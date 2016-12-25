Посол США в России выразил соболезнования родным погибших в катастрофе Ту-154

Посол США в России Джон Теффт выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой Tу-154 Министерства обороны под Сочи. Об этом сообщила официальный представитель американской дипмиссии Мария Олсон в Twitter.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд также выразил соболезнования России в связи с катастрофой, сообщает «Интерфакс». «Наши мысли с семьями и близкими погибших. Мы думаем о них в этот печальный для России день», — заявил Ягланд.

Ранее 25 декабря свои соболезнования выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Материалы по теме Трагический ансамбль Разбился лайнер, вылетевший из Сочи в Сирию: что известно Катастрофа Ту-154 Все, что известно о крушении самолета над Черным морем: хроника

Самолет Ту-154 223-го летного отряда Минобороны пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря, после вылета из Сочи. Туда он прибыл из подмосковного Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию. Машина упала практически сразу после взлета.

На борту самолета находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и российские журналисты.

Понедельник, 26 декабря, объявлен общенациональным днем траура по жертвам катастрофы.