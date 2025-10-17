«Благотворительность — это неотъемлемая часть того, кто мы есть» Ольга Костякова — о лотерее «12 Добрых дел»

Российская лотерея «12 Добрых дел» отметила второй день рождения

В октябре социально ответственная лотерея «12 Добрых дел» от бренда «Национальная Лотерея» отмечает второй день рождения. За это время тысячи участников по всей стране не только получили шанс на крупный выигрыш, но и простую возможностью помочь тем, кто особенно нуждается в поддержке. О ценностях и инициативах «Национальной Лотереи» в сфере благотворительности «Ленте.ру» рассказала руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью бренда Ольга Костякова.

«Лента.ру»: Ольга, расскажите, как сегодня развиваются социальные проекты компании, каких результатов удалось достичь?

Ольга Костякова: Второй день рождения нашей благотворительной лотереи «12 Добрых дел» мы встречаем с ощутимыми результатами: только в 2025 году на поддержку некоммерческих организаций и добрых инициатив было направлено более 11,6 миллиона рублей, а общая сумма благотворительных вложений за все время превысила 40 миллионов рублей. Эти средства помогли 34 организациям по всей стране — от покупки жизненно необходимых лекарств и оборудования до реализации инфраструктурных проектов.

Кстати, «12 Добрых дел» — первая социально ответственная лотерея в России, участники которой сами выбирают благотворительные фонды для поддержки. Ежемесячно 10 рублей от покупки каждого билета лотереи «12 Добрых дел» направляются на помощь некоммерческим организациям, которые определили участники в ходе онлайн-голосования.

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Для нас важно, что с помощью наших лотерей мы можем оказывать как системную поддержку, так и адресную помощь. Например, в январе мы провели серию благотворительных тиражей лотереи «Мечталлион» в пользу фонда «Галчонок», и собранные 13,8 миллиона рублей стали вкладом в долгосрочные программы помощи детям с ДЦП и другими тяжелыми диагнозами. Летом мы поддержали фонд «География Добра» и оплатили лечение и реабилитацию четверым подопечным из разных регионов страны.

В одном из ваших комментариев вы отмечали, что благотворительность — часть ДНК бренда. Как это проявляется в ежедневной работе компании?

Мы рассматриваем благотворительность не как отдельный блок, а как органичную часть нашей деятельности. Участники лотерей покупают билет ради шанса на крупный выигрыш, но вместе с этим они становятся благотворителями, и самое ценное здесь – осознанное вовлечение людей в помощь другим. Как упоминала, участники лотереи «12 Добрых дел» голосуют за один из трех фондов, которому хотят помочь именно сейчас, или же покупают билеты на специальные тиражи «Мечталлион», посвященные помощи важной для общества инициативе. Все это формирует совершенно новую культуру участия.

Фото: David P Baileys / Shutterstock / Fotodom

«Национальная Лотерея» традиционно поддерживает не только людей, но и животных. Почему для вас важно и это направление?

Забота о животных — это часть нашей философии, связанной с гармонией и ответственностью. Вот уже несколько лет под нашей опекой находятся животные Московского зоопарка. В этом году, помимо альпаки Чешки, мы взяли под свое крыло гигантскую выдру по имени Фидель — этот вид появился в экспозиции зоопарка впервые за последние 161 год.

Кроме того, в этом году мы вдохновились проектом банка ВТБ и присоединились к кампании национального парка «Земля леопарда» по сохранению дальневосточного леопарда. Мы видим в этом весомый вклад в сохранение уникальной природы нашей страны. Почти 800 тысяч рублей, собранные от продажи билетов онлайн-лотереи «Форсаж 75» в сентябре, будут переданы на помощь редчайшей большой кошке планеты.

Как вы измеряете социальное влияние проектов? Есть ли у компании внутренние ориентиры?

Мы всегда смотрим на эффект в двух плоскостях. С одной стороны — это цифры: сколько собрано средств, сколько организаций получили помощь, сколько конкретных людей и семей смогли пройти лечение, реабилитацию или просто почувствовали заботу. С другой стороны — это человеческие истории. Когда ребенок получает возможность ходить благодаря специализированной технике, или когда семья может пройти курс реабилитации вместе, это не менее важно, чем статистика.

Внутренний ориентир для нас — устойчивость. Мы хотим не просто помогать здесь и сейчас, а создавать условия для развития самих фондов: поддерживать оплату труда специалистов, расширение команд, запуск новых программ. Именно в этом мы видим залог долгосрочного эффекта.

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Какие планы на ближайшее будущее в сфере благотворительности?

Мы продолжим развивать наши благотворительные проекты. Так, в случае с социально ответственной лотереей «12 Добрых дел» мы будем расширять спектр фондов, которым помогают наши участники. Кроме того, мы планируем новые благотворительные тиражи нашего флагмана «Мечталлион». К слову, один из таких проектов стартовал 1 октября: совместно с фондом «Подарок ангелу» и проектом «Доброшрифт» мы выпустили брендированный набор билетов «Мечталлион». С каждого проданного набора 50 рублей будут перечислены на помощь детям с церебральным параличом и их семьям.

Наша цель — сделать участие в лотерее привычным и простым способом благотворительности. Купил билет — помог. Это максимально доступный формат, и в нем заложена огромная сила: ведь когда миллионы людей регулярно делают маленькие шаги к своему участию в благотворительности, это превращается в помощь, способную приводить к большим переменам.

Если подвести итог, как бы вы сформулировали миссию компании в области благотворительности?

Для нас благотворительность — это форма социальной ответственности и неотъемлемая часть того, кто мы есть. Лотерея — это шанс на исполнение мечты, но одновременно и возможность внести свой вклад в добрые дела. Для нас важно доверие аудитории. Мы хотим, чтобы каждый наш игрок знал, что его участие в благотворительных тиражах лотерей и в «12 Добрых дел» — это реальная помощь людям, животным, природе.

Можно вспомнить слова Льва Толстого: «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его». Мы разделяем эту философию и стараемся воплощать ее в работе компании.

«ВГЛ-1Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 12 («12 добрых дел»), «ВГЛ-2Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 19 («Мечталлион»), «ВГЛ-2Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 5 («Форсаж 75»). Срок проведения лотерей — до 29.08.2034 г. Информация об организаторе лотерей, правилах их проведения, призовом фонде лотерей, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте www.nloto.ru и по телефону 8 800 333-7-333. Оператор лотерей ООО «Спортивные Лотереи».

Реклама. Рекламодатель ООО «Спортивные Лотереи», ИНН 5003133760, ОГРН 1195027010386

