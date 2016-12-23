Путин ответил на вопрос «Ленты.ру»

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос корреспондента «Ленты.ру» Татьяны Меликян. Она, в частности, поинтересовалась, как глава государства относится к закрытию выставок по инициативе общественных активистов.

«Хотелось бы узнать ваше мнение, стоит ли делить хулиганов на своих, потому что они патриоты, или не на своих?» — спросила журналистка.

Отвечая на вопрос Меликян, российский лидер заявил, что государство безусловно будет поддерживать патриотизм. «У нас нет никакого другого, и не может быть никакого другого объединяющего начала. Стоит ли делить хулиганов на своих и чужих? Не стоит», — подчеркнул он.

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Президент отметил, что нужно отличать здравый смысл от «всякой пены, которая возникает на гребне этой волны». «Но не нужно нам питаться и информационными фобиями. Ну вот выставка (...) Если бы ее никто не уничтожал, на нее бы внимания не обратили. Хотя с другой стороны автор этой выставки (...), его пытались привлекать к ответственности в Соединенных Штатах», — напомнил глава государства (речь идет о выставке «Джок Стерджес. Без смущения», проходившей в Центре братьев Люмьер и закрывшейся после того, как вход туда блокировали активисты движения «Офицеры России»).

Российский лидер также прокомментировал отмену постановки «Иисус Христос — суперзвезда» в Омске. Он подчеркнул, что спектакль никто не запрещал: организаторы не смогли продать достаточное количество билетов и сами отказались от постановки.

«В современном мире ничего запретить невозможно, и здесь нужен постоянный диалог с обществом», — резюмировал глава государства.