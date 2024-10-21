В России в продаже появилась уникальная серия смартфонов. Чем поражают новинки TECNO?

Мир смартфонов стремительно меняется и развивается, и зачастую новая модель становится не просто улучшенной версией предыдущей, а шагом в будущее. Таким прорывом стали недавно появившиеся на российском рынке новые модели смартфонов TECNO серии PHANTOM. Разработчики новинки предлагают с ее помощью пересмотреть привычные представления о мобильных устройствах. Складные экраны, продуманный дизайн и мощная начинка — все это делает новые модели чем-то большим, чем просто смартфоны. Что скрывается за изящными изгибами этих устройств, читайте в материале для «Ленты.ру».

PHANTOM V Fold2 5G: эра гибких решений

PHANTOM V Fold2 5G создан для тех, кто стремится к максимальной гибкости в повседневной жизни. В сложенном виде смартфон удобно лежит в руке, с его AMOLED-дисплеем размером в 6,42 дюйма легко решать задачи на бегу: проверять сообщения, почту или оповещения соцсетей можно мгновенно и интуитивно.

Однако главное открытие ждет при развороте: экран с диагональю 7,85 дюйма, разрешением 2296 x 2000 пикселей и частотой от 10 до 120 герц превращает смартфон в платформу для работы и творчества. Этот дисплей подходит как для работы с документами и графикой, так и для комфортного просмотра фильмов.

PHANTOM V Fold2 5G — не просто красивый девайс, но и настоящий «тяжеловес» с точки зрения производительности. Его сердце — мощный процессор MediaTek Dimensity 9000+, который позволяет смартфону справляться с самыми ресурсоемкими задачами. Даже при использовании нескольких приложений одновременно, устройство работает стремительно и плавно.

Впечатляет и звук динамиков: он отменного качества, четкий, без «мыла» даже при максимальной громкости. Это все благодаря наличию систем поддержки объемного звука Dolby Atmos и Hi-Res Audio.

Батарея емкостью 5750 мАч поддерживает беспроводную зарядку 15 Вт, а идущая в комплекте ультра-зарядка 70 Вт пополнит 50 процентов зарядки всего за 20 минут

Для полного заряда аккумулятора потребуется всего 50 минут, что гарантирует день активного использования без необходимости искать розетку.

Камеры PHANTOM V Fold2 5G дают возможность создавать динамичный и профессиональный контент благодаря системе из пяти объективов и продвинутым ИИ-алгоритмам. Основной модуль включает три камеры по 50 мегапикселей — стандартную, портретную и ультраширокоугольную, которые позволяют легко переключаться между съемкой масштабных пейзажей и детализированных портретов. Для качественной селфисъемки и видеозвонков предусмотрены две фронтальные камеры по 32 мегапикселя.

Отметим, что поддержка 4K-видеосъемки выводит процесс на новый уровень, обеспечивая высокую четкость и детализацию при любом освещении. Кстати, про ИИ-алгоритмы: для российских пользователей уже доступны такие инструменты, как AI-ластик и AIGC Портрет. Первый помощник позволяет убрать с фото все ненужные объекты, а второй создает портретные снимки в различных стилях и шаблонах.

Возможность зафиксировать экран в раскрытом виде под углом от 30 до 120 градусов — ключевое преимущество PHANTOM V Fold2 5G. Его конструкция позволяет одновременно задействовать несколько приложений. Например, можно работать с документом на одной части дисплея, а на другой — следить за видеозвонком или сообщениями. Инновационные технологии сгиба в сочетании с высокопрочной сталью аэрокосмического класса гарантируют надежность устройства, рассчитанного на тысячи циклов раскрытия и закрытия.

Фото: Пресс-служба TECNO

TECNO PHANTOM V Pen: инструмент для продуктивности

PHANTOM V Pen — приятное дополнение, которое расширяет функционал смартфона PHANTOM V Fold2 5G. Высокая чувствительность пера позволяет создавать заметки или рисунки с точностью, как при работе на бумаге. Стилус весит всего десять граммов, две его кнопки позволяют быстро переключаться между задачами или активировать определенные функции, например, делать скриншоты или управлять приложениями, не касаясь экрана.

Стилус PHANTOM V Pen превращает смартфон в полноценную рабочую станцию для дизайнеров, художников и тех, кто создает контент, особенно в сочетании с большим дисплеем PHANTOM V Fold2.

PHANTOM V Flip2 5G: компактность и стиль

PHANTOM V Flip2 5G — гимн минимализму и элегантности, баланс стиля и функциональности. Это инновационный подход к складным технологиям. Главными ценителями новинки станут поклонники красивых и компактных гаджетов.

Складной дизайн модели отлично подходит для активной жизни: в сложенном виде он легко помещается в карман или маленькую сумку

Внешний AMOLED-дисплей с диагональю 3,64 дюйма позволяет запускать полноценные приложения, смотреть видео, управлять звонками, просматривать уведомления и не упускать важные события. Там же доступна полноценная клавиатура, так что можно ответить на сообщение, ввести запрос в поисковике или создать заметку, не открывая устройство. Пользователь также может устанавливать анимированные обои и играть в мини-игры.

Фото: Пресс-служба TECNO

Развернув смартфон, пользователи получают доступ к основному дисплею размером 6,9 дюйма с матрицей AMOLED LTPO и разрешением 1080 x 2640. Экран буквально оживает от каждого касания, демонстрируя яркие и четкие изображения, будь то просмотр видео или пролистывание соцсетей.

Смартфон работает на основе процессора MediaTek Dimensity 8020, который обеспечивает быстрое переключение между приложениями и плавную работу даже при многозадачности, а это, в свою очередь, влияет на загрузку приложений и стриминг видео, обеспечивая максимальный комфорт при работе в интернете.

Камера — еще один аргумент в пользу PHANTOM V Flip2 5G и его визитная карточка. Устройство имеет основной и ультраширокоугольный объективы по 50 мегапикселей и фронтальную камеру на 32 мегапикселя.

Функционал камеры позволяет создавать блоги и таймлапс-видео в высоком качестве с ИИ-редактированием, а складной корпус смартфона — использовать разные ракурсы и снимать без помощи рук

За это отвечает режим FreeCam, благодаря которому смартфон в полуоткрытом виде можно установить на ровную поверхность и снимать видео и таймлапсы, запустив съемку без помощи рук: голосом, жестом или улыбкой. Кроме того, для тех, кто считает, что раньше было лучше, специально добавили режим съемки DV: полураскрытый смартфон в боковом положении становится похож на цифровую видеокамеру из 2000-х. В этом режиме также есть специальные видеофильтры и ретро-шаблоны.

Режим Super Night позволяет снимать в условиях плохого освещения, при этом конечные снимки выходят яркими и четкими, что особенно понравится тем, кто активно ведет социальные сети или просто любит запечатлевать моменты своей жизни в фото высокого качества.

Также во всех режимах камеры есть возможность вывести изображение и на внешний экран, так что человек, находящийся в объективе, сможет видеть ракурс.

С PHANTOM V Flip2 5G каждый кадр выглядит профессионально, будь то портретная съемка или динамичный уличный пейзаж

Высокое качество снимков достигается благодаря усовершенствованным алгоритмам обработки изображений.

Этот смартфон можно посоветовать тем, кто активно снимает контент или ценит хорошие фотографии, но не хочет носить с собой громоздкое устройство, тем, кто ценит возможность иметь мощный, но компактный и стильный гаджет.

Искусственный интеллект как умный помощник

Смартфоны серии PHANTOM V2 оснащены продвинутыми ИИ-алгоритмами, которые оптимизируют работу камеры, улучшая качество снимков и видеозаписей в различных условиях. ИИ также помогает смартфону предугадывать действия пользователя, ускоряя запуск приложений и оптимизируя расход энергии. Это делает устройства не только мощными, но и интеллектуальными помощниками, которые могут адаптироваться под индивидуальные потребности пользователя.

Фото: Пресс-служба TECNO

Для кого эти устройства

PHANTOM V Fold2 5G — выбор тех, кто не хочет ограничиваться рамками обычных смартфонов. Модель идеально подходит для бизнесменов, которым необходимо эффективно распределять свое время между рабочими процессами, и для творческих людей, которые ценят большие экраны для графики, черчения или редактирования видео. Путешественники и любители цифрового контента также оценят возможности гаджета, поскольку он предлагает прекрасный баланс между мощностью и портативностью.

PHANTOM V Flip2 5G станет отличным выбором для активных пользователей, ценящих стиль и компактность. Это идеальное устройство для тех, кто ищет мощный, но при этом легкий смартфон, который можно носить в кармане. Это отличный выбор для блогеров, любителей фото и тех, кто ценит возможность быстро проверять уведомления или снимать фото на качественную камеру, не раскрывая смартфон.

Каждая модель серии PHANTOM V2 предлагает уникальный набор функций, способный заинтересовать как фанатов технологий, так и тех, кто ценит элегантный дизайн и простоту использования

Эти изящные устройства не только полноценно удовлетворяют потребности профессионалов, но и смогут порадовать любого пользователя, который ценит продуманные решения и инновации в своем кармане по разумной цене.

Кстати, о стоимости: до 31 октября смартфон PHANTOM V Fold2 5G можно приобрести со скидкой за 129 990 рублей и получить стилус TECNO PHANTOM V Pen в подарок. Модель PHANTOM V Flip2 5G также предлагается по сниженной цене — 79 990 рублей.

При покупке в октябре предоставляется годовая гарантия на разовую замену экрана даже в негарантийных случаях. Приятным бонусом также станут специальные сервисные условия, такие как курьерская доставка устройства до центра и выделенная линия поддержки.

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