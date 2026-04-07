Психическое состояние исколовшего ножом российскую учительницу вызвало вопросы

СК: Школьнику, убившему педагога, назначили судебно-психиатрическую экспертизу

Ученику пермской школы, исколовшему ножом свою учительницу, назначили стационарную судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

У следователей вызывает вопросы психическое состояние подростка, поэтому эксперты должны его обследовать, чтобы установить причины и обстоятельства случившейся трагедии.

Также будет дана надлежащая правовая оценка действиям сотрудников органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Ранее в прокуратуре рассказали, что 17-летний ученик девятого класса воспитывается в обычной семье. Оба родителя работают, и семья не маргинальная.

О нападении школьника с ножом на учительницу возле школы в Добрянке Пермского края стало известно утром 7 апреля. Учительницу экстренно госпитализировали, из столицы региона вылетела бригада санитарной авиации. Однако спасти женщину не удалось.