Главное за 8 июля. Новые правила для нейросетей в России, отказ от мирного плана Трампа и короткая Анкара

Депутаты ужесточили требования к трудовым мигрантам и членам их семей для работы в России. Новый закон обязывает иностранцев самостоятельно обеспечивать себя и своих иждивенцев на уровне не ниже регионального прожиточного минимума.

За доходами мигрантов через базы налоговой начнет следить МВД: если заработка не хватит, приезжему аннулируют патент и предпишут покинуть страну вместе с детьми в течение 15 дней.