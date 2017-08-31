«Во тя занесло»

В Мончегорске при поддержке «Норникеля» прошел уже второй по счету поэтический фестиваль «Табуретка». Первый раз поэты взбирались на гигантскую бетонную табуретку в прошлом году. В этот раз кроме поэтов российских на ней можно было встретить и авторов из Финляндии и Индонезии — Вилле Хютёнена и Ивана Джакония Курниавана. Как все это происходило — в нашем Instagram-репортаже.
На поэтическом фестивале "Табуретка" в Мончегорске. Фестиваль был весьма занятный - множество площадок, литературная ярмарка, постоянные выступления. С 12:00 до 17:00 ни минуты свободного времени, да и само время пролетело незаметно. И что немаловажно - не подвела погода! На данном моменте - пером подписываю открытку!) #мончегорск #мурманскаяобласть #фестиваль #табуретка #табуреткафест #поэт #поэзия #поэталексейбашкиров #алексейбашкиров #башкиров #monchegorsk #murmanskregion #festival #taburetka #taburetkafest #poet #poems #poetalexeybashkirov #alexeybashkirov #bashkirov #instapic #instacool #instagood
🎭Авторы из России, Индонезии и Финляндии выступили на II Международном поэтическом фестивале «Табуретка», который состоялся в Мончегорске в парке им. Сергея Бровцева в минувшие выходные. В число финалистов вошла поэтесса из Мурманска Дарья Высоцкая. Мероприятие посетили более двух тысяч гостей, которые могли услышать в парке редкие записи голосов Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Роберта Рождественского и других известных поэтов.
С замечательными девчонками - организаторами фестиваля! Спасибо за замечательное настроение!))) #мончегорск #мурманскаяобласть #фестиваль #табуретка #табуреткафест #поэт #поэзия #поэталексейбашкиров #алексейбашкиров #башкиров #monchegorsk #murmanskregion #festival #taburetka #taburetkafest #poet #poems #poetalexeybashkirov #alexeybashkirov #bashkirov #instapic #instacool #instagood