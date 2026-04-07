11:12, 7 апреля 2026Силовые структуры

Второе дело возбудили по факту нападения российского школьника с ножом на учительницу

В Пермском крае возбудили дело по статье о халатности из-за убийства учителя
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Пермском крае по факту нападения 17-летнего ученика девятого класса с ножом на учительницу возбудили второе уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в центральном аппарате Следственного комитета России.

Следователи расследуют уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и статье 293 УК РФ («Халатность»). Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что следователи переквалифицировали дело о нападении на учительницу в школе в Добрянке в Пермском крае. Сначала дело возбудили по статьям 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»). После смерти пострадавшей дело переквалифицировано на статью 105 УК РФ («Убийство»).

