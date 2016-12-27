На Байкале предложили создать мировой центр по изучению пресной воды

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын заявил о необходимости создать на Байкале мировой центр по изучению и сохранению пресной воды. Об этом во вторник, 27 декабря, пишет FlashSiberia.

«Нужно на базе Байкальского института природопользования создать мировой институт. Многие на Земле страдают от недостатка питьевой воды, за воду даже начинаются войны. Может быть, мы для всего мира решим эту проблему», — сказал Наговицин, добавив, что он готов выйти с этой инициативой на федеральный уровень.

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По его мнению, подобный институт, с привлечением ученых мирового уровня, также позволит сохранить экосистему озера. Предполагается, что проектом центра займется министерство природных ресурсов и минпромторг республики.

Байкал — крупнейший резервуар жидкой пресной воды в мире, на него приходится пятая часть от всех мировых запасов поверхностных пресных вод. Водоем является объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В то же время его экологическому состоянию угрожает как влияние глобальных климатических изменений, так и локальная деятельность человека.