«Когда ты достаешь труп из ванны с формалином...»

В пятницу, 11 августа, аудитория новостного паблика «Мурзилка» во «ВКонтакте» перешагнула отметку в полмиллиона читателей. Один из создателей сообщества пожелал остаться анонимным, но рассказал «Ленте.ру» о леденящих кровь преступлениях, легализации марихуаны и суровой реальности жизни.

«Малой повзрослел»

Все началось в 2012 году — я сидел в комнате общежития, подыхал от голода и слушал треки Паши Техника, параллельно созерцая происходящие за окном ужасы жизни. Именно тогда у меня появилось желание хоть как-то отобразить реальное положение дел в России через криминал.

Дело в том, что такие понятия, как политика и экономика, довольно эфемерны и неосязаемы для рядового человека. Например, новость об изменении ставки рефинансирования читатель подсознательно воспримет слабо или вообще не обратит на нее внимания. Однако, если ему рассказать, что соседа дядю Колю с девятого этажа убили за сигарету, что, к слову, происходит довольно-таки часто, он в полной мере осознает картину происходящего.

Уровень жестокости и озлобленности в России — следствие общего состояния страны. То есть, чем беднее народ, тем более он агрессивен по отношению к окружающим. Это наглядно выражается в убийствах, изнасилованиях и прочих леденящих кровь преступлениях.

Цель «Мурзилки» — с помощью инцидентов, происшествий и совершенно реальных ужасов, наглядно показать происходящее в стране, чтобы человек руководствовался не только новостями из белых кабинетов и министерств. Государственные и федеральные СМИ — это мейнстрим. Мы же представляем андерграуд, мы — это суровая реальность жизни.

Вообще Мурзилка — это веселый представитель народности брауни, который родился в далеком 1924 году. Тогда он был маленький и смотрел на мир сквозь призму детского восприятия, жил в сказочном волшебном мире и даже верил в светлое будущее.

Но сейчас на дворе 2017 год: Мурзилка повзрослел и стал более осознанно подходить к жизни. Он сменил призму детского веселья на призму разума, начал понимать все ужасы происходящего вокруг. Жесткий контраст между тем, что писалось и обозревалось в «Мурзилке» в Советском Союзе, и тем, что пишется и обозревается сейчас.

Нефейковые новости

Мы стараемся брать новости только из источников, обладающих лицензией СМИ. Скажем так, они не могут врать. Любой новостной агрегатор не может писать фейки. Отмечу, что несмотря на нашу очевидную криминальную направленность, контактов и источников в правоохранительных органах у нас нет. Нам достаточно брать информацию у аккредитованных изданий, которые получают точные данные напрямую от представителей МВД.

С новостями нам помогают и подписчики. Раньше мы все делали самостоятельно — брали информацию из источников, серфили, искали, проверяли. Сейчас началась оттепель, и народ как-то активизировался. Сам не знаю, что движет людьми, но нас, по неизвестной причине, просто заваливают новостями из регионов. Это, кстати, позволяет нам обозревать происходящее на довольно обширной территории. Скорее всего, каждый из них хочет рассказать о том ужасе, который произошел у него во дворе.

Иногда читатели присылают и личные истории. Правда, тут надо аккуратнее: однажды мы получили бан от администрации «ВКонтакте» за то, что написали о притонах для зоофилов. Новость оказалась фейковая. С тех пор мы жестко проверяем, что достоверно, а что нет.

Второй бан нам кинули за публикацию ссылок на страницы погибших людей. Во «ВКонтакте» расценили это как намеренную организацию набегов на аккаунты мертвых пользователей: тогда наши подписчики завалили их профили гневными комментариями и поиздевались над ними. Лично я считаю, что умершего человека вообще не волнует, что о нем пишут. Я бы, например, не расстроился.

Как ни странно, проблем с правоохранительными органами у нас ни разу не было. Наверняка причина в том, что мы — часть МДК. То есть правовая поддержка нам обеспечена на достаточно высоком уровне. Мы в принципе не боимся писать на любые темы.

Цензура и работа за идею

Мы стараемся максимально гиперболизировать новости. Если просто написать о том, что бомжа в Красноярске повесили на проводах — человек посмотрит и забудет. А если придать этому какой-то сакральный смысл и провести параллель с какими-то ритуалами эпохи палеолита, то читателя это заинтересует и займет больше пространства в его подсознании.

Корень зла таится внутри человеческой сущности, и нам нужно показать все самые темные ее уголки. Именно поэтому мы обозреваем не только происходящее России, но и за рубежом. Описываем самые резонансные дела и глобальные, мировые новости. Об этом мы точно не можем молчать.

Чтобы окончательно не сойти с ума, мы часто прибегаем к юмору — иронии и сарказму. Если постоянно воспринимать все происходящее в стране через душу и сердце, можно легко обзавестись ранней деменцией. Без шуток, шизофрения вам обеспечена.

Для жестких материалов, которые нельзя публиковать в открытых группах, у нас есть собственное, отдельное от МДК сообщество «Убежище #mrzlk», где мы выкладываем шок-контент, 18+ и тому подобное. Например, в «Мурзилке» мы не сможем опубликовать снимки разбившегося мотоциклиста, его черепа и валяющихся отдельно от тела рук и ног. А людям хочется посмотреть, увидеть полную версию без цензуры. К слову, я студент медицинского университета. Когда ты голыми руками достаешь труп из ванны с формалином, то цифровое изображение какого-то убийства — это пустяки.

Кроме того, «Убежище #mrzlk» — страховка от бана. Нас могут заблокировать в любой момент и под любым предлогом. Потому что мы говорим правду.

Рекламу мы делаем редко. Если честно, в нашей стране мало стоящих стартапов и компаний, достойных упоминания в «Мурзилке». Рекламировать казино и средства для увеличения пениса — это, на мой взгляд, зашквар и ниже нашего достоинства. Табу. Тем не менее понравившемуся проекту мы можем сделать рекламу абсолютно бесплатно и безвозмездно. Но это должно быть нечто такое, что зайдет лично нам, нестандартное и интересное, что расширит информационный кругозор наших читателей.

Честно говоря, мы сами не особо и нуждаемся в рекламодателях. Во-первых, нам немного помогает МДК. Во-вторых, нас поддерживают наши подписчики, жертвующие деньги на проект. Средняя сумма доната — тысяча рублей. Бывает, что за пару месяцев набегает 40, а то и больше тысяч. Вообще, мы работаем только за идею.

В чем правда

В целом, очень расстраивает архаичность нашего политического режима. У нашей власти нет ни одного актуального и современного подхода к решению проблем населения. На этом фоне просто напрашиваются какие-то изменения. Нам печально смотреть на пассивность людей, которых откровенно обнимают сзади.

И все же гражданская активность растет. Люди постепенно осознают происходящее, анализируют ошибки власти. Благодаря интернету сегодня гражданское мышление выходит на новый уровень. В сети практически нет никаких рамок, больше правды, меньше пропаганды. Я, например, телевизор не смотрю вообще — там всегда стакан наполовину полон, даже если это не так.

И да, мы за легализацию марихуаны. Ввиду своей специализации, я точно знаю, что 99 процентов самых леденящих кровь преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения. В России это очень серьезная проблема, как удавка, душащая население страны. Нужно двигаться к легализации или хотя бы декриминализации, чтобы легкие наркотики вытеснили алкоголь, который опасен для мозга и убивает клетки.

«ВКонтакте» — это один из последних оплотов свободы слова. Идти в сторону создания сайта или организации СМИ мы не хотим. Мы сами, честно говоря, точно не знаем, куда двигаться дальше. Сейчас наше слово набирает силу, наши подписчики набирают силу. Их полмиллиона: по численности — как армия Чингисхана. И мы им очень благодарны.