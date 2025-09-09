Не стало самой невезучей лошади в истории. Она участвовала в скачках 113 раз, ни разу не выиграла и прославилась на весь мир. Как?

Она участвовала в скачках 113 раз, ни разу не выиграла и прославилась на весь мир. Как?

В Японии умерла известная лошадь Хару Урара, ее считали самой невезучей в мире

В Японии не стало лошади Хару Урара, которая считалась самой неудачливой в истории скакового спорта. Она участвовала в скачках 113 раз и ни разу не пришла первой, но именно за это ее и полюбили на родине. А ближе к концу жизни неунывающая лошадь неожиданно прославилась на весь мир. Как это произошло, разбиралась «Лента.ру».

Хару Урара родилась в 1996 году и участвовала в скачках с 1998 года. Несколько лет она выступала на забегах каждый месяц, иногда даже не один раз, но ни разу так и не выиграла. Этот факт и яркий дизайн ее маски — розовой с изображением Hello Kitty — сделал ее настоящей звездой среди любителей скачек.

Несмотря на то, что ставить на эту лошадь было заранее провальной затеей, люди все равно это делали: талоны из тотализатора с ее кличкой считались талисманами. Ее прозвали «путеводной звездой всех неудачников» и считали символом упорства.

Я бы хотел, чтобы Хару Урара хоть раз победила. Она подает пример, как не сдаваться перед лицом поражения Дзюнъитиро Коидзуми премьер-министр Японии с 2001 по 2006 год

Казалось бы, Хару Урара и так добилась очень многого для лошади, которая не выиграла ни один из своих 113 забегов, но в конце жизни на нее обрушилась еще одна, совершенно неожиданная волна славы.

Дело в том, что в Японии еще в 2021 году разработали игру Uma Musume: Pretty Derby о скачках, но лошади в ней представлены как миловидные девочки. Один из персонажей как раз Хару Урара — она очень рассеянная, и у нее крайне низкие очки навыков. Тем не менее даже с ними при определенных усилиях можно осуществить мечту многих японцев — все-таки подарить ей радость победы.

Так выглядел персонаж Хару Урара в прославившей ее на весь мир игре Umamusume: Pretty Derby и аниме по его мотивам Скриншот: игра Umamusume: Pretty Derby

Летом 2025 года игру перевели на английский, а в ее поддержку выпустили второй сезон аниме на Netflix. Так о невезучей лошади узнал весь мир. И это имело последствия: люди со всего света стали жертвовать деньги на сено настоящей Хару Урара, которая давно уже вышла на пенсию.

Как и положено звезде, она ушла на пике славы. 9 сентября Хару Урара нашли бездыханной на ферме в префектуре Тиба, где она жила после завершения карьеры. Ей было 29 лет. Причиной смерти названы колики.

О том, что ее не стало, написали издания по всему миру. Поклонники игры и аниме вспоминают ее на форуме Reddit добрыми словами и трогательными рисунками. Что доказывает, что иногда быть самым лучшим — далеко не самое главное.