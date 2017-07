Спортсмем года

В Reddit 4 июля устроили фотошоп-битву c использованием искаженного изображения гроссмейстера Мориса Эшли. Фото было сделано в момент вручения чемпиону мира по шахматам Магнусу Карлсену приза за победу в турнире Your Next Move. Спортсмены часто не сдерживают эмоций на соревнованиях и официальных мероприятиях. «Лента.ру» вспомнила самые известные мемы со спортсменами.

Плачущий Джордан

Основой для мема послужила фотография баскетболиста Майкла Джордана с церемонии его включения в Зал славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2009 году. Растроганный спортсмен прослезился. Впервые мем опубликовали в 2012 году, когда принадлежащая Джордану команда НБА «Шарлотт Бобкэтс» попала в черную полосу и проигрывала буквально всем подряд. По неизвестным причинам мем стал популярным только через 3 года.

К 20-летию знаменитого боя, в котором Майк Тайсон откусил у Эвандера Холифилда кусок уха.

Плачущий Месси

26 июня 2016 года Лионель Месси подвел сборную Аргентины в финальном матче Кубка Америки с чилийцами. Впервые в карьере Лео промахнулся в серии пенальти. Футболист очень расстроился, зато порадовались создатели многочисленных мемов.

Когда она пишет, что вы всего лишь друзья.

Когда она развела тебя на отсылку картинок, а сама в ответ ничего шлет.

Роналду и мотылек

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду покинул поле в начале финального матча Евро-2016 с французами из-за обидной травмы. Когда футболист понял, что не сможет продолжить игру, он сел на газон и заплакал. В этот момент на его лицо сел мотылек. Одни пользователи предположили, что мотылек попытался утешить расстроенного игрока, другие — что Роналду из-за него и разрыдался.

— The Ronaldo Moth (@TheCR7Moth) 10 июля 2016, 20:13

Карате-пацан Акинфеев

В заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций с Мексикой голкипер сборной России Игорь Акинфеев вышел из ворот, но не рассчитал силы. Пытаясь дотянуться до мяча, он слишком высоко поднял ногу и попал мексиканцу по голове. За этот удар российского вратаря окрестили мастером карате и сделали героем мема.

Бюст Роналду

У терминала международного аэропорта на португальском острове Мадейра установлен бронзовый бюст все того же многострадального Роналду. В сети не обнаружили сходства между скульптурной копией и оригиналом, что породило множество шуток и фотожаб.

Маккайла не рада

На Олимпийских играх в Лондоне американская гимнастка Маккайла Марони уступила в опорном прыжке румынке Сандре Избаша. Получая серебряную медаль, она разочарованно поджала губы. Выражение ее лица мгновенно стало мемом.

Злобный Фелпс

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс побеждал не всегда. Так, на Играх в Рио-де-Жанейро перед полуфинальным заплывом камеры поймали его злое лицо. Дальнейший механизм возникновения мема объяснять излишне.

Улыбающийся Болт

Фотография улыбающегося спринтера Усейна Болта, сделанная во время стометровки на Олимпийских играх в Рио, также превратилась в мем. В интернете обратили внимание на уверенность спортсмена в победе и улыбку на камеру в момент забега.

Когда в середине 100-метровки вспомнил, что нужно обновить профиль на Facebook.

Когда услышал, что кто-то привез пиццу в конференц-зал.