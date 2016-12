«Афиша» выпустила постеры о важных событиях года

Издание «Афиша» создало серию постеров, посвященных главным событиям 2016 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Девять афиш были разработаны современными художниками и дизайнерами из Англии, США, Швейцарии, Колумбии и Франции: Эдвардом Кинселлой, Мэттью Палладино, Джозефом Мелуишем, Матео Писарро, швейцарской студией Berger + Stadel + Walsh, Джианом Галангом, Селин Бразье, Джонатаном Монахани и Жюлем Жюльеном.

Среди событий и явлений, которые легли в основу иллюстраций, оказались смерть Дэвида Боуи, смерть музыканта Принса, разрушение Пальмиры, XXXI Летние Олимпийские игры в Бразилии, смерть композитора Олега Каравайчука, посадка ракеты-носителя Falcone 9 компании SpaceX на морскую платформу с названием Of Course I Still Love You, победа «Лестер Сити» в английской Премьер-лиге, Пикник «Афиши» и всеобщее увлечение игрой Pokémon Go.

Серия напечатана тиражом 200 экземпляров (всего 1800 отдельных постеров). В Москве афиши будут продаваться в онлайн-магазине «Афиши», книжном магазине при музее «Гараж», в отдельных магазинах сети «Республика» и универмаге «Цветной».