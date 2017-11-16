Торгуют телом

Сборной России, сыгравшей в трех официальных встречах за два года, товарищеские матчи очень важны, но приглашать статусных гостей — дорогое удовольствие. Виталий Мутко уверяет, что сборная Аргентины выступала в «Лужниках» бесплатно. А вот команда Бразилии, не стесняясь, проводит мировое турне за большие деньги. «Лента.ру» — о «дружеских» миллионах, которые зарабатывают национальные сборные, просто выходя на поле.

Бразилия on tour

10 ноября Неймар и компания встретились в товарищеском матче с Японией во французском Лилле и выиграли со счетом 3:1. 14 ноября бразильцы сгоняли скучнейшую ничью с Англией на «Уэмбли» и, по информации СМИ, заработали на этом около трех миллионов фунтов стерлингов.

Опустошив английские кошельки, пентакампеоны устремили взор на восток. В марте их ждут в России — еще раз опробовать обновленный стадион «Лужники» перед чемпионатом мира 2018 года. Затем — на запад, в Германию. Все это, разумеется, не бесплатно.

Вообще, маршрутный лист сборной Бразилии с 2012 года выглядит следующим образом: по две игры в Китае, Сингапуре и Швейцарии, три матча в Англии и шесть в США. Всего 24 «товарняка». Довольно бодрое путешествие.

Сами бразильцы заявляют, что до лета 2014 года они проводили контрольные матчи в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира. Поскольку команда не участвовала в отборочном турнире, она колесила по всему миру.

Выбор Европы в качестве места проведения товарищеских матчей вполне объясним: только четыре футболиста из нынешнего состава бразильцев базируются не в Старом Свете. Однако когда сборная летит в Китай или Австралию, странно говорить об удобной локации. Главная причина частых мировых турне — кассовые сборы.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

13 июня 2017 года бразильцы сыграли со сборной Австралии в Мельбурне. Матч завершился победой гостей со счетом 4:0. Для родины кенгуру это было событием года. Арена «Мельбурн Крикет Граунд» собрала почти 50 тысяч зрителей, что для, в общем-то, нефутбольной страны сильный результат.

Матчи в экзотических уголках планеты проводятся явно не для фанатов сборной Бразилии. Например, игра с Японией началась в 9 утра, однако это никого не смутило: ведь в Токио было уже 9 вечера. То есть телетрансляция велась в пиковые для азиатской аудитории часы. Та же история с Южной Кореей, Сингапуром и Турцией.

Золотую жилу открыла для себя маркетинговая компания Kentaro, заключившая в 2003 году контракт с Бразильской конфедерацией футбола. Благодаря усилиям специалистов бразильцы получили миллион долларов за товарищеский матч в Катаре с аргентинцами в 2014 году, 2,5 миллиона долларов — за встречу со сборной Танзании в 2010-м. Игру против сборной России на «Стэмфорд Бридж» в марте 2013 года вовсе оценивают в 3,5 миллиона долларов.

Денег нет

Бразильская схема — образец того, как надо зарабатывать. Но есть и противоположные примеры. Сборная Аргентины в 2006 году заключила договор на проведение товарищеских матчей с компанией Gulgong, принадлежащей российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу. Контракт был рассчитан на пять лет, однако его расторгли уже через два с половиной года.

Говорили, что россияне боялись потерять деньги, опасаясь провала команды в отборе на чемпионат мира 2010 года. Возможно, дело и в недовольстве в стане самих аргентинцев. За время действия договора «альбиселесте» должна была провести 24 матча, причем десять игр — исключительно звездным составом. У Вексельбера имелся даже список из игроков, которые в обязательном порядке должны были выходить на поле. Компания для обеспечения зрительского внимания действовала методами, близкими к авторитарным.

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Еще одна причина расторжения контракта — недополучили прибыль. Сборная Аргентины играла в Каире, Сан-Диего, Лос-Анджелесе, Мельбурне, Осло, Минске, но заработать там особо не удалось. В итоге контракт на 18 миллионов долларов себя не оправдал и был расторгнут.

Платили или нет?

Сборная Аргентины вновь вступила в гонку за деньгами. 11 ноября команда сыграла с россиянами на обновленном стадионе «Лужники». По слухам, российская сторона отстегнула за матч около миллиона долларов.

«Обычно Аргентина просит два миллиона долларов за игру, однако для России цена была меньше, так как все национальные сборные команды счастливы потренироваться в стране, где проводится чемпионат мира», — заявил футбольный агент Гильермо Тофони. По его словам, участие Месси увеличивает гонорар сборной Аргентины за товарищеский матч на 35–50 процентов. С ним согласился и гендиректор РФС Александр Алаев. «Месси — это дорого. Очень. Элита стоит денег. Есть такая формулировка “состав А”, и это сразу прописывается в контракте», — объяснил Алаев «Спорт-Экспрессу».

Однако официальную сумму в российском футбольном союзе не назвали, ссылаясь на коммерческую тайну. «РФС ничего не заплатил за этот матч», — сообщил Мутко. По словам главы РФС, организация встречи с топ-соперником сама по себе требует немалых расходов. «Это и проживание, и перелет, и тренировки, и трансферы. Есть четкая система взаимодействия сборных, и многое зависит от их уровня и рейтинга», — добавил он.

Фото: Epsilon / Getty Images

Организации матча с Аргентиной поспособствовал технический спонсор обеих сборных — adidas. Звезда аргентинцев Лео Месси — лицо компании, поэтому российская сторона получила еще и презентацию официального мяча чемпионата мира в Москве с форвардом в главной роли. Учитывая, что РФС не продлит контракт с adidas в 2018 году, событие оказалось выгодным для всех сторон.

Российский вариант

Для России организация товарищеских матчей — весьма затратное предприятие. Этим занимается компания Telesport под руководством бизнесмена Петра Макаренко. Компания действует двумя способами: либо находит спонсора, с которым РФС заключает сделку, отчисляя процент агенту, либо сама подписывает контракт со спонсором, а потом выделяет деньги РФС.

Сам Макаренко считает, что любой товарищеский матч приносит доход. Это продажа телевизионных прав, рекламы, билетов на стадион, а также спонсорские отчисления. Доход делится в зависимости от предварительной договоренности.

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«Если один из участников матча принадлежит к ведущим командам, то ему достается большая часть. В прошлом году, когда сборная России проводила перед чемпионатом Европы контрольные матчи с Литвой и Италией, прибалтам достались 5 процентов, а с Италией доходы поделили строго пополам. Что касается визита Бразилии семь лет назад, то, кажется, была пропорция 70 к 30 в пользу южноамериканцев», — рассказал Макаренко.

14 ноября россияне сыграли контрольный матч с испанцами на стадионе «Санкт-Петербург» и вырвали ничью — 3:3. Встреча была зрелищной и порадовала болельщиков. По слухам, за это российская сторона заплатила соперникам 1,5 миллиона евро.

В марте 2018 года российские футболисты перед мундиалем встретятся со сборной Бразилии. Пентакампеоны вновь получат солидную сумму. Можно обвинять южноамериканцев в меркантильности, однако не стоит забывать, что сборная Бразилии пять раз побеждала на чемпионатах мира, участвует в каждом мундиале, так что делать на этом деньги более чем логично. Сборной России же хочется пожелать начать показывать результат, чтобы зарабатывать на товарищеских встречах, а не платить за них.

