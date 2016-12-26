В США отменили показ документального сериала о ку-клукс-клане

Американский телеканал A&E прекратил работу над документальным сериалом о ку-клукс-клане (ККК) после того, как выяснилось, что продюсеры ленты платили членам радикальной организации за съемки. Об этом сообщает The Guardian.

«Эти выплаты — прямое нарушение политики A&E и принципов съемки документальных фильмов», — говорится в заявлении телеканала.

Сериал был отменен спустя сутки после того, как его создатели изменили название с «Поколение ККК» (Generation KKK) на «Спасаясь от ККК: Документальный сериал, выявляющий ненависть в Америке» (Escaping the KKK: A Documentary Series Exposing Hate in America). По данным издания, это было сделано из-за протестов представителей движений за защиту гражданских прав.

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Ранее в A&E утверждали, что не платили членам ку-клукс-клана за съемки.

Съемки «Поколения ККК» были анонсированы телеканалом ранее в декабре. Сериал посвящен семьям видных деятелей ку-клукс-клана и их отношениям с членами организации. Его премьера была запланирована на январь 2017 года.

В ноябре 2016-го радикальная организация поддержала республиканца Дональда Трампа на выборах в президенты США. Статья, одобряющая кандидатуру миллиардера, который неоднократно подвергался критике за негативные высказывания в адрес мексиканских иммигрантов и мусульман, появилась на первой полосе официальной газеты ку-клукс-клана The Crusader.

Ку-клукс-клан — радикальная ультраправая организация в США, созданная сразу после окончания Гражданской войны в 1865 году. Движение исповедует национализм, расизм, впоследствии — антикоммунизм, устраивало суды Линча над активистами аболиционистского движения и защитниками прав негров. В пору расцвета численность организации достигала шести миллионов человек, в настоящее время, по разным оценкам, составляет от пяти до восьми тысяч.