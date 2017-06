Выйди на сцену

Если вы посмотрите на карту Российской Федерации, то между Екатеринбургом и Челябинском можете найти маленькую точку с прекрасным названием Снежинск. Именно в этом небольшом закрытом городе я и вырос. Обычный парень с интересным детством, как у каждого ребенка, родившегося в 90-е. Только в моей жизни произошло еще одно занимательное событие, которое, к сожалению, случается довольно часто (как я потом уже узнал) — у меня обнаружили диабет.

Вот так ситуация: тебе восемь лет, ты обожаешь сладкое, а тебе говорят: «Ну что? Придется жить без него». Конечно, для ребенка это звучит как приговор, но для кого оно страшнее всего — так это для родителей. Мама частенько вспоминает, какой это был стресс для них, ведь у их ребенка забрали часть жизни, и мало ли какие осложнения это даст.

Сразу же меня госпитализировали и несколько дней вымывали сахар из организма, затем больница в Челябинске. Это как школа для людей, не знающих что такое диабет, и вот ты знаешь: ты стал другим. Нет, ты тот же, просто жизнь внесла свои коррективы, и нужно постоянно контролировать сахар в крови, делать уколы, частенько лежать в больницах, не есть сладкого и много-много чего.

Сейчас мне 21 (и три четверти), и все это кажется уже рутиной и абсолютно нормальным, но тогда это было как приговор. Ты стоишь за кафедрой, уверенный, что все прекрасно — ты добрый парень, который не совершил ничего плохого, но судья говорит: «Виновен!» Вот примерно в таком состоянии я находился несколько месяцев до одного из самых счастливых моментов в моей жизни.

Произошло это летом, в один из тех жарких дней, когда все твое существо хочет окунуться в ближайший водоем. Мы с семьей поехали в сад к бабушке (летом как-то чаще ездишь по садам) и неожиданно встретили моего лечащего врача. Слово за слово, и вот мы доходим до темы диабета. Выясняется, что ее дочь тоже страдает (тогда я думал именно так) диабетом. Родители, конечно же, начинают активно узнавать все детали, а детям в этот момент хочется куда-нибудь сбежать, ибо мир вокруг намного интереснее, но я стоял и, смущаясь, слушал. И вот мы добрались до упомянутого выше события. Врач говорит: «Нет, конечно, кормить ребенка только овощами — это нужная вещь на первых порах болезни, но можно иногда и побаловать себя фруктами или съесть немного сладкого, конечно, вколов перед этим инсулин». С этого момента моя жизнь поменялась. Я понял, что в принципе-то можно есть все, если контролировать поступление инсулина в кровь.

Конечно, в чрезмерных количествах это вредит организму, и многие полностью отказываются от сладкого. Я таких людей очень уважаю, но это не мой случай. Я за то, чтобы человек не ограничивал себя в том, что ему нравится, но принимал меры для сглаживания последствий, к которым это приводит. Сейчас многие удивляются — почему я ем сладкое, ведь диабет! Но я обычно отвечаю: «Жизнь у нас одна, и лишать себя одной из радостей — это кощунство». Уверен, многие со мной не согласятся, но у каждого своя точка зрения. Таким образом я просто живу и ем все то же самое, что и здоровые люди, просто рассчитываю, сколько инсулина мне нужно под количество съеденного.

Главная опасность такого образа жизни — лень и недостаточный контроль. Естественно, замерить сахар — это 30 секунд, сделать укол — тоже, но когда это все превращается в рутину, ты думаешь: «Да ладно, потом». Вот я и попался на это. Из-за чрезмерно активной жизни и несерьезного отношения к своему здоровью сахар в крови стал часто превышать норму. К счастью, эти ситуации преподнесли мне важный жизненный урок, и я стал более осознанно относиться к своей болезни. Но к этому результату я пришел года через два. Никаких серьезных осложнений из-за частого повышения уровня сахара я не получил, но зато мой организм приобрел одну интересную особенность: ему стало более комфортно находиться на повышенных сахарах (в пределах 8-11 ммоль). Да, и такое случается. Для меня диабет — это просто жизнь с определенными особенностями. Ты живешь, но чаще ходишь к врачам, делаешь уколы, принимаешь таблетки и ешь витамины, чтобы не было осложнений. Есть еще много мелочей, с которыми совершенно спокойно можно жить.

Как-то я свернул с той структуры, которую запланировал для своей статьи изначально, но творчество иногда диктует свои правила — надеюсь, вы меня простите.

Вернемся к детству, когда я осознал возможность съедать немного сладкого и жить более полноценной жизнью. Постепенно я и моя семья узнавали все больше о диабете, и со временем эта напасть уже перестала нас пугать так, как было вначале. Но самый удивительный случай произошел со мной как-то ночью. Мне было девять лет, и я проснулся оттого, что был весь в поту и меня очень сильно знобило. Позже я узнал, что это была гипогликемия (низкий сахар). Постараюсь описать это состояние. Ты задерживаешь дыхание до того момента, пока в твоих легких уже не остается воздуха, и держишься, а твой организм исступленно хочет набрать кислород с помощью диафрагмы. Гипогликемия — почти то же самое, но все твое существо требует не кислорода, а сахара или еды. Хорошо что мама об этом знала и быстро напоила меня сладким чаем, чтобы сахар поднялся, но стресс я тогда испытал знатный. Сейчас такое бывает редко, но само чувство потребности в еде, когда она у тебя под рукой и ты неистовым ураганом сметаешь ее в полусознательном состоянии, великолепно. Может быть, это звучит странно, но я бы не прочувствовал этого, если бы не диабет. Вот один из моментов, за которые я благодарен этой болезни.

Следующий прекрасный момент — это поездки в Москву на обследование, ежегодно до 18 лет. Это время, проведенное с мамой, останется в моей памяти надолго. Учеба, учеба — и вдруг ты на месяц едешь в Москву, веселишься там, лечишься, а заодно спокойно зарабатываешь там уйму пятерок, которые потом тебе проставляют в школьной ведомости. Это было великолепно. Вообще, в жизни все построено на отношении: как ты относишься к предмету — такие эмоции он у тебя и вызывает. Например, вот перед тобой брокколи, а ты его ненавидишь, но стоит тебе начать относиться к этому продукту как к очень полезному и выращенному с любовью, как сразу и есть приятнее. То же с диабетом: если к нему относиться как к болезни, ненавидеть этот недуг, жалеть себя, то и организм будет относиться к нему как к паразиту. Но если выкинуть это из головы, принять, понять и начать жить дальше такой же активной жизнью — то и солнце станет словно тысячи ярчайших звезд. Это все идет из нашего сознания, и нужно просто научиться его контролировать. Вот и я с детства старался видеть в диабете только плюсы. Может, именно поэтому у меня после 13 лет нет особых осложнений? Честно — не знаю, но хотелось бы верить.

Такое позитивное понимание болезни, заложенное в детстве, осталось со мной до сих пор, поэтому темп моей жизни близок к бурному потоку реки, и я балансирую в ней на каноэ. Пришло время окунуться в один из поворотов реки моей жизни и рассказать вам о том, что стало фундаментальным в формировании моей личности.

В 18 лет я поступил в Российскую академию народного хозяйства при президенте РФ в городе Екатеринбурге на факультет (Гриффиндор! Ага, если бы...) государственного и муниципального управления. Нет, я обожаю свой факультет и благодарен Вселенной, что мне выпала возможность учиться именно там, но все мы хотим в Гриффиндор (хотя, наверное, есть и те, кто хочет в Слизерин). Вернемся к сути повествования. Как только я попал в стены этого учебного заведения, я захотел заниматься всем: танцами, пением, театром, студенческим самоуправлением. Меня просто распирало от возможностей и желания реализовать себя. И вот настал тот самый момент презентаций коллективов, который определил мой выбор. Труппа студенческого театра «Жест» выносит стол и ставит его в центре холла. Ребята решили не заморачиваться, приготовили кастрюлю борща и купили к нему хлеба. Они просто всех накормили, сами поели, посмеялись, пообщались и ушли. Просто борщ. Но как органично они все делали... В общем, этот борщ изменил мою жизнь и определил выбор коллектива. На следующий день была репетиция на сцене, но я боялся идти, начал сомневаться. Однако мой друг Егор легким взмахом руки подтолкнул меня в актовый зал. И двери открылись, и я оказался в мире Театра.

Когда я впервые поднялся на сцену, то понял, насколько же большой зрительный зал (сейчас я уже так не считаю, но это ощущение запомню на всю жизнь). Первая мысль: «А чего это они так активно разминаются?» Каждый раз мы слагаем легенды о том, как все, кто в первый раз приходят на репетицию, с сомнением и стеснением начинают шевелить плечами и как бы разминаются. Вот представьте себе, что вы приходите на работу и видите примерно 12 новых людей, с которыми вам нужно взаимодействовать. Страх же берет! Да, начинать всегда тяжело… Но постепенно начинаешь со всеми общаться, выступать, проводить время, и люди становятся родными, а в театре особенно. Все еще благодарю Бога (или Вселенную — так и не определился) за то, что привел меня на эту фантастическую сцену. Вы можете выступать на тысячах площадок, но свою первую будете помнить всегда.

Первым моим театральным испытанием и спектаклем стал «Балдуша» по сказке Александра Сергеевича Пушкина. Диабетикам часто советуют себя беречь, не перенапрягаться физически и так далее, но на самом деле мы всегда способны на большее, чем можем вообразить. Вот и «Балдуша» стал для меня таким преодолением себя. Спектакль был небольшой, на полчаса, но настолько активный, что один раз прогонишь от начала и до конца — и уже в поту, а ведь репетиций было много. Вроде уже не можешь, а силы все равно находятся! А все оттого, что невероятно прекрасно погружаться в атмосферу русских сказок. И вот состоялись три показа, и я отыграл мой первый спектакль… Ощущения великолепные! Ты готов упасть на сцену, устал, но энергия так и струится из твоего обессиленного тела. И не только у тебя, а у всех твоих товарищей — репетиции превратили нас в один целостный организм, а через несколько спектаклей — в маленькую театральную семью. И, исполняя финальный танец под аплодисменты зрителей, я осознал, что театр станет частью моей жизни. Как мне помешал диабет в ходе подготовки к спектаклю? Да никак! Просто я рассчитывал еду под репетиции и ел до начала, чтобы сахар в крови не понизился. Еще раз: диабет — это просто контроль за своим организмом, никаких существенных ограничений он не вносит.

Следующим этапом моей жизни стал Антон Павлович Чехов. Я считаю, что в жизни каждого уважающего себя человека должен быть этап Чехова. В произведениях этого классика заложено столько, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Наш прекрасный режиссер Наталья Николаевна Шарафетдинова решила ставить новый спектакль, по нескольким рассказам Чехова. То ли из-за моих великолепных умственных способностей, то ли из-за особой любви к моей персоне режиссер дала мне роль дурачка Петруши, который в конце рассказа кончал жизнь самоубийством. Это была первая моя серьезная роль.

Я не буду рассказывать вам о репетиционном процессе и о том, как душевные силы меня постоянно покидали, так как статья все-таки посвящена жизни с диабетом. Поэтому слушайте историю.

Событие произошло на одном из показов Чехова. Этот спектакль был сложным эмоционально: сначала ты заканчивал жизнь самоубийством, а затем превращался в ленивого барина. Вот такая была поставлена задача. И я начинаю проживать сюжет этого рассказа и понимаю, что с меня льется пот. Странно, ведь такого никогда не было, да и рано — только начало спектакля. Собрав волю в кулак, я в полусознательном состоянии доиграл сцену. Ситуация: остается еще две трети спектакля, и до меня наконец-то доходит, что у меня приступ гипогликемии! Меня трясет, я плохо соображаю, пот льется градом, но — show must go on! В прекрасном полуобморочном состоянии я доигрываю спектакль и с последними словами «Я люблю вас!!!» начинаю по задаче уходить из зала под песню Евгении Смольяниновой «В лунном сиянии». Оказавшись за сценой, сразу же бегу есть сахар. Вот это был стресс! Было, конечно, приятно, что я все-таки доиграл, но после этого случая я стал контролировать уровень сахара в крови с двойным усердием. Слава Богу, похожих инцидентов больше не было. Это было чрезвычайно интересно, но вот вам наглядный пример того, что происходит, когда диабетик забывает о такой важной вещи как контроль сахара. Но, как говорится, что нас не убивает — то делает нас сильнее!

Дмитрий Галков, диабет I типа