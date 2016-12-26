Песков рассказал о соболезнованиях США в связи с катастрофой Ту-154

Лидеры США, Великобритании и Франции выразили соболезнования российским властям в связи с катастрофой военного Ту-154. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, получила ли Москвы соболезнования из Вашингтона, Лондона и Парижа, пресс-секретарь главы государства заявил: «Да, были».

В воскресенье Москве высказал соболезнования ряд лидеров стран, в том числе президент Сирии Башар Асад, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Направлявшийся в Сирию самолет Ту-154Б-2 упал утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи. В результате погибли 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа. На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военнослужащие, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

26 декабря объявлен в России днем общенационального траура. К трауру присоединилась Белоруссия.