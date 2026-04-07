Трагедия в пермской школе, выход Ирана из переговоров с США и детальное фото Луны. Главное за 7 апреля
В Пермском крае школьник зарезал учительницу за недопуск к экзамену. Детали трагедии
Что произошло
Трагедия случилась около 8 утра по местному времени (6 утра по Москве) у входа в школу № 5 в городе Добрянке Пермского края 17-летний ученик девятого класса набросился на свою классную руководительницу с кухонным ножом. По данным СМИ, он несколько раз ударил женщину в спину, грудь, шею и живот.
После этого юноша попытался напасть на одноклассников, угрожал им ножом и кричал, что «доберется до каждого». Школьника задержали, а пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
Из Перми вылетела бригада санитарной авиации. Врачи пытались спасти жизнь учительницы, но им это не удалось — женщина умерла, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Что известно об убитой учительнице
Олеся Б. была победительницей муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года — 2018». Она говорила, что самым ценным для нее была не победа, а оценка ее работы учениками. Педагог признавалась, что очень любит литературу и с удовольствием идет в старшие классы. В школе она работала почти 30 лет. Мать женщины тоже работала учительницей — именно ее примером и вдохновлялась погибшая.
Коллеги называли Олесю Б. требовательной, но отзывчивой, уважаемым педагогом. Преподаватель биологии подчеркнула, что учительницу очень любили дети. Бывшая ученица погибшей в интервью для конкурса рассказывала:
«Мне как учитель и как педагог она очень нравится. Притягивает энергией и обсуждает то, что нам интересно. Может посмеяться, пошутить».
В видеосюжете к конкурсу женщина признавалась:
«Вспоминаю себя школьницей, и я в современных ребятах то же самое вижу — те же горящие глазки, тот же интерес».
Что известно о напавшем школьнике
17-летний школьник состоял на учете в полиции. Он несколько раз оставался на второй год, хоть и учился по упрощенной программе, а в этому году его не допустили к ОГЭ.
По данным источников, у подростка были проблемы с умственным развитием, ему назначили стационарную судебно-психиатрическую экспертизу.
Одноклассники и знакомые считали его странным: школьник ругался матом на учителей, мастурбировал на уроках, мало с кем общался. При этом парень увлекался боксом. Ранее он угрожал бывшей однокласснице, но тогда его угрозы не восприняли всерьез, назвав «шутками».
За месяц до трагедии он подрался со сверстником из-за того, что тот обозвал его дураком. Соседка семьи видела подростка утром в день нападения: «Он был с перебинтованной головой, поздоровался как обычно».
В прокуратуре уточнили, что юноша воспитывался в обычной, не маргинальной семье, оба родителя работают. Предположительной причиной нападения стал затянувшийся конфликт из-за того, что учительница не допустила его к экзамену.
Сам же школьник уверен, что учительница русского и литературы его «гнобила».
Дело об убийстве и реакция Госдумы
Следственный комитет сначала возбудил дело о покушении на убийство, а после смерти учительницы переквалифицировал его на ст. 105 УК РФ («Убийство»). Кроме того, возбуждено второе дело — о халатности. За ходом расследования будут следить в центральном аппарате СК.
В школах нужно ввести постоянный психологический мониторинг, заявил председатель Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Он отметил, что нельзя закрывать глаза на агрессию ученика, необходимо привлекать родителей и специалистов.
Сейчас, когда общество сверхтревожно, сверхнапряженно, а когда еще на подсознание детей воздействует неконтролируемая информация из интернета, то это вдвойне все опаснее происходит. Нужно внимательно следить и при первых же появляющихся признаках, которые заставляют тревожиться, надо обращать внимание и принимать меры.
Нилов также подчеркнул, что в школах должна быть профессиональная охрана, а не «бабушки-пенсионерки».
Дроны атаковали российскую школу во время уроков, есть пострадавшие и жертвы. Главное
Что произошло
Утром 7 апреля вооруженные силы Украины обстреляли школу в селе Великая Знаменка Запорожской области с помощью артиллерии и беспилотников. Губернатор региона Евгений Балицкий уточнил, что школу атаковали целенаправленно в тот момент, когда в здании шли уроки и находились дети.
После удара БПЛА по школе украинский дрон также напал на машину скорой помощи, которая приехала к месту происшествия.
Пострадавшие и жертвы
Всего от обстрелов пострадало 10 человек: семеро детей и трое взрослых, заявил губернатор Балицкий. Они получили ранения разной степени тяжести. По информации врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает. Одна из учительниц после ранения была в тяжелом состоянии, но его удалось стабилизировать. Еще двое детей находятся в сильном шоке и стрессе.
Во время нападения на школу погиб один человек — первый заместитель главы администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.
Произошел вопиющий акт терроризма и бесчеловечности, где целью стали дети. Это чистый террор против нашего будущего, запугивание мирных жителей. <...> К сожалению, мы потеряли нашего товарища, мужественного и самоотверженного человека. Это невосполнимая утрата.
Реакция
Балицкий подчеркнул, что благодаря быстрым и четким действиям оперативных служб, сотрудников администрации и педагогов детей удалось спасти, их жизням ничего не угрожает.
Следственный комитет по факту атаки на школу возбудил уголовное дело о теракте.
Аномальная погода в Дагестане идет на третью волну. Что происходит в регионе и с чем еще придется столкнуться
Масштаб бедствия в Дагестане
В зону ЧС попали до 1,5 млн жителей республики (11 муниципальных образований), более 6000 человек эвакуировали, включая 1300 детей. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава Дагестана Сергей Меликов. По данным МЧС, из-за разгула стихии в республике погибли 6 человек, спасти удалось более 200.
110 беременных женщин оказались в зоне подтопления, 11 из них — на поздних сроках. Им уделяется особое внимание, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В Буйнакском районе из-за оползней в опасной зоне оказались 40 жилых домов. Всего, по данным Меликова, остаются подтопленными свыше 2000 жилых домов, более 2100 приусадебных участков и 180 участков дорог. Путевые и дорожные службы работают в усиленном режиме и восстанавливают сообщение между населенными пунктами.
Более 2000 волонтеров помогают устранять последствия стихии, в республике развернули 43 пункта сбора гуманитарной помощи.
Неблагоприятный прогноз
Ситуация в регионе остается сложной. Глава Минприроды сообщил, что третья волна паводка в Дагестане начнется 11 апреля. Штормовое предупреждение на 10 апреля выпустили для Чечни и Ингушетии — в основном это касается реки Терек, поэтому последствия паводка могут затронуть и Дагестан.
Власти республики готовятся к новой волне непогоды и ее последствиям. Путин поручил оказывать всю необходимую поддержку пострадавшим.
Погода аномальная: только за один день, 30 марта, выпало сразу три месячных нормы осадков. Федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку… а также вести работу по оценке ущерба. Это непростая работа, надо проводить ее аккуратно и индивидуально с каждой пострадавшей семьей. Словом, действовать профессионально и системно.
Глава МЧС Александр Куренков подтвердил, что региональный режим ЧС в ближайшее время повысят до федерального. Это позволит использовать для компенсаций и ликвидации последствий не только региональные, но и федеральные средства.
Трамп пригрозил уничтожить Иран за ночь, и тот прервал переговоры. Новый виток конфликта на Ближнем Востоке
Ультиматум Трампа
Иранской цивилизации придет конец — об этом Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social.
Ранее президент США установил дедлайн по соглашению для Ирана на вторник, 7 апреля, 20:00 по восточному времени (04:00 8 апреля мск). Он пообещал, что, если Иран не согласится на условия США к этому времени, Штаты нанесут «мощные удары по энергетическим объектам и мостам» ближневосточной страны.
Сегодня ночью будет уничтожена целая цивилизация, и ее уже никогда не восстановят. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. 47 лет вымогательства, коррупции и преступлений завершатся.
Иранские военные ответили немедленно. Они пригрозили лишить США и их союзников нефти и газа на годы вперед, а также нанести удары по американским объектам за пределами Ближнего Востока, если Вашингтон перейдет «красные линии».
Атаки по американским объектам
В ночь на 7 апреля Иран ударил баллистическими ракетами и беспилотниками по нескольким американским нефтехимическим объектам в Саудовской Аравии. По данным иностранных агентств, целями были Sadra Chemical, ExxonMobil, Dow Chemical в Эль-Джубайле и Chevron Phillips в районе Эль-Джуайма.
Пакистан, главный посредник между США и Ираном, назвал ситуацию критической для мирных переговоров и не ошибся.
Заморозка переговоров
Иран прекратил переговоры с США о возможном перемирии после резкого заявления Трампа. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на трех высокопоставленных иранских чиновников. Иранское правительство уведомило Пакистан, что больше не будет участвовать в диалоге о прекращении огня.
Что еще важно: вмешательство Украины в выборы в США, приговор за взятки в Курске и новое меню в СИЗО
Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что Украина вмешивалась в американские и венгерские выборы.
На пресс-конференции в Будапеште он заявил, что украинские спецслужбы пытались повлиять на результаты голосования. Премьер Венгрии Виктор Орбан поддержал коллегу — он рассчитывает, что после победы Вэнса и Трампа Киев снова начнет качать нефть по трубопроводу «Дружба», по которому нефть получает в том числе Венгрия.
Ранее Украина нанесла удары по нефтепроводу, что привело к остановке поставок в Венгрию и Словакию. Эти страны выразили протест и обратились к Еврокомиссии с требованием принять меры против Украины.
Вэнс приехал в Венгрию, чтобы поддержать Орбана перед парламентскими выборами 12 апреля. В Белом доме полагают: если правящая партия ФИДЕС, возглавляемая Орбаном, победит, позиции Трампа в Европе станут прочнее, так как венгерский и американский лидеры дружат.
До этого Будапешт заявлял, что Киев пытается привести к власти оппозицию, чтобы выбить финансирование и быстрее вступить в ЕС.
Бывший замгубернатора Курской области Алексей Дедов получил 17 лет колонии за взятки. Суд также назначил экс-чиновнику штраф — 450 миллионов рублей.
Следствие выяснило, что Дедов вместе с бывшим губернатором Алексеем Смирновым заработал более 20 миллионов рублей на «откатах» при строительстве оборонительных сооружений. Самого Смирнова ранее осудили на 14 лет строгого режима.
В российских СИЗО планируют улучшить рацион для арестованных. Минюст хочет добавить в меню сливочное масло, творог, куриные яйца и свежие фрукты. Министр юстиции Константин Чуйченко считает, что условия в изоляторах должны быть мягче, чем в колониях, так как вина людей еще не доказана судом.
Содержание под стражей осуществляется в целях изоляции и не должно предполагать серьезных лишений.
За год в России закрыли более 200 тысяч сайтов нелегальных букмекеров. Регулятор ЕРАИ заявил, что количество блокировок резко выросло.
Однако это не решает проблему: эксперты отмечают, что организаторы азартных игр быстро создают «зеркала» (копии сайтов, размещенные на другом домене или сервере) и принимают оплату в криптовалюте.
В итоге блокировок стало в разы больше, а чистая прибыль легальных букмекерских контор при этом снизилась.
Что еще интересно: детальное фото обратной стороны Луны, запрет на въезд Канье Уэсту и перенаселение планеты
NASA опубликовало самые детализированные кадры обратной стороны Луны, снятые из глубокого космоса. Экипаж корабля «Орион» во время миссии «Артемида-2» сделал около тысячи фотографий.
Астронавты показали также солнечное затмение на Земле — на кадрах видно, как серп Земли уходит за лунный горизонт.
«Артемида 2» — это первая пилотируемая миссия к Луне за последние 54 года.
Ученые из Австралии считают, что людей на Земле в три раза больше, чем планета может прокормить без ущерба для природы. Исследователи из Университета Флиндерса выяснили: человечество потребляет ресурсы слишком быстро. Сейчас на планете живет 8,3 миллиарда человек, хотя для устойчивой экосистемы нужно не больше 2,5 миллиарда.
По прогнозам ученых, к концу века нас станет еще больше — от 11 до 12 миллиардов человек.
Канье Уэсту запретили въезд в Великобританию из-за антисемитских высказываний. Рэпер собирался выступить на фестивале Wireless в Лондоне. Но британские власти решили, что визит артиста со скандальной репутацией не пойдет на пользу обществу. После этого спонсоры начали массово отказываться от поддержки фестиваля.
В Ленинградской области школьник на первой рыбалке случайно поймал на крючок нос матери. Мальчик неудачно забросил снасть, и та впилась женщине в лицо. Рыбалку пришлось прервать: пострадавшая купила в аптеке обезболивающее, кусачки и сама вытащила крючок. В целом ребенок остался доволен поездкой на природу.