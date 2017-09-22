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Интересная капуста получается

Рассказ об огороде, где растения можно нюхать, трогать и пробовать на вкус

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Фото: Алсу Гузаирова

Электронный поводырь вместо белой трости и очков… Сайт «Опиши мне», на котором волонтеры описывают незрячим людям все, что они попросят, — от произведений мирового искусства до любимой одежды или брелока для ключей… Не так давно список социальных проектов, посвященных слепым и слабовидящим людям, пополнился еще одним начинанием. В Ботаническом саду МГУ имени Ломоносова «Аптекарский огород» открылась одна из самых больших в столице тактильных площадок — «Сенсорный сад пяти чувств». «Лента.ру» рассказывает о нем в продолжение проекта «Страна добрых дел».

— О, какой запах! По-моему, я ноготков никогда и не нюхала! — восклицает Галина.

— А ты посмотри, какие они красивые! Лепестки оранжевые, а серединки белые. Только без меня не хватайся, на них пчелы… — описывает цветы ее спутница Татьяна.

12 сентября, первый день бабьего лета. Пользуясь хорошей погодой, Галина вышла на прогулку в «Сенсорный сад пяти чувств», который открылся недавно в «Аптекарском огороде» www.hortus.ru. Она слепа, ее сопровождает Татьяна, социальный работник. В этом необычном саду они вдвоем изучают растения на ощупь, нюхают их и даже попробуют на вкус.

Впечатления Галины от Сада пяти чувств

Тактильные сады — новое и очень модное сейчас увлечение. Первый такой сад открылся в Падуе, в Италии. Вслед за ним сенсорные экспозиции растений появились в ботанических садах Англии, Чехии, ЮАР. А один из самых известных тактильных садов находится в Венгрии, в Будапеште. Растения, высаженные в нем, обладают очень сильным ароматом, а таблички с их названиями написаны специальным шрифтом для слепых — шрифтом Брайля.

В Москве первый и пока что единственный сад для людей с ограниченными возможностями появился в августе 2017 года. Это совместный проект фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» so-edinenie.org и Ботанического сада МГУ им. Ломоносова.

— Сенсорный сад — это красивая, познавательная и очень важная с гуманистической точки зрения экспозиция, — говорит директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» и ведущий программы «Органика» на «Радио России» Алексей Ретеюм. — Благодаря такому саду люди с ограниченными возможностями могут не только лучше узнать те или иные растения, но пообщаться с ними, снять стресс, улучшить настроение. Погулять по тактильному саду — это как с дельфинами поплавать.

Площадка с растениями, которые в «Аптекарском огороде» разрешается трогать, пока что невелика. Восемь грядок, расположенных в глубине сада, по соседству с выставочной оранжереей, бассейном с черепахами и концертной сценой. Все грядки — высокие, к ним легко наклониться или подъехать на инвалидной коляске, чтобы рассмотреть посадки. На заднем плане — чучело в дамской шляпке, пиджаке, с кокетливым шарфиком вокруг шеи.

— Мята, душица, тимьян, базилик, розмарин… В основном, в нашем саду высажены пряно-ароматические растения, — рассказывает Алексей. — Но есть и чисто декоративные виды, такие как физалис или капуста с гофрированными листьями и цветными розетками. У каждого из растений есть свои особенности. Физалис, например, интересно ощупывать — его цветы похожи на китайские бумажные фонарики. А майоран нюхать и пробовать — он обладает горьковато-острым вкусом и сладким запахом, напоминающим камфару.

Есть в тактильном саду и цветы, например календула или бархатцы, но не те с резким запахом, что растут в подмосковных садах, а редкие виды, отличающиеся тонким апельсиновым ароматом. По наблюдениям Алексея Ретеюма, в погожий выходной день «Сад пяти чувств» посещает около тысячи человек, причем не только людей с ограниченными возможностями, но и пенсионеров, женщин с детьми, да и просто людей, которым интересно пообщаться с растениями.

Экскурсия по саду. Ведет Артем Паршин ландшафтный дизайнер Аптекарского огорода

— Закладывая сад, мы заранее были готовы к тому, что, поскольку он тактильный, посадки придется часто обновлять, — говорит Алексей. — Но оказалось, что посетители очень деликатно относятся к травам. И растения чувствуют себя хорошо, даже сейчас, в сентябре, грядки выглядят свежими и зелеными.

Нюанс в другом. Сад из пряных трав — вещь сезонная. Большинство его экспонатов не переносят зимних морозов и в наших краях выращиваются как однолетники. «Сад пяти чувств» работает с апреля по октябрь. С наступлением холодов растения уберут и высадят заново уже весной. Хотя у создателей сада есть идея сделать уголок с тактильным садом в большой оранжерее, после того как в ней закончится реконструкция.

Но пока в саду тепло и тихо. Утро буднего дня, посетителей мало. Галина, которая была уже в саду на открытии, обходит грядки, как старых знакомых.

— Как все выросло! — радуется она.

На вид Галине около сорока. Слабое зрение у нее было от рождения. В детстве она могла разглядеть очертания предметов или лицо собеседника, могла передвигаться по городу без чужой помощи. В восемнадцать лет ей сделали операцию по коррекции зрения. Но неудачно. Галина ослепла полностью. Сейчас она живет в Москве, вместе с мужем Сергеем, тоже незрячим. Они оба любят растения. Однако своего сада или огорода у них нет — слепым людям трудно ухаживать за грядками. Зато Галина и Сергей любят готовить и часто используют пряные травы дома, на кухне: к мясу, птице, во всевозможных соусах и салатах. А недавно они увлеклись выпечкой хлеба и часто делают фокаччу с итальянскими травами.

— Посмотри, какая капуста интересная, курчавая, — Татьяна берет Галину за руку и дает потрогать кочан. — Внешние листья у нее зеленые, а розетка внутри бордовая, яркая, как огонек… А вот бессмертник итальянский. У него пушистые листья, с белым налетом. Как будто вата налипла...

— Это не пыль? Пушок? — Галина ощупывает узкие листья бессмертника. — Наверное, порода такая. Но вкуса у него нет…

Для Галины как для настоящего кулинара главная ценность тактильного сада — в возможности все понюхать и попробовать на вкус.

— О, базилик, его бы сейчас с белым сыром да помидорами… А это кинза? Точно, клопами пахнет! — отщипывает по листочку Галина. — Сейчас наемся и дома обедать не стану.

— Ты спрашивала, что такое бадан, — говорит Татьяна. — Вот он. Посмотри, какие большие, пружинистые мясистые у него листья. Но он не съедобен.

— Еще как съедобен! — вступает в разговор зашедшая на экспозицию пожилая женщина с детской коляской. — Сухие листья бадана заваривают в чай. Он очень хорошо снижает повышенное давление. Еще я очень люблю котовник. Вот, видите, эти синие цветы. Его можно класть в салаты, в чай — куда фантазия пожелает. Я что делаю? Соберу летом с грядок что там есть — базилик, мяту, котовник, даже сныть. Разотру с чесноком. И на хлеб — с творогом, со сметаной!

Галина запускает руку в разросшийся куст котовника, осторожно отрывает несколько стебельков и убирает в пакет. Туда же отправляется пара-тройка засохших на корню листьев бадана.

— На открытии сада говорили, что отрывать можно, если по чуть-чуть, — поясняет она. — Принесу мужу, пусть тоже увидит.

Впрочем, осматривать «Сад пяти чувств» можно не только самостоятельно, но и с экскурсией. Кроме того, специально для людей с ограниченными возможностями фонд «Со-единение» проводит различные мастер-классы. Одно из первых занятий прошло месяц назад, и было посвящено китайской живописи У-Син.

Со своей стороны «Аптекарский огород» планирует расширять сенсорную экспозицию, чтобы она стала еще более разнообразной с ботанической точки зрения.

— Сейчас в нашем тактильном саду нет растений-экзотов, — говорит Алексей Ретеюм. — Между тем мы могли бы на лето здесь выставлять кактусы с мягкими колючками из нашей суккулентной экспозиции, которые можно трогать.

Кроме того, следующей весной все растения в саду будут снабжены табличками с описаниями, выполненными шрифтом Брайля. А на деревянном подиуме, на котором сейчас расположены грядки, возможно, появятся сенсорные зоны. Зайдя в сад, посетители смогут снять обувь и пройтись босиком по песку, гальке, шишкам, щепкам…

Что же касается Галины, то она прогулкой очень довольна.

— У меня не всегда достает сил и здоровья выйти куда-то в город. Но сегодня в саду, на воздухе я прекрасно провела время.

К «Саду пяти чувств» у нее только два пожелания. Ей очень бы хотелось познакомиться с ароматическими растениями, которые используют в парфюмерии или для ароматизации дома. И она мечтает увидеть фенхель.

— Мы одно время очень увлекались им и часто добавляли в разные блюда. Но в магазине он всегда обрезанный, поэтому я хорошо знакома только с луковицей. А вот самого укропчика никогда не видела. Любопытно было бы узнать, как он растет.

Алсу Гузаирова

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