп отметил хороший прогресс в переговорах за последние недели и добавил, что обе стороны хотят завершить конфликт.
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Президент США отказался устанавливать какие-либо крайние сроки для достижения мирного соглашения.
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США передадут Украине лицензии и технологии для самостоятельного производства зенитно-ракетных комплексов Patriot.
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США готовы силами своих ВВС закрыть небо над.
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Президент США признал, что Россия обладает значительной военной мощью.
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Трамп анонсировал новый телефонный разговор с Владимиром Путиным сегодня.
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По словам главы государства, президент России предложил ему встретиться в Москве. Но он отказался.
Путин сказал, что с удовольствием встретился бы в Москве. А я ответил: «Я не думаю, что мне нужно ставить себя в такое положение».
Россия как «долгосрочная угроза»: НАТО приняло декларацию по итогам саммита в Анкаре. Главное
Страны НАТО подписали в Анкаре декларацию из шести пунктов Итоговый документ оказался самым коротким в истории альянса за последние 25 лет.
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Лидеры блока объявили Россию «долгосрочной угрозой» евроатлантической безопасности и подтвердили готовность защищать каждого члена альянса.
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НАТО направит Украине 70 млрд евро в 2026 году на закупку военной техники и обучение солдат, с обязательством сохранить поддержку в 2027 году.
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Участники саммита подписали новые военные контракты на сумму более 50 млрд долларов для развития ПВО.
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Союзники потребовали от Ирана остановить ядерную программу и открыть для судов Ормузский пролив.
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Альянс утвердил стратегию сотрудничества с ВПК для ускоренного производства вооружений.
Страны НАТО впервые за четверть века решили не указывать в тексте дату и место следующей встречи.
Госдума приняла новые законы: о «суверенном» ИИ, доходам мигрантов и электронных платежках за коммуналку
Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о поддержке развития искусственного интеллекта и ввела новые правила для нейросетей. Он призван ускорить создание отечественных технологий ИИ.
Главные изменения по новому закону:
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Вводятся два официальных статуса ИИ: суверенный (полностью создается и контролируется в России) и национальный (разрабатывается в РФ, но может использовать открытый зарубежный код).
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Запросы пользователей и ответы нейросетей обеих категорий компании обязаны обрабатывать исключительно в российских дата-центрах.
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Разработчики отечественных моделей ИИ получат финансирование от государства и упрощенный доступ к федеральным базам данных для обучения нейросетей.
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Нейросети смогут официально обучаться на защищенных авторским правом материалах, если создатели получили их законным путем.
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Крупные соцсети будут обязаны дать пользователям техническую возможность помечать аудио- и видеоконтент, созданный с помощью ИИ.
Депутаты ужесточили требования к трудовым мигрантам и членам их семей для работы в России. Новый закон обязывает иностранцев самостоятельно обеспечивать себя и своих иждивенцев на уровне не ниже регионального прожиточного минимума.
За доходами мигрантов через базы налоговой начнет следить МВД: если заработка не хватит, приезжему аннулируют патент и предпишут покинуть страну вместе с детьми в течение 15 дней.
Платежки за услуги ЖКХ будут отправлять в том числе в электронном виде — через «Госуслуги». По принятому закону, электронный документ придет в личный кабинет, если собственник сам откажется от бумажного формата.
Квитанция будет считаться официально полученной на следующий день после ее автоматической отправки.
Напомним, оплатить коммуналку за июнь россияне должны до 15 июля.
Что еще важно: Путин потребовал быстрее разрешить трудности с топливом, а ФИФА забанила россиян
Владимир Путин потребовал незамедлительно принять решения по снабжению Крыма и юга России топливом. На совещании с правительством президент назвал трудности на заправках временными и связал их с попытками Киева создать нервозную обстановку.
Вице-премьер Александр Новак отметил, что спрос на бензин вырос на треть, поэтому Россия начинает импортировать топливо.
Путин при этом призвал вице-премьера Александра Новака быть точнее в формулировках при обсуждении помощи полуострову субсидиями на топливо.
Давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто «готовы рассмотреть», не просто «рассмотреть», а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более возможности такие есть у нас.
Другие заявления Путина:
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Запас прочности энергосистемы России остается одним из самых высоких в мире, и попытки противника посеять панику провалятся.
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Возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов нужно развернуть как можно скорее.
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Крупные игроки рынка не должны зажимать топливо внутри собственных распределительных сетей, лишая поставок независимые АЗС.
Правительство распространило временный запрет на экспорт дизельного топлива на его непосредственных производителей. Постановление подписали для стабилизации цен на внутреннем рынке.
Ограничения будут действовать до 31 июля 2026 года и не затронут только поставки по действующим международным соглашениям. До сих пор этот запрет касался только компаний-перекупщиков.
Международные футбольные федерации ФИФА и УЕФА не планируют допускать российские клубы и сборные к турнирам. Накануне Международный олимпийский комитет восстановил в правах Олимпийский комитет России и снял ограничения с отечественных спортсменов. Он рекомендовал сделать то же самое спортивным международным федерациям.
По информации газеты The Telegraph, футбольные чиновники сохранят бан вопреки решению МОК.
Кремль назвал террористической атаку Киева на компрессорную станцию газопровода «Голубой поток». Накануне украинские беспилотники пытались разрушить станцию «Краснодарская», которая обеспечивает экспорт газа в Турцию.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает максимальные меры защиты и рассчитывает, что Анкара использует свое влияние, чтобы предостеречь Украину от подобных провокаций.
В «Газпроме» заверили, что сбоев в поставках топлива удалось избежать.
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Изменения не коснутся льготных категорий.
Новая стоимость билетов
|Дни недели
|Сеансы с 11:00
|Сеансы с 16:00
|Сеансы с 18:00
|Вторник, пятница, суббота
|1200 руб.
|700 руб.
|500 руб.
|Среда, четверг, воскресенье
|1200 руб.
|700 руб.
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