В России начались продажи уникального гаджета. За какие опции смартфон от realme называют устройством будущего?

В мире технологий лишь немногие устройства могут удостоиться внимания коллекционеров. realme GT 7 Dream Edition — именно такой случай. Это не просто флагманский смартфон, а результат уникальной коллаборации с легендарной командой Формулы-1 Aston Martin Aramco Formula One Team®. Ограниченный тираж в России — всего 1500 экземпляров — и фирменный гоночный дизайн в цвете Aston Martin Green превращают его в желанный технологический трофей. Чем покоряет Dream Edition — в обзоре «Ленты.ру».

Дизайн: гоночная эстетика в каждой детали

Realme GT 7 Dream Edition — это не просто смартфон, это заявление. Созданный в партнерстве с командой Aston Martin Aramco Formula One Team®, он с первого взгляда выдает свою гоночную ДНК. Главный акцент — фирменный, насыщенный оттенок Aston Martin зеленый, нанесенный в пять слоев краски. Этот цвет, прошедший сотни калибровок, не просто красив — он передает сам дух престижных гоночных трасс.

Изображение: пресс-служба realme

Задняя панель — настоящее произведение искусства. Взгляд сразу притягивает выгравированная эмблема «Silver Wing» — символ Aston Martin. Каждая бороздка этой гравировки глубиной 0,1 миллиметра — свидетельство филигранной работы мастеров. Дополняют образ аэродинамические линии, проходящие по корпусу. Это так называемое 3D-тактильное оформление не только выглядит роскошно, но и создает ощущение скорости и мощи гоночного болида буквально на кончиках пальцев.

Эксклюзивность подчеркивает и упаковка. Распаковка Dream Edition — особый ритуал. Крылатый дизайн коробки отдает дань уважения логотипу «Silver Wing», а подвесное основание эффектно презентует сам смартфон. В комплекте — не просто аксессуары, а тематические детали: скрепка для SIM-карты в форме автомобиля F1 и эксклюзивный чехол из углеродного волокна с логотипом «Silver Wing». Даже зарядное устройство и кабель выполнены в стильном черном цвете, отличном от стандартного белого.

Изображение: пресс-служба realme

Уникальность проникает и в цифровую среду. Смартфон получил индивидуальный дизайн интерфейса: динамические гоночные обои, анимация разблокировки отпечатка, напоминающая запуск двигателя (и тактильно, и визуально), тематические иконки. Даже анимация зарядки и экран загрузки получили особое, настраиваемое оформление, завершая погружение в мир скорости и эксклюзива. Кроме того, на фотографиях есть фирменный водяной знак.

Экран: портал в виртуальный мир

Realme GT 7 Dream Edition оснащен плоским безрамочным 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 2780 × 1264 пикселя, созданным для максимального погружения и скорости. Плоская форма экрана — принципиальное преимущество для игр, исключающее случайные касания изогнутых краев и обеспечивающее комфортное управление.

Изображение: пресс-служба realme

Частота обновления —120 герц, полный 100-процентный охват гаммы DCI-P3, 10-битная глубина (1,07 миллиарда цветов) Экран поддерживает сверхвысокую яркость (до 6000 кд/м² в пике), обеспечивая отличную видимость даже при ярком солнечном свете. Поддержка HDR10+ и Dolby Vision гарантирует насыщенные цвета и глубокий контраст при просмотре мультимедийного контента. Защищает экран стекло Gorilla Glass 7i, есть и передовая влагозащита по стандарту IP69.

Камеры и искусственный интеллект

Основная камера смартфона представлена проверенным и мощным сенсором Sony IMX890 с матрицей 1/1,56″ и светосильным объективом f/1.8, с разрешением 50 мегапикселей, оснащенным оптической стабилизацией (OIS). Этот сенсор дает отличную детализацию, динамический диапазон и возможность делать качественные снимки в условиях низкой освещенности.

Изображение: пресс-служба realme

Кроме того, здесь есть еще 50-мегапиксельный телеобъектив Samsung S5KJN5, обеспечивающий 2-кратный зум без потерь, а также 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль OV08D10. А на передней панели — 32-мегапиксельная камера Sony для селфи и видеозвонков. Камера поддерживает запись видео с разрешением до 4K 120 кадров в секунду, а также базовый режим записи 4K 60 кадров в секунду в режиме Dolby Vision HDR и специальный подводный режим 4K. А электронная стабилизация (EIS) эффективно устраняет эффект дрожащих рук.

Истинная сила камер GT 7 Dream Edition раскрывается благодаря продвинутым алгоритмам искусственного интеллекта (ИИ). Именно ИИ-обработка отвечает за: устранение размытости, повышение резкости деталей. Алгоритмы значительно улучшают яркость, цветопередачу и снижают шумы в темноте, позволяя получать яркие и детализированные ночные фото. Благодаря им происходит и интеллектуальное распознавание сцен, что позволяет автоматически оптимизировать параметры съемки. Они также стабилизируют, улучшают детализацию и цвета в видео.

Все это позволяет камерам GT 7 Dream Edition стабильно делать качественные, яркие и детализированные снимки в самых разных условиях, от солнечного полдня до ночного города, без необходимости глубокого погружения в ручные настройки.

Изображение: пресс-служба realme

Стоит отметить, что в этом смартфоне много услуг искусственного интеллекта, основанных как на платформе Gemini, так и на собственных решениях. Это не только обработка изображений и видео, но и организующий календарь AI Planner, и инструменты для созидания и перевода.

Геймеров ИИ оповещает об опасностях и угрозах в режиме реального времени, а игровой тренер на основе ИИ в PUBG анализирует здоровье команды, прочность оборудования и перемещение по зонам.

AI Tools 2.0 контекстно предлагает ответы в приложениях для обмена мгновенными сообщениями, а AI Studio превращает обычные фотографии в портреты, созданные с помощью искусственного интеллекта

Производительность: власть над виртуальными мирами

Слоган серии realme GT 7 — «Скорость без пит-стопов» — подтверждает, что бренд продолжает фокусироваться на исключительной производительности и автономности флагманских устройств. Сердце realme GT 7 Dream Edition бьется в такт самым требовательным играм и приложениям. Здесь установлен дебютирующий в смартфоне чип MediaTek Dimensity 9400e, прямой конкурент Snapdragon 8 Gen 3 и чипу Apple A18. Конфигурация памяти тоже впечатляет — 16 гигабайт ОЗУ + 512 гигабайт. Все это обеспечивает непревзойденную производительность и эффективность, гарантируя высочайшую частоту кадров даже в самых ресурсоемких играх с максимальными настройками графики.

Очень важную роль для поддержания этой мощи под длительной нагрузкой играет инновационная система охлаждения, которая эффективно отводит тепло от процессора и графического ядра. Это позволяет устройству стабильно поддерживать максимальную производительность без снижения частоты из-за перегрева даже в ходе многочасовых игровых марафонов. За связь отвечают модуль Wi-Fi 7 и новейший Bluetooth 5.4., NFC работает по всему телефону.

Батарея и зарядка: неиссякаемая энергия

Высокая производительность требует надежного источника энергии. У GT 7 Dream Edition мощный аккумулятор емкостью 7000 миллиампер-часов. На сегодняшний день это самый высокий показатель среди флагманов. У смартфона самое мощное в мире сочетание батареи и зарядки, у всех остальных либо батарея меньше, либо зарядка медленнее. Это обеспечивает комфортное время автономной работы даже при активном использовании и игровых сессиях.

В смешанном тесте GSMArena смартфон подтвердил 21 час автономности

Изображение: пресс-служба realme

Кроме того, линейка realme GT 7 — первые смартфоны, совмещенные с зарядкой Ultra Charge мощностью 120 ватт, которая позволяет накопить энергию с 1 до 50 процентов за 14 минут, а до 100 процентов — за 40 минут. Восполнить значительный заряд батареи можно буквально за считаные минуты, достаточно короткой паузы между играми или разговорами. Это, конечно, меняет представление о зависимости от розетки.

Дополнительным удобством является и поддержка обратной проводной зарядки, позволяющей использовать GT 7 Dream Edition в качестве power-банка для подзарядки других устройств, например, беспроводных наушников или смарт-часов, что особенно актуально в поездках или на отдыхе.

Для кого этот смартфон?

Realme GT 7 Dream Edition — выбор тех, кто ценит эксклюзив и хочет выделиться из толпы. Это гаджет для поклонников высоких технологий, скорости и гоночной эстетики Формулы-1. Для тех, кто воспринимает смартфон не только как инструмент, но и как выражение стиля, статуса и страсти к инновациям. Это коллекционный предмет для ценителей ограниченных серий. Обладатель Dream Edition ценит мощь под капотом, внимание к деталям в дизайне и готов платить за уникальный опыт владения.

Что в итоге?

Realme GT 7 Dream Edition — это больше, чем просто топовый смартфон. Это воплощение гоночного духа Aston Martin F1 Team в компактном корпусе.

Ограниченный тираж, фирменный дизайн Aston Martin Green с гравировкой Silver Wing и аэродинамическими линиями, эксклюзивная упаковка и тематические аксессуары делают его желанным объектом для коллекционеров и ценителей премиальных технологий

Под этим уникальным «капотом» скрывается бескомпромиссная мощь, потрясающий дисплей, универсальная камера с продвинутым ИИ и феноменальная автономность со сверхбыстрой зарядкой. Dream Edition успешно сочетает статусность коллекционного предмета с производительностью и функциональностью современного флагмана. Если вы ищете не просто мощное устройство, а технологический артефакт с характером и историей, созданный в коллаборации с легендой автоспорта, — этот ограниченный тираж создан для вас.

Realme GT 7 Dream Edition в конфигурации 16 + 512 ГБ доступен по цене от 74 999 рублей.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ

ООО «РМ КОММЬЮНИКЕЙШН»

ИНН 7703474590

Данные дистанционного продавца:

ООО «ДНС Ритейл», ОГРН 1102540008230, ИНН 2540167061

Юридический адрес:

690068, Приморский край, город Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5