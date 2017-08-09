Удовольствие от жизни

Шел 2004 год. Я учился в 7-м классе обычной школы в городе Каменск-Уральский и еще не знал, чем бы я мог заниматься в будущем, профессионально. Одно я понимал точно: я фанат музыки. И не попсы или рока, а хип-хопа. Да, сначала это был американский рэп. И прежде всего Эминем. Потом оценил и песни русскоязычных артистов в этом жанре.

Я смотрел видеозаписи концертов российских артистов по интернету. Те эмоции не сравнить ни с чем. Прошло 12 лет, и я все помню. После школы, в 2009 году, поехал учиться в город побольше, в Екатеринбург. Тогда-то и попал на первый концерт. На сэкономленные деньги, которые мне давали на питание, я купил билет на группу «Каста». У меня была температура 38, но я все равно пошел на концерт. На следующий день чувствовал себя прекрасно. А воспоминания и радость остались на всю жизнь.

Учился, параллельно продавал билеты на концерты. Появились хоть какие-то деньги и возможность посещать выступления любимых артистов бесплатно. Тогда я понял, что не хочу заниматься офисной работой. Поставил себе цель: я не хочу в будущем в чем-то себя ограничивать, не желаю, чтобы моя семья не могла себе что-то позволить. И я начал очень много работать, чтобы осуществить это.

Устроился в рекламное агентство, которое занимается не только рекламой, но и организацией концертов. Усердно трудился, старался, не жалея себя и своего здоровья: недосыпание, ночной график, мало отдыха. Два года в таком ритме жизни. Плюс, помимо всего этого, давило душевное состояние, были моменты, из-за которых переживал в тот период.

На дворе 2014 год, лето. Замечаю, что стал пить различные жидкости в огромных количествах, похудел. Меня не покидало ощущение постоянной вялости, был измотан, даже если ничем себя не нагружал. Далее — отравление. Именно так я думал: отлежусь пару дней, попью куриного бульона, и все будет хорошо, но решил на всякий случай сдать кровь на сахар. Вечер, сижу в комнате, результат прислали на почту: 25 ммоль/л при норме 5,5. Я тогда не понимал всей серьезности ситуации, не знал про диабет абсолютно ничего. В итоге на следующий день попадаю в больницу, впитываю много информации: это на всю жизнь, нужны каждодневные уколы не по разу и так далее.

Изображение: предоставлено Акку-Чек

Прошел месяц, два, потихоньку стал привыкать. Постепенно вошел в свой прежний ритм жизни: работа, дом, развлечения, работа, концерты… Спустя два года, в сентябре 2016 года, ко мне пришло осознание того, что я стою на месте, не развиваюсь как личность. Около года в моей жизни ничего не менялось в лучшую сторону, нужно было двигаться дальше. Я много советовался с друзьями, дискутировал с родителями на эту тему. Один из моих друзей, Иван Пшенин, предложил мне поездку в столицу, где он в тот момент и находился. Ваня со дня на день должен был получить диплом выпускника ВГИК по специальности «кинооператор». За пять дней пребывания в Москве мы посетили пару концертов, несколько выставок, поучаствовали в различных авантюрах, в общем, замечательно провели время. Вечером, в день моего вылета, заскочили в кафе, в котором мы с трудом нашли место. Перед едой я сделал стандартную для диабетика процедуру: померил сахар, прикинул, сколько углеводов я съем, и ввел нужное количество инсулина.

И тут нас осенило — а почему бы нам не выпустить несколько роликов на тему диабета и как с ним жить? Почему нам эта идея не пришла раньше? У нас же была команда, чтобы это осуществить без каких-либо проблем: Иван — режиссер; Вероника Калдымова — эндокринолог, она сама болеет диабетом с детства; Лариса Расторгуева — редактор. В Екатеринбурге мы стали активно готовиться к запуску проекта на YouTube, написали несколько сценариев, провели съемки. И начали выпускать ролики, по одному видео в неделю на разные темы. Свой канал мы позиционировали как уникальный социальный проект, направленный на психологическую помощь людям, страдающим сахарным диабетом, а также для их друзей и близких. Мы пытались показать всем, что диабет — не приговор, объясняли, как не только жить с ним, но и получать удовольствие от жизни.

На этом мы останавливаться не хотели. В планах было написать сценарий к полнометражному фильму, собрать средства на съемки и выпустить его в свет. Мы связались с Министерством здравоохранения Российской Федерации, сообщили о желании создать и реализовать этот проект. В итоге нам пришел ответ — ждем конечного результата. В течение двух недель был написан сценарий, придумали название проекта. «То самое». То самое, ради чего стоит жить, понимаете? Это первый полнометражный документальный фильм, рассматривающий не просто заболевание, как это делают другие, а истинные психологические проблемы заболевшего. Фильм объясняет, как жить дальше, мотивирует на новые свершения, дает возможность почувствовать и понять нашу планету. Проект получит широкую огласку в обществе, что поможет диабетикам не бояться заявлять о себе и своем недуге. Фильм делится на три части.

1. Художественная. В ней рассказывается история маленького мальчика, который повредил ногу и больше не может играть с друзьями в футбол. Несмотря на постоянные неудачи, он раз за разом, не сдаваясь, строит замок из песка и философствует с автором о понятии счастья.

2. Мокьюментари. Раскрывает мою историю.

3. Документальная. В ней мы поднимем проблему диабета в современном обществе, пообщаемся с публичными личностями. Поговорим о лекарстве, мошенниках, выкачивающих деньги, о социальных проектах, поддерживающих диабетиков, и в целом затронем все межличностные аспекты жизни с заболеванием.

Всю эту информацию распространило несколько новостных порталов. В результате мы получили приглашение на благотворительный вечер «Бал цветов», направленный на оказание помощи инсулинозависимым детям. В начале апреля мы с Иваном приехали в Москву. Также мы надеялись найти спонсоров для своего проекта. Спустя пару недель нам пришло письмо от компании «Рош Диабетес Кеа Рус», представляющей бренд «Акку-Чек»: «Мы хотим оказать спонсорскую помощь вашему проекту в полном размере».

Нашей радости не было предела. Появился настрой, начали заниматься макетами декораций, раскадровкой и прочими элементами подготовки картины для съемок. На данный момент мы готовы запустить фильм в производство. Осталось подписать ряд документов, после чего мы получим финансирование в полном объеме и назначим первый съемочный день. Закончить проект планируем ко Всемирному дню борьбы с диабетом (14 ноября).

Я на 100 процентов уверен в том, что фильму быть! И это меня так радует, не представляете. Впереди целое лето, которое будет очень увлекательным благодаря этому проекту.

К чему я все это вам рассказал? Люди, в любой жизненной ситуации можно и нужно искать положительные моменты. Я вам попытался об этом рассказать на собственном примере. Любите, будьте любимы, развивайтесь, самореализуйтесь и не забивайте проблемами и трудностями свою голову. Чем больше на вашем жизненном пути трудностей, которые вы преодолеваете, тем сильнее вы становитесь.

Иван Тушков, диабет I типа