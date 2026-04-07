Трагедия в пермской школе, выход Ирана из переговоров с США и детальное фото Луны. Главное за 7 апреля

Что произошло

Трагедия случилась около 8 утра по местному времени (6 утра по Москве) у входа в школу № 5 в городе Добрянке Пермского края 17-летний ученик девятого класса набросился на свою классную руководительницу с кухонным ножом. По данным СМИ, он несколько раз ударил женщину в спину, грудь, шею и живот.

После этого юноша попытался напасть на одноклассников, угрожал им ножом и кричал, что «доберется до каждого». Школьника задержали, а пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Из Перми вылетела бригада санитарной авиации. Врачи пытались спасти жизнь учительницы, но им это не удалось — женщина умерла, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Что известно об убитой учительнице

Олеся Б. была победительницей муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года — 2018». Она говорила, что самым ценным для нее была не победа, а оценка ее работы учениками. Педагог признавалась, что очень любит литературу и с удовольствием идет в старшие классы. В школе она работала почти 30 лет. Мать женщины тоже работала учительницей — именно ее примером и вдохновлялась погибшая.