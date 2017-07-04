Город каменных великанов

Красноярск — город-миллионник с потрясающей природой, красивыми девушками и четырьмя мостами через Енисей, один из которых красуется на десятирублевой купюре. В рамках цикла «Местные» журналист Мария Кунская рассказывает, куда бы повела друзей и знакомых, приехавших отдохнуть в ее родной город.

Знакомство с Красноярском рекомендую начать с центра — улиц Карла Маркса, Ленина и проспекта Мира. С исторической и эстетической точек зрения интереснее всего именно проспект Мира. По замыслу архитекторов XIX века, он должен был стать «парадным коридором» от одной главной площади (где сегодня находятся Центральный парк и здание правительства края) до другой. Стены «коридора» украшают картины тех времен — здания, которые строили зажиточные купцы-благотворители. В их усадьбах и торговых домах сейчас размещаются театр имени Пушкина, ЗАГС, магазин «Детский мир» и аграрный университет.

Упирается проспект Мира в Триумфальную арку, построенную на месте первой высадки казаков-основателей города на берег Енисея в 1628 году. За ней — мост, который ведет в любимое многими красноярцами место отдыха — остров Татышев. Это огромная зеленая зона с асфальтированными дорожками, спортивными площадками и точками аренды роликов и велосипедов. Кроме детей и взрослых остров нежно любят суслики — там их тысячи. Эти толстячки ловко уплетают с руки все, чем готовы их угостить. Именно суслики — хозяева Татышева. Нахальство грызунов придает острову особое очарование. Для мохнатых обитателей здесь даже сделали пешеходный переход. Прогуливаются по острову и лисы.

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Красноярск окружен горами. Высота их не очень впечатляет — всего 500-600 метров, а вот виды приводят в трепет. Стоит посетить Торгашинский хребет, Гремячую гриву, потухший вулкан Черная сопка. По соотношению трудозатрат, времени и степени живописности я бы рекомендовала набережную «Красивый берег». Вышел из машины — и гуляй с открытым ртом.

Непременно стоит побывать и на левом берегу Енисея, на набережной. Здесь можно во всей красе увидеть самую многоводную реку России, которая делит Сибирь на Западную и Восточную. Берет начало Енисей в Саянах, впадает в Северный Ледовитый океан. Средняя температура речной воды в границах Красноярска — ноль градусов, что ничуть не останавливает моржей. Счастливые и разгоряченные, даже зимой они плюхаются в холодную воду. Причем без криков — это дурной тон. Вода дает невероятную энергию, усмиряет лень и заставляет полюбить Сибирь еще больше. Да, у нас холодно, по этому поводу можно ворчать, но лучше полюбить эту суровость. В этом истинные сибиряки.

Интересен и правый берег Енисея. Здесь стоит посетить три места. Одно из них — культурное пространство «Каменка», в прошлом ДК «Сибтяжмаш». Там проводятся «Бал в кедах», благотворительный фестиваль «Сладкий ноябрь», «Кинолужайка» — просмотр фильмов под открытым небом, на траве. Талантливые красноярцы арендуют помещения под мастерские, там же продают свои изделия. Пожалуй, это одно из лучших сочетаний молодой энергии, таланта, трудолюбия, современности и художественного вкуса в одном месте.

В последние годы радует красноярцев и правобережный ТЮЗ во главе с художественным руководителем Романом Феодори. В 2017 году спектакль «Биндюжник и Король» получил «Золотую маску», а Роман Феодори взял этот же приз как лучший режиссер-постановщик в номинации «оперетта-мюзикл/работа режиссера». На фоне блестящих привозных спектаклей московских театров работы ТЮЗа смотрятся достойно и не менее интересны.

Вишенка на торте — государственный природный заповедник «Столбы», находящийся в черте Красноярска. Безусловно, это главный бренд города.

«Видел я Альпы швейцарские и итальянские, но нигде не встречал такой красоты, как наша сибирская», — писал блестящий художник, красноярец Василий Суриков. Ежегодно заповедник посещают 350 тысяч туристов. Основной наплыв — в выходные, поэтому для посещения стоит выбирать будний день. Лучше отправляться рано утром и гулять до позднего вечера или даже переночевать в заповеднике.

Столько идти с непривычки будет тяжело, но оно того стоит. Около семи километров по асфальтированной дороге — и ты рядом с первым столбом. Возле огромных камней можно просто гулять, а на некоторые можно и забраться. Однажды я ночевала в «Столбах» без палатки в одном спальнике, на деревянном настиле, наблюдая при этом звездопад.

Летом, правда, нужно быть очень внимательными: территорию заповедника не обрабатывают от клещей, поэтому есть шанс быть укушенным. По этой причине безопаснее посещать «Столбы» зимой, к тому же обратный путь можно преодолеть на ледянке, испытывая щенячий восторг от колкого снега в лицо и возвращаясь в далекое детство. Зимой, кстати, в Красноярске можно покататься на сноуборде и на лыжах в фанпарке «Бобровый Лог», где в 2019 году пройдет Всемирная зимняя Универсиада, — сейчас город к ней активно готовится. Многие красноярцы еще не понимают масштабов мероприятия, но плюсы уже видны: идет реконструкция аэропорта.

Непременно стоит побывать на левом берегу Енисея, на набережной Фото: Антонина Шичкина / Фотобанк Лори 1 /2

Где поесть

Мое любимое место — Mike & Molly (ул. Диктатуры пролетариата, 32а)— уютное кафе итальянской кухни в центре города. Здесь особенно хороша фирменная пицца со сливочным соусом, сыром моцарелла, свежими томатами и филе цыпленка, приготовленного на гриле.

Неплох и ресторан «Фрэнки Ву» (ул. Взлетная, 57). По легенде, Фрэнки — это имя американского бизнесмена, который прилетел в Гонконг по работе. Ву — фамилия девушки, в которую он самозабвенно влюбился. Фрэнки Ву — имя их сына, о котором долгое время из-за политической обстановки Фрэнк даже не знал. Романтичное настроение вечерним посиделкам в этом ресторане придает не только история заведения и азиатско-американские блюда в меню, но и вид на Красноярск с высоты 15 этажа.

Еще одно приятное место — траттория «Формаджи» (ул. Мира, 15), где итальянская кухня похожа на оригинал.

Любителям литературы с чувством стиля рекомендую бар «Булгаков» (ул. Сурикова, 12/6), где счет приносят в томике классика.

Если поедете в «Столбы», там можно приобрести пончики и чай, но лучше взять с собой бутерброды. Особенно приятно поесть на вершине скалы.

Через Енисей в Красноярске проложено четыре моста Фото: Михаил Зверев / Фотобанк Лори

Где остановиться

Экономичный вариант — хостел InDaHouse (ул. Михаила Годенко, 1), ночь в дормитории обойдется в 360 рублей. Еще одно приличное место — экохостел «Среда» (ул. Сосновского, 82/1), здесь сутки проживания стоят 400 рублей.

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Те, кто дорожит своим комфортом, могут поселиться в спа-отеле «Такмак» (ул. Базайская, 234а). Номер в гостинице стоит 3,2 тысячи рублей, таунхаус — 5,5 тысячи. Все здания стоят в зеленой зоне, на пригорке с потрясающим видом на горы и лес. Кстати, «Такмак» — это название одной из скал в «Столбах», она находится неподалеку.

Есть в городе и сетевые отели. Например, Novotel (ул. Карла Маркса, 43) и Ibis (ул. Карла Маркса, 123). Ночь в них обойдется от четырех тысяч рублей. За те же деньги можно остановиться в гостинице «Красноярск» с видом на Енисей (ул. Урицкого 94).

В заповеднике «Столбы» тоже есть домики для туристов: «Михвасовка», «Вилла», «Музеянка», «Перушка», «Чернышовка», «Ферма», «Кулибаба», «Абормоты». Стоимость аренды домика на шесть человек в будни — 4,5 тысячи рублей, в выходные — 6,5 тысячи.

Видео: Copter24.ru / YouTube

Что привезти

Прогуливаясь по «Каменке», зайдите в местный магазин. Здесь можно купить лонгборды, открытки ручной работы, стильные украшения, упакованные в стеклянные колбы с пробками, деревянные очки. Лично меня больше всего цепляют украшения экобренда ISTOMIN из рога лося и оленя, полудрагоценных камней, серебра, дерева и ювелирной глины.

Любители магнитиков найдут широкий ассортимент на территории заповедника «Столбы» — берите те, что с сусликами.

Из съестных сувениров стоит купить коробки конфет от местной шоколадной фабрики «Краскон»: «Вечерник Красноярск», «Командор Резанов», «Виды Красноярья». Не забудьте и кедровые орешки, которые в Красноярке дешевле, чем в остальной России.