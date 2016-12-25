Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал преждевременным возможное решение о снятии Ту-154 с эксплуатации в связи с катастрофой лайнера Минобороны России над Черным морем, сообщает ТАСС. Глава Минпромторга напомнил о большом ресурсе этих самолетов и о принципах назначения ресурса в авиации.

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«Много самолетов в мире, которые уже не производятся, но эксплуатируются. Назначенный ресурс у этого самолета сегодня 40 лет, а если брать иностранные аналоги, то у некоторых самолетов доходит ресурс до 60 лет, поэтому в авиации совершенно другие принципы назначения ресурса, вопрос наработки до цикла. Поэтому такое решение на сегодняшний день было бы преждевременным», — сказал Мантуров.

Самолет Ту-154Б-2 RA-85572 223-го летного отряда Минобороны пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря, после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета.

По уточненным данным, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых были артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и российские журналисты.

По данным источника «Ленты.ру» в силовых структурах, среди возможных причин катастрофы рассматривается террористический акт.