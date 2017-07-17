По высшему разряду

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Как Путин ухаживает за первыми леди и коллегами-женщинами

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Кристина Фернандес де Киршнер и Владимир Путин
Кристина Фернандес де Киршнер и Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Женщина в красном или сотрудник ФСО — такие споры разразились в сети вокруг фотографии, появившейся во время поездки российского президента Владимира Путина на Валаам. В кадре глава государства открыл заднюю дверь внедорожника, откуда неизвестный (или неизвестная) указывали куда-то в сторону. Качество снимка, появившегося в сети, не позволяло рассмотреть, женская это рука или мужская и что из себя представляет загадочное красное пятно. Версия про сотрудника охраны пользователям сети показалась скучной, а потому сошлись на том, что с президентом на Валаам прибыла потенциальная первая леди. Никакой женщины в красном, как выяснилось позже, в машине не было. Зато неделей ранее президент пообщался с первой леди в белом. «Лента.ру» вспомнила, чем запомнились встречи Путина с женами глав государств и коллегами-женщинами.

«Они [члены команды американского президента Дональда Трампа] в какой-то момент отправили первую леди, чтобы проверить, сможет ли она нас забрать оттуда, но это тоже не сработало», — рассказывал госсекретарь США Рекс Тиллерсон о попытке Мелании Трамп прервать переговоры ее супруга с российским президентом. Первая встреча лидеров двух стран прошла в первый день саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге, 7 июля, и продлилась 2 часа 15 минут. По словам Тиллерсона, Мелания Трамп прервала беседу глав государств за час до ее окончания.

Вечером того же дня первая леди Соединенных Штатов и сама побеседовала с российским президентом — не с глазу на глаз, зато в неформальном обстановке: на торжественном банкете в честь открытия саммита G20 Мелания Трамп в коктейльном белом платье с длинной бахромой оказалась за столом по левую руку от Владимира Путина. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, беседа касалась вопросов, которые возникают у женщин при работе в разных сферах жизни. «И мне показалось, что определенная симпатия была в этом общении», — отметил представитель Кремля.

Оценил ли эту «симпатию» Дональд Трамп — неизвестно. Сам он, однако, во время ужина развлекал беседой жену аргентинского президента Маурисио Макри.

Аргентинская дружба

С предшественницей Макри — Кристиной Фернандес де Киршнер — Путина связывали теплые отношения. Теперь уже бывшая президент Аргентины, которую на родине называют королевой Кристиной, всячески высказывала поддержку Москве. В 2014 году указала западным странам на их лицемерие в вопросе присоединения Крыма (сравнив его с ситуацией вокруг Фолклендских островов, из-за которых Аргентина безуспешно воевала с Великобританией) и называла Владимира Путина «глобальным лидером в глазах всего мира», говоря о политике России по борьбе с международным террором.

Три года назад российский лидер посетил Буэнос-Айрес с официальным визитом. Главы государств тогда обменялись памятными подарками: Путин получил бандонеон — музыкальный инструмент для сопровождения исполнения танго, а Киршнер — серебряный ларец ручной работы.

Ответный визит аргентинской «королевы Кристины» в Москву спустя год запомнился галантным поступком Владимира Путина. Во время переговоров в Кремле его коллега уж было взялась налить себе воды, поскольку члены ее делегации на ее желание никак не среагировали, но российский президент взял дело в свои руки.

Видео: Catiusha Curochkina / YouTube

В преддверии выборов президента Аргентины, участие в которых было закрыто для госпожи Киршнер (у нее истекал уже второй президентский срок), лидеры двух государств провели переговоры по видеоконференцсвязи. Говоря о гастролях Большого театра в Латинской Америке, Владимир Путин ввернул явный комплимент: «Мы, кстати говоря, совсем недавно наблюдали, как вы танцевали на одном мероприятии политического характера. Это только украсило, мне кажется, политический ландшафт вашей страны. Вы замечательно это делали и очень изящно, думаю, что абсолютно в аргентинском стиле». Видео с танцами Киршнер не мероприятии в поддержку кандидата в губернаторы Буэнос-Айреса стал вирусным.

Еще один старый друг

С канцлером ФРГ Ангелой Меркель у Владимира Путина еще более долгая история знакомства. Сколько раз встречались лидеры наших стран — с трудом можно сосчитать, при этом один неловкий момент десятилетней давности, случившийся в ходе визита Меркель в Сочи, вспоминают до сих пор. Тогда Владимир Путин пришел на встречу с коллегой в сопровождении Кони — лабрадора, подаренного ему Сергеем Шойгу. Ангела Меркель сюрприза не оценила. До этого она признавалась, что стала бояться собак после того, как во время велосипедной прогулки ей в ногу вцепился соседский охотничий пес.

Кони не кусалась, но все же напугала канцлера. Когда лабрадор приблизилась к фотокорреспондентам, Меркель без оптимизма сказала: «Сейчас журналистов будет кушать». Владимир Путин пытался заверить коллегу, что питомец не кусается, но это мало помогло. Вспоминая этот инцидент в 2016-м, глава государства подчеркнул, что, наоборот, хотел сделать приятное Ангеле Меркель: «Я потом объяснился с ней и извинился за это».

Принимая в 2013-м саммит «Большой двадцатки», Владимир Путин не заставил сомневаться в своих джентльменских качествах: во время праздничного шоу в Петергофе бережно укутал Ангелу пледом.

На последнем саммите «двадцатки», который принимала теперь уже Меркель в Гамбурге, российский президент не упустил возможности поддержать коллегу: во время церемонии приветствия Владимиру Путину, как отмечали журналисты, удалось чем-то ее рассмешить. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Ангела Меркель — радушная хозяйка.

Хотел как лучше

Если европейская публика восприняла желание Путина укрыть коллегу пледом от холода как галантность, то на Востоке похожий поступок был воспринят в штыки. На саммите АТЭС в 2014 году, проходивший осенью, российский президент решил поступить как джентльмен и укрыть первую леди Китая Пэн Лиюань теплой накидкой. Лидер КНР Си Цзиньпин в этот момент увлеченно о чем-то беседовал с президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой. Все произошло буквально за полминуты: Владимир Путин накинул на плечи жены китайского коллеги шаль, но уже через несколько секунд она отдала ее охраннику и надела свое пальто. Для китайцев это стало скандалом: оказалось, что такой поступок полностью противоречит восточным представлениям о дипломатическом этикете. Для китайцев европейская галантность в подобном проявлении оказалась сродни оскорблению. Впрочем, Си Цзиньпин зла на российского коллегу не таил и разумно списал все на различия национальных традиций.

Видео: WN Today / YouTube

В Кремле участвовать в дискуссиях об уместности шага президента отказались. «Традиция не традиция, женщина не женщина, а прохладно всем одинаково», — пресек все споры пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. А в китайской соцсети Weibo российским президентом некоторые китаянки и вовсе восхищались, сочтя его жест поступком поистине уверенного в себе мужчины. Посты в защиту главы государства даже отмечали специальными хештегами: «Заботливый Путин» и «Путин джентльмен».

А вот у Дональда Трампа, сделавшего неудачный комплимент супруге французского президента Эммануэля Макрона, защитников почти не нашлось. Американский лидер, как писала The Guardian, внимательно рассмотрел 64-летнюю Бриджит Макрон с ног до головы и дважды с одобрением отметил, что она находится в чудесной форме. Рядом при этом находилась его жена Мелания Трамп. В сети сочли его комментарии скабрезными и посочувствовали первой леди США.

Екатерина Кориненко

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