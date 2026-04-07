10:24, 7 апреля 2026Силовые структуры

В СК отреагировали на убийство учительницы в Пермском крае

Следователи переквалифицировали дело о нападении на учительницу в Пермском крае
Варвара Митина (редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Пермском крае следователи переквалифицировали дело о нападении на учительницу в школе в Добрянке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Сначала дело возбудили по статьям 30, 105 УК РФ («покушение на убийство»). После смерти пострадавшей дело переквалифицировано на статью 105 УК РФ («убийство»). С нападавшим проводятся следственные действия, он находится в следственном отделе.

О нападении школьника с ножом на учительницу возле школы в Добрянке Пермского края стало известно утром 7 апреля. Учительницу экстренно госпитализировали, из столицы региона вылетела бригада санитарной авиации. Однако спасти женщину не удалось.

