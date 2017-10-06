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Навалил кирпичей

Впасть в детство и сойти с ума в волшебном доме LEGO

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Фото: Lego

В четверг, 28 сентября, в датском городке Биллунд творческое пространство LEGO House, или House of Brick («Дом кубика»), — здание площадью 12 тысяч квадратных метров, заполненное более чем 25 миллионами кубиков конструктора — распахнуло свои двери для всех любителей развивающих игрушек. Помимо толп восторженных детей и их родителей, объект посетил и корреспондент «Ленты.ру», который схитрил и приехал за несколько дней до официального открытия, чтобы в гордом одиночестве насладиться всеми прелестями необычного сооружения.

Залечь на дно в Биллунде

Едва сойдя с трапа самолета, я, как истинный фанат LEGO, поймал такси и на всех парах двинулся в центр Биллунда: именно там в 1949 году небольшая компания, принадлежащая местному плотнику и по совместительству создателю культовых кубиков Оле Кирку Кристиансену, выпустила свой первый конструктор под названием «Автоматически соединяющиеся кирпичики».

Первое, что удивило меня при въезде в Биллунд, — это будто состоящее из нескольких деталей LEGO огромное здание белого кирпича, резко контрастирующее с обычной европейской архитектурой. Чуть позже я узнал, что это и есть «Дом кубика». Здание было построено на месте старой городской ратуши, которую компания выкупила в 2012 году. Об этом мне рассказал генеральный директор LEGO House Джеспер Вилструп, отметив, что место для строительства было выбрано не случайно: творческое пространство находится в самом сердце города — всего в 200 метрах от дома, где проживал и творил создатель легендарного конструктора.

По словам Вилструпа, идея «Дом кубика» родилась еще в 2010 году, но к его возведению удалось приступить только в 2013-м. Вилструп подчеркнул, что, несмотря на затянувшуюся на четыре года стройку, жители города со стоическим спокойствием реагировали на шум и снующих туда-сюда рабочих — они прекрасно понимали, что LEGO House не только станет главной достопримечательностью Биллунда и местом для проведения досуга, но и привлечет сотни тысяч туристов со всего мира.

«Идея в том, чтобы собрать всех фантов LEGO, как детей, так и взрослых, под одной крышей, там, где бы они смогли познакомиться с магией, что скрывают в себе кубики нашего конструктора», — объяснил Вилструп. Вход в творческое пространство обойдется в 199 датских крон (около двух тысяч рублей).

Второе, что поразило меня не меньше, чем вид «Дома кубика»: практически полное отсутствие прохожих, закрытые магазины, рестораны и забегаловки. Мне объяснили, что жители Беллунда, 75 процентов которых трудятся на предприятиях LEGO, с большим трепетом относятся к своему времени — приходят на работу спозаранку и дружной толпой ровно в 17:00 разбредаются по своим домам.

Именно поэтому мне пришлось ограничиться небольшой прогулкой по городу, парой сэндвичей и кроватью, засыпая на которой я грезил о том, как завтра отправлюсь изучать интерактивный дом, собирать конструкторы и буквально купаться в тысячах кубиках LEGO.

Тайны «Дома кубика»

Ровно в 08:30 утра LEGO House встретил кое-как продравшего глаза меня улыбкой Кьелля Кирка Кристиансена, внука того самого плотника Оле Кристиансена. Он принялся бодро рассказывать прибывшим журналистам об особенностях «Дома кубика». «Я долгие годы мечтал создать место, которое позволит нашим гостям получать уникальный опыт конструирования. Открывая Дом LEGO, мы подчеркиваем важность развития творческих способностей и обучения через игру. Играя, дети приобретают необходимые базовые навыки, у них развивается мышление, они учатся действовать сообща и преодолевать трудности», — пояснил он.

И добавил, что с помощью конструктора как ребенок, так и взрослый может создать все, что только придет в голову. «Возможности безграничны, и нигде в мире вы не сможете прочувствовать это так, как в LEGO House», — подытожил он и пригласил нас познакомиться с тайнами «Дома кубика».

Мое знакомство с LEGO House началось с достигающего 15,6 метра в высоту «Древа творчества», собранного более чем из шести миллионов деталей конструктора. По словам сотрудников творческого пространства, это символ силы бренда, непрерывного роста и эволюции компании, которая постоянно совершенствуется и развивается. К слову, если кому-то взбредет в голову собрать подобное дерево самостоятельно, на это потребуется более 12 лет.

Несмотря на мою очевидную заинтересованность гигантской конструкцией, дружелюбные датчане не позволили мне сильно отстать от группы и вежливыми подталкиванием отправили меня вслед за Вилструпом, который вызвался быть нашим личным гидом по «Дому кубика».

Под его чутким руководством я посетил специальные игровые зоны, где купался в бассейне из LEGO, сконструировал уникальное здание из пластиковых деталей, создал собственную уникальную фигурку, оживил придуманную мной рыбу, вместе с другими журналистами посоревновался в спасении мамонтов и даже снял свой авторский мини-фильм. Любопытно, что зоны были оформлены в четырех различных цветах: красный отвечает за творчество, синий — за когнитивные навыки, зеленый — за социальные способности, желтый — за эмоции.

«Все, от игровых зон и открытых площадок до концепций наших ресторанов, основано на игре и творчестве, поэтому, что бы вы ни делали здесь, это будет связано с игрой», — подчеркнул Вилструп.

К слову, о ресторанах: чтобы пообедать в «Доме кубика» мне не пришлось пользоваться обычным меню и общаться с официантом. Все, что мне потребовалось, — это собрать LEGO-фигурку из соответствующих разным блюдам деталей, просканировать ее в специальном аппарате и дождаться пока мой заказ примчится ко мне на всех парах по пластмассовой железной дороге.

Прошлое и будущее

Естественно, прогулка по «Дому кубика» не обошлась без знакомства с новинками LEGO. Мне объяснили: чтобы разработать и наладить выпуск очередного конструктора, сотрудники компании проводят много времени с детьми и их родителями по всему миру, узнавая их интересы, увлечения и предпочтения. Эта информация затем используется дизайнерами для создания интересных и полезных для потребителя наборов конструкторов.

Для полноты впечатлений меня познакомили с дизайнером проекта LEGO Boost. В течение получаса мы с помощью планшета управляли самым настоящим роботом, который, повинуясь взмахам моих пальцев, катался взад-вперед по полу, крутился на месте и перевоплощался то в кота, то в вездеход, то в автомастерскую. И даже в гитару. Он может превратиться во что угодно — тут все зависит только от вашей фантазии.

Я выразил ни к чему не обязывающее желание забрать чудесного трансформера с собой. На это мне ответили вежливой улыбкой и пообещали, что уже в ноябре я смогу купить его в любом магазине LEGO в России.

Улыбчивые датчане прервали мои восторги и под ручки проводили меня в большую залу, где были установлены три громадных тираннозавра, собранных, как нетрудно догадаться, из деталей конструктора. Там меня ждал человек с суровым именем Тормод Аскилдсен, который познакомил меня с удивительным миром LEGO Ideas.

Оказывается, любой человек может придумать свой авторский набор из конструктора и отправить прототип на сайт компании, на суд пользователей со всего мира. Если проекту удается набрать более десяти тысяч лайков, то он переходит в руки дизайнеров LEGO, которые совместно с его автором создают совершенно новый конструктора. Именно так случилось с тематическими наборами с культовой группой The Beatles, персонажами из «Охотников за привидениями» и «Времени приключений». К слову, помимо попадания в историю LEGO, автор получит еще один процент от продаж его творения.

Под занавес путешествия, переполненный впечатлениями и желанием поскорее приступить к созданию собственного набора, я посетил сразу два музея, посвященных истории культового конструктора. Первый находится прямиком под «Домом кубика», второй — в доме, где в 1932 году жил тогда никому не известный плотник Оле Кристиансен.

Стоит ли говорить, что в музее я с головой окунулся в детство и по полной программе предался ностальгии? Прямо передо мной оказались не только деревянные фигурки из прошлого века, но и тот самый конструктор, в который я, когда был ребенком, играл днями напролет. Мне оставалось лишь разводить руками и удивленно хлопать глазами, встречаясь с понимающими взглядами других журналистов, которые вместе со мной погрузились в теплые воспоминания из детства.

Антон Болотов

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