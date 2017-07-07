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Заметный перевес

Почему был отменен главный бой UFC 213

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December 30, 2016; Las Vegas, NV, USA; Amanda Nunes celebrates her TKO victory and championship retention against Ronda Rousey during UFC 207 at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports
Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Главным событием масштабного турнира UFC 213 в Лас-Вегасе должен был стать ответный поединок между Амандой Нуньес и Валентиной Шевченко. Однако бразильская спортсменка, как и Хабиб Нурмагомедов, попала в больницу за несколько часов до начала турнира, из-за чего бой был отменен. «Лента.ру» — о причинах госпитализации Нуньес и итогах UFC 213.

Отложенный реванш

В марте 2016-го Валентина Шевченко, имеющая паспорта Киргизии, России и Перу, сумела продержаться чуть больше двух раундов в поединке с Амандой Нуньес. Бразильянка отправила соперницу в нокаут, показав, что готова бороться за чемпионский титул в легчайшем весе. Пояс она завоевала в следующем бою, одолев Мишу Тейт, а в последний день 2016 года беспощадно побила Ронду Роузи, защитив свой титул.

Вслед за американкой лишить Нуньес статуса чемпионки должна была попытаться Шевченко. Очевидно, что помимо пояса, перед представительницей Киргизии (под флагом этой страны она выступает в UFC) стояла задача отомстить за мартовское поражение. С того момента Валентина успела провести два боя, в том числе с бывшей чемпионкой Холли Холм, победив в обоих.

Агрессивная и амбициозная Пуля, как называют Шевченко, готовилась выйти против Нуньес во второй раз и отобрать у нее пояс. За несколько часов до их боя Дана Уайт, глава UFC, объявил: бразильянка госпитализирована, поединок отменен, а главным событием вечера станет встреча за временный титул в среднем весе между Йоэлем Ромеро и Робертом Уиттакером.

Как объяснила Шевченко, Аманда попала в больницу по той же причине, что и Хабиб Нурмагомедов в марте этого года. Бразильянка решила получить преимущество после взвешивания, быстро набрав вес, однако слишком увлеклась игрой со своим телом.

Сам Уайт назвал решение Нуньес об отказе от боя на 90 процентов психологическим. При этом, по его словам, бразильянка почувствовала недомогание накануне. После полного медицинского обследования она была допущена до участия в турнире, однако утром в день проведения UFC 213 позвонила Уайту и вновь пожаловалась на плохое самочувствие. «Мы вернули ее в больницу и снова проверили. Тогда она заявила, что не хочет драться», — отметил глава организации.

Поединок, возможно, состоится 9 сентября на турнире UFC 215 в канадском Эдмонтоне. Однако он не станет первым в карде. Уайт заявил, что поединки с участием Нуньес больше не будут главными на соревнованиях под эгидой этой организации.

Российская победа

Несмотря на отмену титульного поединка в женском легчайшем весе, на UFC 213 было на что посмотреть. Впрочем, долгожданных нокаутов в основных боях зрители не увидели. Внезапно ставший главным поединок Уиттакера с Ромеро продлился все отведенные на него пять раундов, хотя оба бойца известны как жесткие нокаутеры. Роберт, представляющий Австралию, начиная с третьего раунда практически безответно избивал 40-летнего кубинца, а к последнему отрезку его соперник был в шаге от нокаута. Тем не менее Ромеро дотерпел, чтобы увидеть, как судьи единогласно отдали победу Уиттакеру.

Теперь австралиец станет соперником опытнейшего американца Майкла Биспинга, который носит чемпионский пояс в среднем весе. И он будет отнюдь не аутсайдером в этом бою.

Бывший чемпион UFC бразилец Фабрисиу Вердум чередует победы с поражениями. Свой титул он утратил в мае 2016-го, когда проиграл сербу Стипе Миочичу нокаутом в первом раунде. Новоиспеченный чемпион в следующем бою спокойно нокаутировал голландца Алистара Оверима. На UFC 213 две жертвы Миочича встретились уже в третий раз.

Как и в главном бою вечера, спортсмены выясняли отношения в течение пяти раундов. Сначала Вердум пытался утащить соперника в партер, но Оверим раз за разом легко пресекал эти попытки. Тогда бразилец предложил пойти в обмен ударами, голландец согласился, но сделал это напрасно. Фабрисиу атаковал чаще, попадал точнее, а в конце заключительного раунда провел эффектный прием на глазах у судей. Которые, похоже, были закрыты.

Несмотря на ощутимое преимущество Вердума, победа досталась Овериму, который пошел ее отмечать под оглушительный свист с трибун. Голландец вышел вперед в их трехматчевом противостоянии, но удовлетворен ли он сам таким выигрышем?

Одним из двух спортсменов, досрочно решившим исход своего поединка в основном карде, стал российский боец Алексей Олейник. В бою в категории свыше 93 килограммов он задушил американца Трэвиса Брауна, хотя соперник едва не отправил его домой в середине первого раунда. Осторожно начавший россиянин пошел в безбашенную атаку на Брауна и получил тяжелый удар с левой в голову. Олейник упал, Трэвис моментально оказался сверху, однако не стал добивать бойца. Как оказалось, зря. Восстановившийся Алексей ответил ударом с правой, после которого Браун оказался на настиле, но удушить соперника он не успел.

Сделал он это во второй пятиминутке. После захвата россиянина Браун попросил судью остановить поединок, что тот и сделал. Это 52-я по счету победа Олейника в боях по правилам ММА — есть чем гордиться!

Евгений Бакин

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Главный бой UFC 213 отменен

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December 30, 2016; Las Vegas, NV, USA; Amanda Nunes celebrates her TKO victory and championship retention against Ronda Rousey during UFC 207 at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY SportsЗаметный перевес
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