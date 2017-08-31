«Во тя занесло»

В Мончегорске при поддержке «Норникеля» прошел уже второй по счету поэтический фестиваль «Табуретка». Первый раз поэты взбирались на гигантскую бетонную табуретку в прошлом году. В этот раз кроме поэтов российских на ней можно было встретить и авторов из Финляндии и Индонезии — Вилле Хютёнена и Ивана Джакония Курниавана. Как все это происходило — в нашем Instagram-репортаже.

#табуретка #taburetkafest #мончегорск #поэзия #фестиваль A post shared by Дарья Высоцкая (Dara Visota) (@daravisota) on Aug 27, 2017 at 1:25am PDT

#repost Reading poem in Poetry beyond the Arctic Circle : 2nd International Poetry Festival «Taburetka» in Monchegorsk, Murmansk #taburetkafest #poetryfestival A post shared by Iwan Jaconiah Kurniawan (@iwanjaconiah) on Aug 27, 2017 at 3:44pm PDT

Поэтический фестиваль "Табуретка" 👍Мэр Мончегорска Дмитрий Староверов печатает стихотворение, а Председатель Комитета по культуре Мурманской области Сергей Ершов пером подписывает открытки ❤️ #taburetkafest #табуреткафест #норникель A post shared by «Живая классика» (@live_classics) on Aug 26, 2017 at 8:50am PDT

#моиумнички❤️ #показательноевыступление #табуреткафест #мыволшебники💫✨🙃 #мыумеемвсё A post shared by Веруничка (@verachiriseu) on Aug 26, 2017 at 2:03pm PDT

Сегодня в Мончегорске состоялся поэтический фестиваль " Табуретка " A post shared by Попков Виталий (@popkovv) on Aug 26, 2017 at 10:06am PDT

🎭Авторы из России, Индонезии и Финляндии выступили на II Международном поэтическом фестивале «Табуретка», который состоялся в Мончегорске в парке им. Сергея Бровцева в минувшие выходные. В число финалистов вошла поэтесса из Мурманска Дарья Высоцкая. Мероприятие посетили более двух тысяч гостей, которые могли услышать в парке редкие записи голосов Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Роберта Рождественского и других известных поэтов. A post shared by Вестник Мурманск (@vestnikmurmansk) on Aug 28, 2017 at 6:33am PDT

В эти минуты международный #фестиваль #табуретка в Мончегорске A post shared by Kn51 (@kn51.ru) on Aug 26, 2017 at 3:30am PDT



